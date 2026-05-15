광주 칼부림 장윤기, 스토킹 여성 떠나자 ‘분풀이’
배회 뒤 마주친 여고생에 범행
“자살 정황 없어… 계획 범죄”
일면식 없는 여고생을 살해한 혐의로 구속된 장윤기(23·사진)는 자신을 스토킹 가해자로 신고한 여성을 살해하려다 범행에 이르지 못하자 분풀이로 여고생을 흉기로 살해한 것으로 조사됐다.
광주 광산경찰서는 14일 기존 살인·살인미수 혐의에 살인예비 혐의를 추가해 장윤기를 검찰에 송치했다고 밝혔다. 그는 범행 이틀 전인 지난 3일 오전 2시쯤 아르바이트 동료였던 베트남 국적의 20대 A씨로부터 교제를 거절당하자 A씨를 성폭행하고 협박한 뒤 같은 날 오후 흉기 2점을 구매해 A씨 집을 다시 찾은 것으로 조사됐다. 집 근처를 서성이는 장윤기를 목격한 A씨는 경찰에 스토킹 신고를 한 뒤 다른 지역으로 떠났다.
경찰은 장윤기가 3일 밤부터 30시간 넘게 A씨를 찾아다니다 못 찾자 분노가 극에 달했던 것으로 봤다. 그는 홀로 귀가 중인 B양(17)을 발견한 뒤 자신의 차량을 몰아 1㎞가량 미행했다. B양의 동선을 파악한 장윤기는 B양을 앞질러 인적이 드물고 CCTV가 없는 곳에서 정차한 뒤 기다리다 흉기를 휘두른 것으로 파악됐다.
그는 경찰 조사에서 “(B양이) 여자인지, 남자인지 몰랐다” “자살을 결심하고 범행했다”고 진술하는 등 우발적 범행을 주장했다. 그러나 경찰은 계획범죄라는 결론을 내렸다. 경찰 관계자는 “(B양의) 복장이나 외모 등이 분명히 성별 구분이 가능한 상태였다”며 “또 범행 후 증거인멸을 시도한 정황을 보면 자살할 의도가 확정적이었다고 보기 어렵다”고 밝혔다.
경찰은 장윤기의 신상 정보를 공개했다. 그는 광주 지역에서 처음으로 신상이 공개된 중대범죄 피의자다. 경찰은 그의 범행이 불특정인을 대상으로 한 이상동기 범죄라기보다는 교제 요구를 거부하고 스토킹 신고한 A씨를 향한 집착과 분노에서 비롯된 강력범죄라고 결론을 내렸다. 조만간 A씨에 대한 성폭행·스토킹 혐의에 대해서도 결론을 내릴 방침이다.
그는 검찰로 넘겨지기 전 포토라인에 선 뒤 언론에 “죄송합니다”라고 2차례 말했지만 자필 반성문이나 사과문을 경찰에 제출하지는 않았다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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