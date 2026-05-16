오르간이 들려주는 클래식 ‘동물의 사육제’, 트리오 헤이즈 창단 연주회
[And 방송·문화]
오르간이 들려주는 클래식 ‘동물의 사육제’(왼쪽 포스터)가 오는 28일 오전 11시 서울 영등포구 영산아트홀에서 열린다. 오르가니스트 한영태가 연주하고 성악가 출신 유아 교육 사업가 김성진이 해설을 맡는다. 한국예술종합학교를 거쳐 연세대 석사를 수료한 한영태는 영산아트홀 오르간 콩쿠르 일반부 1위를 차지했고, 김성진은 연세대를 거쳐 독일 함부르크 콘서바토리에서 유아 음악교육을 전공했다. 영상과 어우러지는 이번 공연은 아이들이 파이프오르간에 호기심을 갖도록 기획됐다. ‘동물의 사육제’와 ‘호두까기 인형’의 음악과 함께 이야기를 친근하게 풀어내 아이들이 공연에 몰입할 수 있도록 했다. 어렵게 느껴질 수 있는 클래식을 즐겁게 탐험하는 ‘음악 모험’으로 재구성했다. 문의 영산아트홀(02-6181-5263)
피아니스트 박혜미, 바이올리니스트 홍승혜, 첼리스트 홍승연으로 구성된 트리오 헤이즈가 28일 오후 7시30분 영산아트홀에서 창단 연주회(오른쪽)를 연다. 박혜미는 독일 프랑크푸르트 국립음대 학사와 석사, 뮌스터 국립음대 전문연주자과정과 최고연주자과정을 졸업했다. 홍승혜는 뮌헨 국립음대 학사와 서울대 석사를 졸업했고, 홍승연은 뮌헨 국립음대 학사와 석사를 졸업했다. 세 연주자 모두 다수의 국내외 콩쿠르에서 입상했으며 독일과 한국을 중심으로 활동했다. 귀국 이후 후학을 양성하는 한편 솔로, 실내악, 협연 등 다양한 무대에 서고 있다. 이번 창단 연주회에서는 피아졸라의 ‘부에노스아이레스의 사계’(호세 브라가토 편곡)와 멘델스존의 피아노 3중주 1번을 들려준다. 문의 영산아트홀(02-6181-5260)
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