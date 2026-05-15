집값 부담에 실수요자 발길 서울서 경기로

1분기 서울 거래 전년대비 줄어

경기 거래량은 모든 면적서 증가

연합뉴스

실수요자들의 매수세가 경기도로 옮겨가고 있다. 서울 집값이 크게 오르고 전월세 매물도 줄어들면서 상대적으로 부담이 덜한 경기 지역 매수에 나선 영향으로 풀이된다. 지난 1분기 경기 중소형 아파트 거래량은 5년 내 최고치를 기록했다.



14일 다방이 국토교통부 실거래가를 바탕으로 최근 5년간(2022~2026년) 1분기 서울·경기 아파트의 면적대별 거래를 분석한 결과, 올해 1분기 서울 아파트 거래량이 모든 면적에서 1년 전보다 줄어든 것으로 나타났다. 면적이 클수록 감소세가 뚜렷했다. 특히 전용면적 135㎡ 초과 면적은 49.8% 감소하며 절반 가까운 하락률을 보였다.



이와 달리 같은 기간 경기 아파트 매매 거래량은 모든 면적에서 늘었다. 많은 사람이 선호하는 60㎡ 초과 85㎡ 이하 면적이 35.6% 늘며 가장 큰 증가 폭을 보였다. 이 면적대는 지난 1분기에만 2만1094건이 거래되며 2022년 1분기 거래량(5395건) 대비 약 291% 증가했다. 조사 기간 중 최고치다. 이어 102㎡ 초과 135㎡ 이하(33.1%), 60㎡ 이하(30.6%), 135㎡ 초과(30.3%), 85㎡ 초과 102㎡ 이하(28.3%) 순으로 증가 폭이 컸다.



이런 현상은 대출 규제 강화, 전월세 매물 감소 등 여파로 서울 외곽까지 집값이 오르면서 실수요자들이 경기도로 눈을 돌리는 과정에서 나타난 것으로 풀이된다.



KB부동산에 따르면 지난달 기준 경기 아파트의 평균 매매가격은 5억9729만원이었다. 서울(15억6363만원), 강북 14개구(11억2974만원)와 비교하면 최소 2배가량 차이 난다. 상대적으로 가격이 저렴한 곳으로 옮겨간 셈이다.







정진영 기자 young@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 실수요자들의 매수세가 경기도로 옮겨가고 있다. 서울 집값이 크게 오르고 전월세 매물도 줄어들면서 상대적으로 부담이 덜한 경기 지역 매수에 나선 영향으로 풀이된다. 지난 1분기 경기 중소형 아파트 거래량은 5년 내 최고치를 기록했다.14일 다방이 국토교통부 실거래가를 바탕으로 최근 5년간(2022~2026년) 1분기 서울·경기 아파트의 면적대별 거래를 분석한 결과, 올해 1분기 서울 아파트 거래량이 모든 면적에서 1년 전보다 줄어든 것으로 나타났다. 면적이 클수록 감소세가 뚜렷했다. 특히 전용면적 135㎡ 초과 면적은 49.8% 감소하며 절반 가까운 하락률을 보였다.이와 달리 같은 기간 경기 아파트 매매 거래량은 모든 면적에서 늘었다. 많은 사람이 선호하는 60㎡ 초과 85㎡ 이하 면적이 35.6% 늘며 가장 큰 증가 폭을 보였다. 이 면적대는 지난 1분기에만 2만1094건이 거래되며 2022년 1분기 거래량(5395건) 대비 약 291% 증가했다. 조사 기간 중 최고치다. 이어 102㎡ 초과 135㎡ 이하(33.1%), 60㎡ 이하(30.6%), 135㎡ 초과(30.3%), 85㎡ 초과 102㎡ 이하(28.3%) 순으로 증가 폭이 컸다.이런 현상은 대출 규제 강화, 전월세 매물 감소 등 여파로 서울 외곽까지 집값이 오르면서 실수요자들이 경기도로 눈을 돌리는 과정에서 나타난 것으로 풀이된다.KB부동산에 따르면 지난달 기준 경기 아파트의 평균 매매가격은 5억9729만원이었다. 서울(15억6363만원), 강북 14개구(11억2974만원)와 비교하면 최소 2배가량 차이 난다. 상대적으로 가격이 저렴한 곳으로 옮겨간 셈이다.올해 아파트 매매 거래량 상위 15개 지역 중 11곳이 경기 지역이었던 것도 같은 맥락이다. 부동산 전문 리서치 업체 리얼투데이가 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 올해 들어 지난 11일까지 거래된 아파트의 매매량을 살펴본 결과 용인, 수원, 화성, 고양, 남양주, 안양 등 서울 접근성이 좋은 경기 지역이 1~6위를 차지했다.정진영 기자 young@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지