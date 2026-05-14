교육감 후보들 “교권보호 원스톱 지원” 한목소리
교권 침해 전력 생기부 기록 방안
진보 ‘반대’ 보수 ‘찬성’ 엇갈려
6·3 교육감 선거에 나서는 후보들이 공약으로 교권 보호 대책을 경쟁적으로 내놓고 있다. 교직 사회에선 끊이지 않는 교권 침해 사건으로 교권에 대한 민감도가 높아지고, 학부모들도 교권 추락이 자녀에게 해가 된다는 공감대가 커지고 있다. 교권 보호 대책이 선거의 변수로 작용할 것이란 관측이 나온다.
14일 교육계에 따르면 상당수 교육감 후보는 교권 보호 키워드로 ‘원스톱’을 제시하고 있다. 교사들이 번거로운 절차 없이 보호받도록 한다는 것이다. 오석진 대전교육감 후보는 ‘원스톱 가디언 시스템’, 최윤홍 부산교육감 후보는 ‘교직원 보호 원스톱 시스템’이라고 이름 붙였다. 최 후보는 “그간 변호사비만 지원했다면 앞으로는 콜센터로 전화를 주면 변호사가 1대 1로 밀착 지원할 것”이라고 말했다.
정근식 서울교육감 후보는 학교마다 변호사와 경찰, 상담교사를 1명씩 배치하는 ‘교권 보호 3종 세트’를 제시했다. 이병도 충남교육감 후보는 교육감 직속 ‘교권 보호관’ 신설, 안민석 경기교육감 후보는 ‘교권 119센터’와 통합민원체계 구축을 약속했다. 임태희 경기교육감 후보는 기존 교권 보호 핫라인 ‘안심콜 탁’을 더 활성화한다는 구상이다.
학생의 교권 침해 전력을 학교생활기록부에 기록하는 방안을 두고는 진보성향 후보는 반대, 보수성향 후보는 찬성으로 입장 차가 뚜렷하다. 후보 등록이 끝나고 선거전이 본격화하면 쟁점으로 부상할 수 있다. 안 후보와 정 후보는 낙인효과와 소송 남발을 우려했다. 학교폭력처럼 대입과 연계할 경우 교육적 해결은 더 어려워진다는 것이다. 반면 임 후보는 “가해자가 뉘우치지 않으면 학생부에 기재하되 학교 현장과 조율은 필요하다”고 말했다. 윤호상 서울교육감 후보도 “중대 사안에는 학생부 기재를 검토해야 한다”고 주장했다.
교육감 후보들은 최근 교사들이 거부하는 현장체험학습 대책으로 면책 범위를 구체화하자고 입을 모은다. 사고가 교사의 고의나 중과실이 아니라면 면책하자는 것이다. 다만 법·제도 정비 전까지는 교육 당국의 지원 속에서 현장학습을 지속하자는 의견이 대부분이다.
임 후보는 “면책 법안이 만들어지기 전까지 여행사에 위탁해 여행사가 안전을, 교사는 교육만 전담하도록 할 계획”이라고 말했다. 안 후보는 “정책 연구에 기반해 매뉴얼을 다시 만들고, 자동차보험 수준의 교육활동 분쟁 보험을 도입하겠다”고 말했다.
한 수도권 교육감 캠프 관계자는 “현장체험학습 논란 등으로 교사들이 격앙돼 있다. 과거처럼 이념 성향이 아니라 교원 정책에 따라 교사 표가 몰릴 수 있다”고 말했다.
이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr
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