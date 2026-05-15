로봇 정원사·로봇 개 순찰하는 이곳은…
현대차그룹 양재동 사옥 새 단장
아이디어 나누는 혁신 광장 추구
로봇이 건물 로비 곳곳에 있는 식물을 찾아다니며 물을 준다. 직원에게 음료를 실어 나르는 로봇도 있다. 로봇 개가 경비원처럼 건물을 돌며 보안을 책임진다. 최근 리노베이션을 마친 현대자동차그룹 양재동 사옥에서 볼 수 있는 모습이다. 지난 1월 ‘CES 2026’에서 휴머노이드 아틀라스로 세계를 놀라게 했던 현대차그룹이 로봇을 일상 공간에 투입한 것이다.
현대차그룹은 2024년 5월 리노베이션을 시작했다. 공사만 1년 11개월 걸렸다. 핵심은 임직원간의 소통이다. 혁신은 짧은 대화, 우연한 만남에서 찾아올 수 있다는 정의선(사진) 현대차그룹 회장의 믿음에서 비롯했다. 공간 콘셉트를 설정한 알렉산드라 빌레가스 산느 디자인 디렉터는 “대부분 기업은 브랜드 전시장 역할을 하는 로비를 만들어 달라고 하는데 현대차그룹은 사람이 모이고 마주치고 아이디어를 나누는 광장을 원했다”고 말했다.
지하 1층부터 지상 4층까지 약 3만6000㎡ 공간을 리뉴얼했다. 가장 눈에 띄는 건 로봇 3종을 투입한 것이다. 관수 로봇 ‘달이 가드너’(DAL-e Gardener)는 사옥 내 조경 식물을 스스로 찾아가 물을 준다. 식물과 토양 상태를 분석해 최적의 양을 분사한다. 물이 부족하면 스스로 보충하고 사용 후 남은 물은 배수해 청결을 유지한다.
배송 로봇 ‘달이 딜리버리’(DAL-e Delivery)는 카페에서 한 번에 최대 16잔의 음료를 실어 나를 수 있다. 보스턴다이나믹스의 로봇 개 스팟(SPOT)에 자율주행 모듈을 장착한 로봇은 건물 보안을 맡는다. 배터리가 부족하면 로봇 전용 대기공간인 로봇 스테이션으로 이동해 스스로 충전한다. 로봇 전용 엘리베이터도 사옥 내 배치했다. 피지컬 인공지능(AI) 시장을 선도해 나가겠다는 의지를 반영한 것이다. 박민우 현대차·기아 AVP본부장(사장)은 “로보틱스 기술을 기반으로 로봇이 편리함을 제공하는 다양한 공간을 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.
현대차그룹은 건물 곳곳에 직원이 영감을 얻을 수 있는 공간을 조성했다. 1층 로비 중앙에 계단형 라운지 아고라를 만들었다. 고대 그리스 광장을 모티브로 임직원이 자연스럽게 모일 수 있도록 설계했다. 14일 정 회장을 비롯해 주요 경영진이 모두 나와 임직원들에게 이번 리노베이션 철학을 소개한 ‘로비 스토리 타운홀’도 이곳에서 진행했다. 정 회장은 “지난 25년 넘게 양재 사옥에서 많은 고민과 결정이 있었고 그 과정 하나하나가 지금의 현대차그룹을 만들었다”며 “결국 회사에서 가장 중요한 자산은 사람”이라고 강조했다.
사내 라이브러리는 일본 콘텐츠 기업 컬처 컨비니언스 클럽(CCC)과 함께 리뉴얼했다. CCC는 ‘책이 아닌 라이프스타일을 판다’는 철학으로 혁신의 아이콘이 된 츠타야 서점 등을 운영하는 회사다. 2층엔 미팅룸 17개와 포커스룸을 마련했다. 일부 미팅룸에는 과감하고 창의적인 비주얼로 유명한 크리에이티브 스튜디오 ‘토일렛페이퍼’와 협업한 시각 요소를 적용했다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
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