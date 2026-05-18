장거리 투석·원정 분만… 정선군에선 걱정 없는 까닭
[로컬&이슈]
전국 최초·유일 ‘정선군립병원’ 운영
응급실·산부인과 등 필수의료 갖춰
대학병원 연계 전문진료 공백 보완
지난해 예산 51억… 지속가능성 과제
강원도 정선군립병원이 ‘전국 1호 군립병원’으로 문을 연 뒤 새로운 공공의료 기준을 제시하고 있다. 급격한 고령화뿐 아니라 원정 진료를 받아야 하는 열악한 지역의료 환경에서 지역소멸을 막는 최후의 보루 역할을 하고 있다는 평가가 나온다.
정선군립병원은 정선군이 2016년 5월 개원했다. 군 단위 자치단체가 직접 일반병원을 운영하는 전국 최초 사례이자 현재까지도 유일하게 운영되고 있는 군립병원이다. 이런 선택은 지역 존속을 위한 불가피한 결정에서 출발했다. 2016년 지역 내 민간병원인 한국병원이 경영난으로 폐업 위기에 놓이면서 의료 공백이 현실화할 위기에 놓였다. 군은 이를 단순한 민간 영역의 문제가 아닌 지역 기반 유지의 문제로 판단했다.
군은 한국병원을 인수해 강릉동인병원에 위탁운영을 맡겼다. 2019년부터는 재단법인 정선의료재단을 설립하고 군립병원을 직영체제로 전환했다. 또 지속적인 투자로 의료서비스를 확대하고 있다. 재단설립 후 170억원을 투입, 병동과 본관동을 확충하고 응급실과 수술실, 건강검진센터, 산부인과 등 필수의료 기능을 단계적으로 구축했다.
군립병원은 기능 간 결합을 통해 완성 중이다. 응급실과 영상진단 체계를 통해 초기 대응 역량을 확보했다. 여기에 수술, 회복 기능을 갖추며 지역 기본 진료 체계를 만들었다. 2022년부터 운영 중인 인공신장실은 월평균 200명 이상의 투석환자가 치료를 받고 있다. 이로써 의료취약지역 투석 환자들의 장거리 투석이 사라졌다. 병상 확대를 통해 진료 수용 능력도 점진적으로 확대되고 있다.
여성들의 건강관리를 위해 산부인과도 운영한다. 임산부 등록관리, 여성 호르몬 검사, 요실금 검사 등 종합적인 서비스를 제공한다. 분만취약지로 분류된 지역에서 임산부 관리와 여성 의료 접근성을 확보한 것이다. 단순한 진료과 확대를 넘어 여성의 정주 여건 개선과 연결되는 요소로 평가된다.
전문 진료 공백은 협력 체계를 통해 보완한 것으로 보인다. 중앙대학교병원과 연계한 신경과, 비뇨의학과, 순환기내과 방문 진료를 통해 지역 내에서는 해결하기 어려웠던 전문 진료를 소화하고 있다. 1차 진료 이후 상급 의료기관으로의 연계되는 의료 전달체계가 안정적으로 정착하고 있다는 평가가 뒤따른다.
의료의 방향도 치료 중심에서 예방 중심으로 확장하고 있다. 군립병원은 지난해 4월부터 맞춤형 종합건강검진을 시작했다. 주민들이 다른 지역으로 이동하지 않고도 지역 내에서 검진을 받을 수 있는 환경을 만들고자 추진한 것이다. 지난 1년간 검진자 수는 9000명에 달한다.
군은 여성 농업인 복지를 위한 건강검진 사업도 펼치고 있다. 검진비 22만원 가운데 90%인 19만8000원을 지원하고 농업인이 나머지를 부담하는 방식이다. 지역농협 조합원은 자부담액도 농협으로부터 지원받아 무료로 검진을 받는다. 검진 대상은 51~70세 여성 농업인이고, 영농 경력과 나이순으로 선정한다. 정선 고한읍에 있는 강원랜드와 군립병원은 2024년 직원 건강 편의 증진과 지역 상생을 도모하고자 업무협약을 체결했다. 이 협약으로 강원랜드 2700여명의 직원들에게 근무환경에 맞춘 특수건강검진을 제공한다.
군립병원은 지역사회로 의료 서비스 영역을 확장하고 있다. 거동이 불편한 고령층을 대상으로 의사, 간호사, 사회복지사가 함께 참여하는 재택 의료 서비스를 통해 의료와 돌봄이 결합한 통합 관리 체계를 구축했다. 건강 상태와 주거 환경, 돌봄 여건을 종합적으로 확인해 맞춤형 의료서비스를 제공한다. 의사는 월 1회, 간호사는 월 2회 이상 방문해 건강상태를 살핀다. 사회복지사는 상담과 통합사례관리 등을 제공한다.
폐광지역을 아우르는 공공의료 거점 역할도 하고 있다. 병원 이용자는 정선을 넘어 강원도 태백, 삼척 등 인접 지역까지 늘었다. 의료서비스가 양적, 질적으로 성장하면서 진료 인원도 2024년 5만5441명에서 지난해 6만6984명으로 증가했다.
군은 다음 달부터 내년 2월까지 별관을 리모델링해 의료 환경을 개선한다는 계획이다. 인공신장실 병상이 10개에서 14개로 늘어나고 병동과 식당, 총무과 사무실 등이 새로 단장한다.
군립병원은 주민 건강권과 생명권을 지킴과 동시에 지역 소멸을 막는 공공의료의 대표적인 사례로 평가된다. 응급 상황 초기 대응, 일상적 질환의 지역 내 해결, 예방적 건강관리 등 기본적인 의료 기능이 유지되는 것만으로도 지역 주민 삶의 안정성이 크게 높아질 수 있다는 점을 보여준다.
다만 군립병원의 지속 가능성을 놓고는 과제가 남아 있다. 군립병원은 현재 정부 지원 없이 전액 군비로만 운영되고 있다. 공공의료의 특성상 재정적 부담이 지속해서 발생하고 있다. 군에서 병원에 지원하는 연간 예산은 개원 초기 10억원에서 2022년 35억원, 2023년 30억원, 2024년 38억원, 지난해는 51억원으로 늘었다.
곽일규 정선의료재단 이사장(부군수)은 17일 “현실적으로 공공의료 구조 전반의 문제를 단기간에 해소할 수 있는 해법을 찾기는 쉽지 않다”며 “이러한 모델을 어떻게 제도적으로 뒷받침하고 확장할 것인지는 중요한 과제”라고 말했다.
곽 이사장은 “군립병원은 지역 주민에게 가장 기초적인 필수 의료를 제공하는 핵심 기반으로 작동하고 있다”며 “의료가 형식적으로 존재하는 것을 넘어 실제 이용 가능한 수준으로 제공될 때 지역의 기본적인 생활 조건은 유지될 수 있다”고 강조했다.
정선=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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