대한전선, 1만t급 해저케이블 포설선 인수… ‘투트랙’ 시공 체계
스칸디 커넥터호 8월 인도 예정
기존 팔로스호 이어 두번째 CLV
대한전선이 대형 해저케이블 전용 포설선(CLV)을 추가로 확보하며 글로벌 해저케이블 시장 공략에 속도를 낸다.
대한전선은 1만t급의 CLV ‘스칸디 커넥터’호(사진)를 인수한다고 14일 밝혔다. 기존 선주인 글로벌 해양 시공 및 엔지니어링 기업 DOF그룹과 선박 매매 계약을 체결했고, 선박은 오는 8월 국내로 인도할 예정이다.
스칸디 커넥터호는 네덜란드의 특수선 전문 기업인 다멘이 설계한 고사양 해저케이블 전용 CLV다. DOF그룹이 운용해 온 이 선박은 유럽 등 글로벌 시장에서 총 27개 프로젝트에 투입돼 약 1300㎞의 해저케이블을 성공적으로 포설하는 등 이미 시공 역량과 안전성을 검증받았다.
특히 선박위치정밀제어시스템을 갖춰 기상 변화에도 선박 위치를 정밀하게 유지할 수 있다. 또 수심이 얕고 조류가 강한 국내 서해안 등 연안 환경에 최적화된 평저형 선체 구조를 지녔다. 자체 동력으로 12노트의 속도로 운항할 수 있어 예인선이 필수적인 일반 바지선 대비 작업 효율과 시공 안정성이 우수하다는 평가를 받는다.
대한전선는 이번 인수를 통해 국내 유일의 해상풍력용 CLV인 ‘팔로스’호에 이어 두 번째 해상풍력용 CLV를 확보하게 됐다. 이로써 프로젝트 특성과 시공 환경에 맞춰 최적의 선박을 투입할 수 있는 ‘투트랙 시공 체계’를 구축했다.
대한전선 관계자는 “CLV 추가 확보를 통해 해상풍력 프로젝트뿐 아니라 장거리 계통 연계까지 동시에 수행할 수 있는 시공 체계를 갖추게 됐다”며 “팔로스와 스칸디 커넥터를 기반으로 국내외 다양한 해저케이블 사업을 안정적으로 수행하며 경쟁력을 지속 강화하겠다”고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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