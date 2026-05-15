국내 첫 CAR-T ‘림가토’ 띄운 큐로셀 “조기 시장 안착… 환자 접근성 높인다”
기자간담회서 상업화 전략 등 발표
현재 건강보험 급여 적용에 총력
큐로셀이 CAR-T(키메라 항원수용체 T세포) 치료제 ‘림카토’의 조기 시장 안착에 속도를 내고 있다. 정부 시범사업을 통한 급여 절차 단축과 전국 치료센터 확대, 국내 생산 체계 구축으로 환자 접근성을 높인다는 계획이다.
큐로셀은 14일 서울 포시즌스 호텔에서 기자간담회를 열고 림카토의 임상적 의미와 상업화 전략을 발표했다. 김건수 큐로셀 대표는 “림카토 허가는 해외 의존도가 높았던 CAR-T 치료제를 국내에서도 개발·상용화할 수 있는 역량을 입증했다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.
림카토는 지난달 식품의약품안전처 허가를 받은 CAR-T 치료제로, 두 차례 이상 항암 치료 후 재발하거나 반응하지 않는 미만성 거대 B세포 림프종(DLBCL) 및 원발성 종격동 거대 B세포 림프종(PMBCL) 성인 환자에게 사용할 수 있다.
김원석 삼성서울병원 혈액종양내과 교수는 “기존에는 재발 환자들의 장기 생존 가능성이 10% 수준에 불과했지만, CAR-T 치료 도입 이후 40% 수준까지 높아졌다”며 “절망적인 상황에 놓인 환자들에게 다시 치료 기회를 제공할 수 있다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.
큐로셀은 현재 건강보험 급여 적용에 총력을 기울이고 있다. CAR-T 치료제는 1회 치료 비용이 수억원대에 달해 건강보험 적용 여부가 환자 접근성을 좌우한다. 이승원 큐로셀 사업담당 상무는 “보건복지부의 ‘허가-평가-협상 병행 시범사업’ 대상으로 선정돼 급여 절차가 약 90일 단축됐다”며 “9월 급여 출시를 목표로 하고 있다”고 말했다.
큐로셀은 대전 본사의 GMP(의약품 제조·품질관리 기준) 시설을 기반으로 CAR-T 치료제를 국내 생산해 공급 안정성을 높이고, 연내 전국 30개 의료기관으로 치료센터를 확대할 계획이다.
큐로셀은 향후 림카토의 적응증을 성인 급성 림프모구성 백혈병(ALL), 전신 홍반성 루푸스(SLE) 등으로 확대하기 위한 임상을 진행 중이다. 현재 3차 치료에 허가된 림카토를 2차 치료 단계까지 확대 적용하기 위한 연구도 이어가고 있다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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