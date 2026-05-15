해커에 털린 보람상조… 유족 등 2만7천명 정보 유출

과징금 등 5억5천만원 부과 처분

회원 이름·전화번호 등 빠져나가

“고객에게 곧바로 통지도 안 해”



국내 대표 상조 전문 업체인 보람상조에서 고객 2만7000여명의 개인정보가 해킹으로 유출된 것으로 조사됐다. 보람상조는 회원 개인정보를 제대로 관리하지 않았을 뿐 아니라 유출 사실을 인지하고도 피해 회원들에게 곧바로 알리지 않는 등 대처 역시 미흡했던 것으로 확인됐다.



개인정보보호위원회는 지난 13일 전체회의를 열고 개인정보보호법을 위반한 보람상조개발 등 보람상조 7개 사업자에 대해 과징금 5억4250만원과 과태료 1140만원을 부과했다고 14일 밝혔다. 시정 및 공표 명령도 함께 의결했다.



개인정보위는 2024년 보람상조개발의 개인정보 유출 신고에 따라 조사에 착수했다. 조사 결과 보람상조개발은 보람그룹 내 6개 계열사로부터 온라인 고객 상담 등 고객관계관리(CRM) 업무를 위탁받아 수행하면서 고객 데이터베이스(DB) 시스템 접근제어 등 안전성 확보 조치를 소홀히 했던 것으로 파악됐다.



해커는 이 같은 취약점을 파고들어 DB에서 온라인 상담 회원과 홈페이지 가입 회원 등 2만7882명의 이름, 휴대전화 번호, 생년월일, 성별, 아이디와 비밀번호, 이메일 등 개인정보를 탈취했다. 해커는 ‘에스큐엘(SQL) 인젝션’ 공격을 해킹에 사용한 것으로 조사됐다. 이는 DB 질의어를 악의적으로 조작해 서버를 오동작시킴으로써 접근 권한 없는 정보를 열람 또는 변조하는 해킹 수법이다.



보람상조개발은 유출 사실을 알고도 곧바로 피해 고객들에게 이를 알리지 않았다. 법정 기한(72시간 내)이 지난 뒤 알린 것으로 나타났다. 또 보유 기간이 지난 개인정보도 파기하지 않고 보관한 것으로 드러났다.







개인정보위는 상조 분야 전반에 대한 개인정보 처리 실태 점검을 진행 중이다. 개인정보위 관계자는 “대규모 개인정보를 처리하거나 복잡한 위·수탁 구조를 가진 사업자들이 투명하고 안전하게 개인정보를 처리할 수 있도록 감독을 강화할 것”이라고 말했다.



황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr 203 응원 하기 국민일보 황인호 기자입니다. 국내 대표 상조 전문 업체인 보람상조에서 고객 2만7000여명의 개인정보가 해킹으로 유출된 것으로 조사됐다. 보람상조는 회원 개인정보를 제대로 관리하지 않았을 뿐 아니라 유출 사실을 인지하고도 피해 회원들에게 곧바로 알리지 않는 등 대처 역시 미흡했던 것으로 확인됐다.개인정보보호위원회는 지난 13일 전체회의를 열고 개인정보보호법을 위반한 보람상조개발 등 보람상조 7개 사업자에 대해 과징금 5억4250만원과 과태료 1140만원을 부과했다고 14일 밝혔다. 시정 및 공표 명령도 함께 의결했다.개인정보위는 2024년 보람상조개발의 개인정보 유출 신고에 따라 조사에 착수했다. 조사 결과 보람상조개발은 보람그룹 내 6개 계열사로부터 온라인 고객 상담 등 고객관계관리(CRM) 업무를 위탁받아 수행하면서 고객 데이터베이스(DB) 시스템 접근제어 등 안전성 확보 조치를 소홀히 했던 것으로 파악됐다.해커는 이 같은 취약점을 파고들어 DB에서 온라인 상담 회원과 홈페이지 가입 회원 등 2만7882명의 이름, 휴대전화 번호, 생년월일, 성별, 아이디와 비밀번호, 이메일 등 개인정보를 탈취했다. 해커는 ‘에스큐엘(SQL) 인젝션’ 공격을 해킹에 사용한 것으로 조사됐다. 이는 DB 질의어를 악의적으로 조작해 서버를 오동작시킴으로써 접근 권한 없는 정보를 열람 또는 변조하는 해킹 수법이다.보람상조개발은 유출 사실을 알고도 곧바로 피해 고객들에게 이를 알리지 않았다. 법정 기한(72시간 내)이 지난 뒤 알린 것으로 나타났다. 또 보유 기간이 지난 개인정보도 파기하지 않고 보관한 것으로 드러났다.개인정보위는 그룹 차원의 개인정보 처리 현황 등을 점검·정비하고 위·수탁 관계 투명성을 확보하도록 시정조치 명령을 내렸다. 개인정보위 관계자는 “계열사 등 다수 기업이 관련되는 복잡한 개인정보 처리 환경에서 개인정보 처리가 불투명하게 운영되면 보안 사각지대가 발생할 수 있다”고 지적했다. 보람상조개발처럼 위·수탁 등을 통해 개인정보를 통합 처리하는 경우 위탁자는 수탁자의 개인정보 처리 현황과 보호조치 등을 실질적으로 관리·감독할 책임이 있다는 것이다.개인정보위는 상조 분야 전반에 대한 개인정보 처리 실태 점검을 진행 중이다. 개인정보위 관계자는 “대규모 개인정보를 처리하거나 복잡한 위·수탁 구조를 가진 사업자들이 투명하고 안전하게 개인정보를 처리할 수 있도록 감독을 강화할 것”이라고 말했다.황인호 기자 inhovator@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지