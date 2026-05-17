안양 역대 최고 경쟁률 기록… 브랜드 가치 입증
DL이앤씨 ‘안양 에버포레 자연& e편한세상’
DL이앤씨가 경기도 안양시 동안구 일원에 선보인 ‘안양 에버포레 자연& e편한세상’이 1순위 청약 결과 안양시 역대 최고 경쟁률을 기록했다. 최근 강남 분양 시장을 뒤흔들었던 ‘아크로 드 서초’의 흥행 열기를 수도권 핵심지로 확장하며, DL이앤씨의 주거 브랜드 가치를 다시 한번 입증했다는 평가다.
한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 12~13일 1순위 청약접수를 받은 안양 에버포레 자연& e편한세상 A1블록은 53가구(특별공급 제외) 모집에 1165건이 접수돼 평균 21.98대 1의 경쟁률을 기록했다. A2블록의 경우 80가구(특별공급 제외) 모집에 4568건이 접수돼 평균 57.1대 1의 경쟁률을 기록했는데, 이는 안양시에서 분양한 단지 중 역대 가장 높은 수치다.
최고 경쟁률은 A2블록 전용면적 84㎡A타입에서 나왔으며, 77.12대 1의 기록을 세웠다. 앞서 진행된 특별공급에서도 271가구 모집에 4643건이 몰리며 흥행을 예고한 바 있으며, 특히 A1블록 신혼부부 특별공급 전형은 52.97대 1이라는 수치를 기록했다.
업계에서는 이번 흥행의 이유로 DL이앤씨의 우수한 브랜드 가치와 상품성을 꼽는다. 라이프스타일 맞춤 플랫폼 ‘C2 하우스’와 e편한세상의 프리미엄 조경 브랜드인 ‘드포엠(dePoem)’ 등 특화 설계를 적용해 주거 품격을 한 단계 높인 점이 주효했다는 분석이다.
실제 단지는 주택형 별로 넉넉한 수납공간과 4Bay 판상형 맞통풍 구조(일부 타입 제외)를 적용해 채광과 통풍을 극대화했으며, 통합공기질센서, 환기연동 렌지후드 등 DL이앤씨만의 스마트 주거 시스템을 대거 도입했다.
단지가 들어서는 관양동 일대는 과천지식정보타운과 인접해 생활권을 공유할 수 있으며, 향후 1만4000여 가구 규모의 정비사업이 완료되면 안양의 새로운 주거 중심지로 도약하게 될 전망이다.
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