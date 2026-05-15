과학 영재, 석·박사 유학생까지… LG, 미래 기술 인재 선점 나섰다
이공계 인재 초청 행사 열어
LG가 ‘알파세대’(2010년대 이후 출생) 과학 영재부터 글로벌 석·박사까지 아우르는 미래 기술 인재 확보에 나섰다.
LG는 14일 서울 강서구 LG사이언스파크에서 이공계 인재 초청 행사 ‘LG 테크 콘퍼런스’를 개최했다. 2012년 시작된 이 행사는 LG 연구개발(R&D) 거점인 LG사이언스파크에 우수 인재들을 초대해 기술 혁신과 미래 비전을 공유하는 자리다. 이번 행사에는 국내외 석·박사급 R&D 인재와 학생 등 총 350여명이 참여했다.
LG는 수도권 8개 영재·과학고 학생 100명을 초청해 학생 참석자를 지난해보다 4배 늘렸다. 올해엔 스마트폰, 인공지능(AI) 기술 등과 함께 성장한 알파세대 인재도 초청 대상에 포함됐다.
LG 권봉석 최고운영책임자(COO) 부회장은 개회사에서 “여러분의 기술이 세상과 만날 수 있도록 LG가 가장 든든한 조력자가 되겠다”고 말했다.
미래 과학자를 꿈꾸는 학생들을 위한 특별 세션으로 이홍락 LG AI연구원 공동 연구원장 겸 최고AI과학자(CSAI)가 토크 콘서트 연사로 나섰다. 이 연구원장은 서울과학고 재학 시절부터 글로벌 AI 석학이 되기까지의 여정 등을 공유했다. 올해엔 국내 대학에 재학 중인 중국 러시아 베트남 등 9개국 출신 이공계열 외국인 석·박사생들도 처음으로 초대됐다.
9개 강연장에선 기술 리더 31인이 연구 성과를 소개하는 ‘테크 세션’이 개최됐다. 참석자들은 강연을 통해 AI와 로봇, 모빌리티 등 각 분야의 최신 기술을 경험했다. 올해 신설된 ‘One LG’ 테크 세션에선 LG 계열사 간 기술 협업과 성과가 소개됐다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
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