경찰, 카카오페이 회원정보 유출 수사 착수

알리페이에 4천만명 정보 넘어가

과징금·과태료 처분에 기관경고



경찰이 고객 동의 없이 개인정보를 중국 간편결제 서비스인 알리페이에 넘긴 혐의를 받는 카카오페이에 대한 수사에 착수했다.



경기남부경찰청 반부패경제범죄수사대는 금융감독원으로부터 카카오페이에 대한 수사 의뢰를 받아 지난 3월부터 신용정보법 위반 혐의로 카카오페이 수사를 진행 중이라고 14일 밝혔다. 경찰 관계자는 “금감원으로부터 이번 사건과 관련한 자료를 전달받아 들여다보며 수사 방향을 정하는 단계”라고 말했다.



카카오페이는 2018년부터 2024년 5월까지 고객 약 4000만명의 개인정보 542억건을 알리페이 측에 전송한 혐의를 받는다.



대규모 정보 유출 사태는 애플 아이폰 이용자가 카카오페이를 결제 수단으로 등록하는 과정에서 이뤄졌다. 당시 카카오페이는 알리페이의 중계를 통해 애플에 고객의 결제정보를 전송했고 이 과정에서 암호화된 휴대전화 번호, 이메일 주소, 충전 잔액 등 정보가 알리페이에 넘어간 것으로 파악됐다.



알리페이는 전송받은 정보를 ‘NSF 점수’(자금 부족 가능성을 판단하기 위해 매기는 고객별 점수) 산출 모델을 구축하는 작업 등에 활용했다.







수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경찰이 고객 동의 없이 개인정보를 중국 간편결제 서비스인 알리페이에 넘긴 혐의를 받는 카카오페이에 대한 수사에 착수했다.경기남부경찰청 반부패경제범죄수사대는 금융감독원으로부터 카카오페이에 대한 수사 의뢰를 받아 지난 3월부터 신용정보법 위반 혐의로 카카오페이 수사를 진행 중이라고 14일 밝혔다. 경찰 관계자는 “금감원으로부터 이번 사건과 관련한 자료를 전달받아 들여다보며 수사 방향을 정하는 단계”라고 말했다.카카오페이는 2018년부터 2024년 5월까지 고객 약 4000만명의 개인정보 542억건을 알리페이 측에 전송한 혐의를 받는다.대규모 정보 유출 사태는 애플 아이폰 이용자가 카카오페이를 결제 수단으로 등록하는 과정에서 이뤄졌다. 당시 카카오페이는 알리페이의 중계를 통해 애플에 고객의 결제정보를 전송했고 이 과정에서 암호화된 휴대전화 번호, 이메일 주소, 충전 잔액 등 정보가 알리페이에 넘어간 것으로 파악됐다.알리페이는 전송받은 정보를 ‘NSF 점수’(자금 부족 가능성을 판단하기 위해 매기는 고객별 점수) 산출 모델을 구축하는 작업 등에 활용했다.이 같은 사실은 개인정보보호위원회가 지난해 1월 카카오페이에 과징금 59억6800만원을 부과했다고 발표하면서 알려졌다. 이후 금감원은 카카오페이에 대한 조사를 마친 뒤 지난 2월 중징계에 해당하는 기관경고를 하고 과징금 129억7600만원과 과태료 480만원을 부과했다. 당시 금감원은 카카오페이 임직원이 관련 법규 준수 여부에 대한 점검을 진행하지 않은 것으로 판단했다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지