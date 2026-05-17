미래 주거 체험… 압구정 홍보관 오픈
현대건설 ‘압구정3구역 재건축 홍보관’
현대건설의 미래 주거 기술을 집약시킨 압구정3구역 재건축 사업 홍보관이 미디어에 최초로 공개됐다. 지난 3일 개관한 압구정3구역 홍보관은 조합원을 대상으로 사전예약 운영되며, 단 하나의 가치를 소유하는 ‘OWN THE ONE’ 비전 아래 미래 주거 모습을 체험해 보는 공간으로 구성했다.
홍보관 중앙에는 압구정3구역의 핵심 제안 요소인 순환형 커뮤니티 ‘더 써클 원(THE CIRCLE ONE)’의 일부구간을 1대 1 스케일로 구현했다. 이 시설은 너비 17m, 높이 3.5m, 총 길이 1.2㎞ 규모의 실내형 구조로 냉난방과 공기청정 시스템을 갖춰 입주민들이 365일 날씨와 상관없이 산책, 러닝, 휴식을 즐길 수 있다. 단지내 모든 동과 주요 시설을 하나로 연결해 이동 편의성을 극대화한 것이 특징이다.
현대자동차그룹의 최첨단 로보틱스 기술도 압구정3구역에 전격 도입된다. AI 기반의 수요응답교통(DRT) 무인셔틀은 이용자의 호출에 따라 실시간으로 최적 경로를 생성해 단지 내부와 주요 생활권을 연결한다.
현장에는 모베드(MobED), 나노 모빌리티, SPOT 안전 서비스 로봇 등이 실물 전시돼 이동·물류·안전관리 전반에 걸친 미래 주거 기술의 방향성을 제시했다.
외관 설계에는 세계적 건축 그룹과의 협업한 결과물이 담긴다. 뉴욕 맨해튼의 고급 주거를 설계해 온 람사(RAMSA)와 혁신적 디자인으로 유명한 모포시스(Morphosis) 의 협업으로 헤리티지와 미래적 디자인을 담은랜드마크 단지를 완성한다. 특히 압구정3구역 한강변에 위치한 8개 동을 차별화시키는 ‘리버프론트 특화 설계’를 제안했다.
각 동마다 독특한 외관 디자인과 고급 석재를 적용, 차별화된 한강변 스카이라인을 형성시킨다는 계획이다. 저층부는 포디움(Podium), 상부 옥탑은 크리스탈 디자인 등을 통해 압구정의 새로운 도시경관을 구축한다.
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