“싸움꾼과 일꾼의 대결… 이 대통령도 나의 당선 바랄 것”
[지금 우리후보는?] 양향자 국민의힘 경기지사 후보
양향자 국민의힘 경기지사 후보는 14일 “삼성 반도체에서 일을 시작했을 때부터 내 DNA는 보수였다”며 “지금은 보수 궤멸을 막아야 하는 소명이 나에게 있다”고 밝혔다. 6·3 지방선거에서 양 후보는 한때 한솥밥을 먹었던 추미애 더불어민주당 후보, 조응천 개혁신당 후보와 맞붙었다. 41년 차 경기도 주민이자 삼성전자 최초 고졸 여성 임원 출신인 그는 반도체 전문가 경력을 부각하는 ‘첨단산업 도지사’를 경쟁력으로 내걸었다. “험난했던 경선 과정이 나를 더 단단하게 만들었다”며 승리 의지를 밝힌 양 후보를 14일 경기 수원 국민의힘 경기도당에서 만났다. 다음은 일문일답.
-평택을 재보궐 대신 경기지사에 도전한 이유는.
“지난해 9월부터 경기도당에서 출마자 교육을 했는데 교육받던 분들이 하나같이 저에게 출마를 요청했다. 경기지사 선거가 국민의힘에는 그 어느 때보다 어려워 나오려는 사람이 없었다. 그때 그분들을 살려야겠다는 생각이 들었다.”
-경기도가 보수 험지가 됐다.
“선거 지형은 늘 바뀐다. 험지가 양지가 되고, 불모지가 텃밭이 된다. 유능함으로 당선되고 성과로 경기도를 보수 텃밭으로 만들겠다. 이번 선거에서 제가 이기는 게 경기도를 바꾸는 길이다.”
-정치적 정체성에 대한 비판이 있다.
“내 DNA는 원래 보수다. 민주당도 외연 확장을 위해 날 영입했던 거다. 우리 당도 외연 확장을 위해 진보 끝까지 가능성을 열어놔야 한다. 강성 지지층만 보수의 적자라고 하면 누가 우리 당을 지지하겠나.”
-왜 양향자여야 하는가.
“첨단산업이든, 경기도의 어떤 숙원 사업이든, 도민의 고통이든 내가 제일 잘 알고 제일 잘할 수 있는 실력도 있다. 반도체만 해도 생태계가 워낙 넓다. 그 일을 해 본 사람, 글로벌 무대에서 전쟁해 본 사람이 필요하다. 경기지사를 나오려고 지역구를 짧게 이용한 사람과 평생을 경기도에서 도민과 호흡한 사람 중 누구를 뽑아야겠는가.”
-추 후보에 대한 평가는.
“내가 쫓아다니는데 도망 다니고 있다. 도민 앞에 나오지 않고 자신의 이름과 대통령의 후광으로만 선거를 치르고 있다. 추 후보는 경기지사를 하면 안 되는 인물이다. 이번 선거는 희대의 싸움꾼과 유능한 일꾼의 대결이고, 법률 전문가 대 첨단산업 전문가의 대결이다.”
-조 후보와 단일화를 거부하는데.
“항상 원칙과 기준을 따진다. 국민의힘 양향자라는 이름으로 추 후보를 못 이기면 누구도 이길 수 없다. 단일화에 매몰되는 순간 후보의 비전은 사라지고 공학적 계산만 남는다. 인위적 단일화는 국가에도 도움이 안 된다.”
-장동혁 대표의 지원 유세 받아들이나.
“온다면 마다하지 않겠다. 지푸라기라도 전쟁에서 쓸 수 있으면 써야 한다. 그렇지만 한편으로 장 대표도 책임을 느껴야 한다.”
-핵심 공약은.
“캐치프레이즈가 ‘돈 버는 경기도’다. 기업하기 좋은 환경을 위해 30년 토지무상제도를 제안한다. 첨단산업이 꽉 채워지게 해서 지역내총생산(GRDP) 1억 시대를 열겠다. 경기도의 가장 큰 과제 중 하나는 직주 분리와 남북 격차다. 단기적으로 교통 문제를 가장 빨리 해결해야 한다.”
-야당 경기지사 후보로서 정부·여당의 협력은.
“여야 네트워크는 내가 제일 좋다. 경기도를 위해서라면 무엇이든 협의하고 누구라도 만나겠다. 이재명 대통령도 내가 도지사가 되길 바랄 것이다.”
수원=최수진 기자 orca@kmib.co.kr
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