尹, 법관 기피신청… 내란 항소심 정지
김용현·노상원도… 남은 4명만 진행
윤석열 전 대통령의 내란우두머리 혐의 항소심 재판이 14일 첫 공판부터 정지됐다. 전날 윤 전 대통령 측이 낸 법관 기피신청에 따른 것인데, 재판부는 이에 대한 판단이 나올 때까지 후속 재판 일정을 잡지 않겠다고 밝혔다. 김용현 전 국방부 장관 등 함께 기소된 피고인들도 덩달아 기피신청을 내며 이날 공판은 피고인 8명 중 4명만 출석한 상태에서 진행됐다.
내란전담재판부인 서울고법 형사12-1부(재판장 이승철)는 윤 전 대통령 등의 내란우두머리 혐의 항소심 첫 공판에서 “윤 전 대통령에 대한 변론을 분리하고 공판기일은 추후 지정키로 했다”고 밝혔다. 윤 전 대통령은 이 결정에 따라 출석하지 않았다.
윤 전 대통령 측은 전날 형사12-1부 소속 법관에 대해 “공정한 재판을 기대할 수 없다”며 기피신청서를 제출했다. 해당 재판부가 지난 7일 한덕수 전 국무총리의 내란중요임무종사 혐의에 대해 징역 15년을 선고하며 윤 전 대통령의 내란 혐의에 대해서도 예단했다는 주장이다.
형사소송법 규정에 따라 윤 전 대통령의 재판은 기피신청 사건 결정이 나올 때까지 중지된다. 기피신청 사건은 같은 법원 내란전담재판부인 형사1부(재판장 윤성식)에 배당됐다. 법원 관계자는 “내란 사건의 부수 신청 사건으로 전담재판부 담당 사건에 해당한다”고 설명했다.
내란중요임무종사 혐의로 함께 재판받는 김 전 장관, 노상원 전 국군정보사령관, 김용군 전 대령 등도 이날 기피신청을 제기했다. 특검은 곧바로 “소송 지연 목적이 명백하다”며 간이기각을 요청했지만 재판부는 “한 번 정리하고 진행하는 것이 절차의 명확성 측면에서 낫다”며 받아들이지 않았다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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