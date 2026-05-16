첫 연극 도전 이서진·고아성 “관객 호응 접하니 힘이 난다”

[And 문화]

체호프 원작 ‘바냐 삼촌’ 바냐·소냐 역

“현대와 맞닿은 고전… 캐릭터에 공감”

이서진 오열하는 마지막 장면 화제

‘바냐 삼촌’의 장면들. ⓒLG아트센터

“무대에 올라갈 때마다 긴장돼요. 언제쯤 긴장이 풀릴까요?” “친언니로부터 내가 잠꼬대로 독백을 한다는 이야기를 들었어요. 공연에 대한 압박감이 컸나 봐요.”



지난 7일 개막한 연극 ‘바냐 삼촌’(~31일 LG아트센터) 주역인 바냐와 소냐 역의 배우 이서진과 고아성이 라운드 인터뷰에서 첫 연극 출연에 대한 소감을 밝혔다. 두 사람은 지난 12일 인터뷰 전까지 공연을 5회 차까지 소화했는데, 매일 막이 오르기 한참 전에 무대에 올라가 처음부터 끝까지 대사를 복기하는 시간을 가졌다.



이서진은 “처음 연습을 시작했을 때는 너무 힘들어서 다시는 (연극을) 하고 싶지 않다고 생각했었다. 하지만 작품을 만들어가는 과정이 매력적인 데다 무대에서 관객의 호응을 접하니 힘이 난다”고 말했다. 고아성도 “무대에 올라갈 때마다 관객과 함께 시간을 채우는 느낌이다. 연극은 매일 다른 공연이 만들어진다는 이야기를 실감한다”고 했다.



‘바냐 삼촌’은 러시아의 대문호 안톤 체호프의 4대 장막극 중 하나다. 삶의 허무, 좌절된 욕망, 그리고 그 속에서도 묵묵히 하루하루를 견뎌내는 인간 군상의 모습을 그렸다. 극 중 바냐는 죽은 여동생의 남편인 교수의 성공을 위해 어머니, 조카 소냐와 함께 헌신적으로 영지를 관리했다. 하지만 교수가 젊고 아름다운 새 아내 엘레나와 영지에 온 이후 바냐는 자신의 삶이 무의미했다는 허탈감에 빠진다. 1899년 초연 이후 지금도 세계 무대에서 자주 공연되는 ‘바냐 삼촌’은 이번에 연극 창작집단 양손 프로젝트의 배우 겸 연출가 손상규가 연출을 맡아 현대적으로 재해석했다.



이서진은 “‘바냐 삼촌’은 120년 넘은 고전이지만 현대와 맞닿아 있다. 극 중 캐릭터들은 하나하나 우리 주변에서 만날 수 있는 인물”이라면서 “중년인 바냐는 항상 투덜대고 불만이 많지만 실제로는 아무것도 바꾸지 못하는 무력한 인물이다. 바냐의 삶이나 생각들이 개인적으로 공감되는 부분이 많다. 소속사 대표를 비롯해 나와 가까운 사람들은 바냐 캐릭터에서 실제 나를 보는 것 같은 느낌이 든다고 한다”고 전했다.



연극 '바냐 삼촌'의 바냐 역 이서진(오른쪽)과 소냐 역 고아성. ⓒLG아트센터

고아성은 “어린 나이에도 가족을 아우르는 집안의 기둥 같은 소냐 캐릭터가 정말 사랑스럽다”면서 “극 중에서 소냐가 짝사랑하던 의사는 새로운 세상에 대한 동경을 상징하는 존재다. 결과적으로 짝사랑으로 끝났지만 의사가 사랑을 받아줬다 한들 소냐가 가족을 놓고 떠나지 못했을 것 같다”고 캐릭터에 대한 자신의 분석을 설명했다.



두 배우는 첫 연극 도전인 이번 작품이 관객들에게 좋은 반응을 얻는 것에 대해 손상규 연출가에게 먼저 고마움을 드러냈다. 손 연출가와 상의하며 캐릭터를 명확하게 설정했기 때문이다. 이서진은 “대본을 처음 연습할 때부터 평소 내 말투와 호흡으로 바냐의 대사를 읽었다. 손 연출가가 내게 연극적 화법을 요구하는 대신 자연스러운 구어체로 연기하도록 한 게 자신감을 줬다”고 밝혔고, 고아성은 “소냐 캐릭터의 자세나 제스처는 연출가님의 모방에서 나온 것이다. 연출가님이 배우 출신이라 직접 연기를 보여주기 때문에 캐릭터 연구에 큰 도움이 됐다”고 털어놨다.



이번 작품의 연습 과정에 있었던 흥미로운 일화들도 공개됐다. 19세기 배경의 러시아 희곡답게 보드카가 자주 등장하지만 연습을 앞두고 보드카를 마셔 본 배우가 한 명도 없었다. 이서진은 “마셔 보지도 않고 연기하는 게 말이 안 된다고 생각해 나영석 PD에게 ‘보드카 한 박스 보내 달라’고 했다. 배우들과 보드카를 마시기 시작했는데 며칠 만에 한 박스를 비웠다. 술자리가 배우들끼리 친해지는 계기가 됐다”며 웃었다.



고아성의 경우 손 연출가와 대화를 통해 마지막 장면을 만든 기억이 가장 가슴에 남아 있다. 실제로 소냐의 위로에 바냐가 하염없이 눈물을 흘리는 마지막 장면은 공연을 본 관객 사이에서 큰 화제가 되고 있다. 고아성은 “원작 희곡에서 소냐는 다정한 말을 쉽게 하는 성격이 아니고, 바냐에게 건네는 위로 역시 다정한 느낌이 아니다. 하지만 연출가님과 ‘요즘 사람들에게 필요한 건 다정함이 아닐까’라는 이야기를 나누며 마지막 장면을 만들었다”며 “그 장면에서 이서진 선배님을 울리고 싶어서 어떻게 하면 마음을 동요시킬 수 있을지 고민했다. 그런데 생각보다 선배님이 눈물을 많이 흘리셔서 뿌듯한 느낌이다”며 웃었다. 이에 대해 이서진은 “개인적으로 위로받는 것을 좋아하지 않지만, 작품 속 바냐는 행복을 누리지 못한 자신을 위로해주는 소냐에게서 큰 위안을 받았을 것”이라고 말했다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “무대에 올라갈 때마다 긴장돼요. 언제쯤 긴장이 풀릴까요?” “친언니로부터 내가 잠꼬대로 독백을 한다는 이야기를 들었어요. 공연에 대한 압박감이 컸나 봐요.”지난 7일 개막한 연극 ‘바냐 삼촌’(~31일 LG아트센터) 주역인 바냐와 소냐 역의 배우 이서진과 고아성이 라운드 인터뷰에서 첫 연극 출연에 대한 소감을 밝혔다. 두 사람은 지난 12일 인터뷰 전까지 공연을 5회 차까지 소화했는데, 매일 막이 오르기 한참 전에 무대에 올라가 처음부터 끝까지 대사를 복기하는 시간을 가졌다.이서진은 “처음 연습을 시작했을 때는 너무 힘들어서 다시는 (연극을) 하고 싶지 않다고 생각했었다. 하지만 작품을 만들어가는 과정이 매력적인 데다 무대에서 관객의 호응을 접하니 힘이 난다”고 말했다. 고아성도 “무대에 올라갈 때마다 관객과 함께 시간을 채우는 느낌이다. 연극은 매일 다른 공연이 만들어진다는 이야기를 실감한다”고 했다.‘바냐 삼촌’은 러시아의 대문호 안톤 체호프의 4대 장막극 중 하나다. 삶의 허무, 좌절된 욕망, 그리고 그 속에서도 묵묵히 하루하루를 견뎌내는 인간 군상의 모습을 그렸다. 극 중 바냐는 죽은 여동생의 남편인 교수의 성공을 위해 어머니, 조카 소냐와 함께 헌신적으로 영지를 관리했다. 하지만 교수가 젊고 아름다운 새 아내 엘레나와 영지에 온 이후 바냐는 자신의 삶이 무의미했다는 허탈감에 빠진다. 1899년 초연 이후 지금도 세계 무대에서 자주 공연되는 ‘바냐 삼촌’은 이번에 연극 창작집단 양손 프로젝트의 배우 겸 연출가 손상규가 연출을 맡아 현대적으로 재해석했다.이서진은 “‘바냐 삼촌’은 120년 넘은 고전이지만 현대와 맞닿아 있다. 극 중 캐릭터들은 하나하나 우리 주변에서 만날 수 있는 인물”이라면서 “중년인 바냐는 항상 투덜대고 불만이 많지만 실제로는 아무것도 바꾸지 못하는 무력한 인물이다. 바냐의 삶이나 생각들이 개인적으로 공감되는 부분이 많다. 소속사 대표를 비롯해 나와 가까운 사람들은 바냐 캐릭터에서 실제 나를 보는 것 같은 느낌이 든다고 한다”고 전했다.고아성은 “어린 나이에도 가족을 아우르는 집안의 기둥 같은 소냐 캐릭터가 정말 사랑스럽다”면서 “극 중에서 소냐가 짝사랑하던 의사는 새로운 세상에 대한 동경을 상징하는 존재다. 결과적으로 짝사랑으로 끝났지만 의사가 사랑을 받아줬다 한들 소냐가 가족을 놓고 떠나지 못했을 것 같다”고 캐릭터에 대한 자신의 분석을 설명했다.두 배우는 첫 연극 도전인 이번 작품이 관객들에게 좋은 반응을 얻는 것에 대해 손상규 연출가에게 먼저 고마움을 드러냈다. 손 연출가와 상의하며 캐릭터를 명확하게 설정했기 때문이다. 이서진은 “대본을 처음 연습할 때부터 평소 내 말투와 호흡으로 바냐의 대사를 읽었다. 손 연출가가 내게 연극적 화법을 요구하는 대신 자연스러운 구어체로 연기하도록 한 게 자신감을 줬다”고 밝혔고, 고아성은 “소냐 캐릭터의 자세나 제스처는 연출가님의 모방에서 나온 것이다. 연출가님이 배우 출신이라 직접 연기를 보여주기 때문에 캐릭터 연구에 큰 도움이 됐다”고 털어놨다.이번 작품의 연습 과정에 있었던 흥미로운 일화들도 공개됐다. 19세기 배경의 러시아 희곡답게 보드카가 자주 등장하지만 연습을 앞두고 보드카를 마셔 본 배우가 한 명도 없었다. 이서진은 “마셔 보지도 않고 연기하는 게 말이 안 된다고 생각해 나영석 PD에게 ‘보드카 한 박스 보내 달라’고 했다. 배우들과 보드카를 마시기 시작했는데 며칠 만에 한 박스를 비웠다. 술자리가 배우들끼리 친해지는 계기가 됐다”며 웃었다.고아성의 경우 손 연출가와 대화를 통해 마지막 장면을 만든 기억이 가장 가슴에 남아 있다. 실제로 소냐의 위로에 바냐가 하염없이 눈물을 흘리는 마지막 장면은 공연을 본 관객 사이에서 큰 화제가 되고 있다. 고아성은 “원작 희곡에서 소냐는 다정한 말을 쉽게 하는 성격이 아니고, 바냐에게 건네는 위로 역시 다정한 느낌이 아니다. 하지만 연출가님과 ‘요즘 사람들에게 필요한 건 다정함이 아닐까’라는 이야기를 나누며 마지막 장면을 만들었다”며 “그 장면에서 이서진 선배님을 울리고 싶어서 어떻게 하면 마음을 동요시킬 수 있을지 고민했다. 그런데 생각보다 선배님이 눈물을 많이 흘리셔서 뿌듯한 느낌이다”며 웃었다. 이에 대해 이서진은 “개인적으로 위로받는 것을 좋아하지 않지만, 작품 속 바냐는 행복을 누리지 못한 자신을 위로해주는 소냐에게서 큰 위안을 받았을 것”이라고 말했다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지