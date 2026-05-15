BTS, 북중미월드컵 하프타임쇼 선다
결승전 첫 시도… 마돈나 등 출연
그룹 방탄소년단(BTS)이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 결승전 하프타임쇼에 공동 헤드라이너(간판 출연자)로 선다. 14일(현지시간) FIFA와 하프타임쇼 제작을 맡은 국제 시민운동 단체 ‘글로벌 시티즌’ 등에 따르면 BTS는 오는 7월 19일 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열리는 월드컵 결승전 하프타임쇼에 마돈나, 샤키라 등 월드 스타들과 함께 출연한다.
월드컵 결승전에서 하프타임쇼가 열리는 건 이번이 처음이다. 미국프로풋볼(NFL) 슈퍼볼의 하프타임쇼는 경기만큼이나 화제를 모은다. 전 세계에 생중계되는 이번 공연은 세계적인 밴드 콜드플레이의 크리스 마틴이 진행을 맡는다. 인기 어린이 프로그램 ‘세서미 스트리트’와 ‘머펫’ 캐릭터들도 출연진으로 이름을 올렸다. BTS 멤버 정국은 2022 카타르월드컵 공식 사운드트랙 ‘드리머스(Dreamers)’를 부르고 개막식 공연도 펼친 바 있다.
BTS는 소속사 빅히트 뮤직을 통해 “전 세계가 함께하는 의미 있는 무대에 서게 돼 영광이다. 희망과 화합의 메시지를 글로벌 시청자들과 나누고 싶다. 어린이들의 교육 기회 확대에 힘을 보탤 수 있어 더욱 뜻깊다”는 소감을 밝혔다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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