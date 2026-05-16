[김상연의 K컬처] 운동장의 기능

김치, 강남스타일, BTS, 영화 기생충 등 일과성 이벤트들에 머물렀던 세계의 관심이 이제 한국문화 전반으로 확대되고 있다. K컬처로 대변되는 국내외의 다양한 사회현상들, 그리고 그들의 명과 암을 사회과학적으로 관찰하고 반추해 봄으로써 한국문화의 본성을 재조명해본다.
출장차 방문한 우즈베키스탄 타슈켄트. 재래시장에서나 고급 레스토랑에서나 양고기가 인기다. 손님을 위해 얼마나 깔끔하게 손질이 됐는지 정도가 다를 뿐이다. 인천공항을 떠나 중앙아시아로 들어오는 내내 기내 디스플레이를 통해 책에서 배웠던 것들을 떠올렸다. 사막에서 인류가 얻을 수 있는 최적(최상이나 최고가 아니라)의 단백질 공급원. 바로 양이다. 양은 건조한 지역의 거친 풀이나 덤불 등 소화하기 힘든 섬유질 식물만 먹고도 에너지를 얻어, 특히 식자원이 빈약한 환경에서 인간의 경쟁 상대가 되지 않는다. 또한 덥고 햇빛이 강한 기후 조건에 생리적으로 잘 적응돼 있고, 무리 지어 이동하는 습성이 있어 물과 목초지를 끊임없이 찾아다니는 유목 생활에 적합하다. 무엇보다 도축 전 살아 있는 동안에도 털, 가죽, 우유 등 생존에 필수적인 자원을 지속적으로 제공하기 때문에 척박하고 열악한 생태계에서 경제적·생태학적 효율성을 극대화할 수 있는 최적의 가축이다.
돼지고기도 있다. 우즈베키스탄을 구성하는 소수 민족을 위해 안정적으로 유통되고 있으며 가격도 양고기에 비해 저렴한 편이다. 그럼에도 우즈베키스탄 대다수의 사람들이 이 육즙 가득한 돼지고기를 거의 먹지 않는다. 물론 무슬림이라는 종교적 맥락이 있기는 하지만, 더 궁극적인 이유는 따로 있다. 돼지는 주로 숲이 울창한 열대우림에 어울리는 몸을 가졌다. 털이 없고 피부를 통해 땀도 배출하지 못하기 때문에 기본적으로 그늘지고 습한 곳을 좋아한다. 해가 내리쬐는 사막에서는 피부가 곧 말라 갈라지고, 이를 보호하기 위해 이내 자신의 배설물을 쏟아내며 그 위를 뒹굴기 시작한다. 그 광경이 더럽다 못해 불경스럽다는 생각이 들 정도란다. 음식도 가리지 않는다. 주인이 먹는 것이라면 뭐든 좋다. 그럼에도 베푸는 것은 별로 없다. 양과 달리 애써 키워준 주인을 위해 젖도, 가죽도 남기지 않는다. 오직 도축된 후에야 육즙 가득한 살코기와 비계를 선사한다. 따라서 생활이 넉넉지 않은 자에게 돼지를 키우는 일이란 불가능한 것이며, 그 수가 부의 척도가 된다. 건조한 사막의 기후를 견뎌야 하는 이들에게는 허락되지 않는 사치다. 대개 사막 지대에 위치한 이슬람 국가들 사이에서 양에 대한 호(好)와 돼지를 향한 오(惡)가 자연 발생한 이유이며, 이러한 지혜는 종교적 가르침의 형태로 전수돼 그 구성원들의 건강과 사회적 조화를 위한 나름의 순기능을 발휘한다.
국제 무역과 축산 기술이 발달한 오늘, 우리의 식생활은 기후의 제약에서 크게 자유로워졌다. 원한다면 무슬림도 우리의 삼겹살을 맛볼 수 있다. 그러나 변치 않는 종교적 가르침에 가로막혀 그들은 이제야 누릴 수 있게 된 먹는 재미를 스스로 포기한 셈이다. 풍부한 육즙을 품은 고기에 대한 갈망이 인류의 진화론적 보편성임을 감안할 때, 이를 짓누르고 올라선 종교의 힘에 놀랄 따름이다. 이슬람의 교리는 과거 유효했던 순기능을 상실한 채 폼만 살아남아 몽니를 부리고 있는 모습이다.
그림 속에 서 있는 죽은 자와 신들의 모습을 보면 인체의 각 부위가 묘하게 비틀려 조합돼 있다. 얼굴은 옆모습을 그리고 있지만, 그 얼굴에 박힌 눈은 정면에서 바라본 온전한 아몬드처럼 그려져 있다. 다시 가슴과 어깨는 정면을 향해 넓게 펼쳐져 있는데, 이로 인해 두 팔이 몸에 가려지지 않고 온전히 분리돼 보인다. 하반신과 두 다리는 다시 측면을 향해 걷는 자세를 취하고 있어 두 다리가 서로 겹치지 않게 나란히 분리돼 모두 잘 보인다. 고대 이집트의 미술 양식을 대표하는 ‘사자(死者)의 서’에서 사람을 그린 방식이다. 여간해서는 현실에서 보기 어려운 광경이다. 화가는 왜 사람의 모습을 굳이 이렇게까지 부자연스럽게 비틀어 묘사했을까. 당시 화가의 눈앞에는 이렇듯 기이한 포즈를 취하고 선 전문 모델이 있었을까. 사실 화가는 본 것이 아니라 필요한 것을 그린 것이다. 사후 세계에서 죽은 자가 앞을 보고, 두 팔을 쓰고, 온전한 두 다리로 걷기 위해 신체의 어느 한 부위도 가려지거나 생략돼서는 안 된다는 절대적 기능을 충족시키기 위한 것이다. 그림에 나타난 사람들은 기괴하게 몸을 틀어 부자연스럽기 그지없지만, 사후 세계에서의 부활과 영생에의 의지를 투영해 계산된 미술 양식이다. 이처럼 생김새는 그 기능을 말해주는 창(窓)이 돼 준다. 눈을 포함한 인체 여러 기관도, 자동차의 엔진도, 목부터 구부러진 포크도 다 그렇다.
대개 1000평 이상의 너른 땅. 예전에는 그저 흙바닥이라 바람 불면 먼지에, 비 오면 진흙탕에 쓸 수 없게 됐지만, 요즘은 여기에 뭘 깔았는지 여간해선 물도 고이지 않고 흙먼지도 잘 날리지 않아 사시사철 쓸 수 있다. 아예 인조 잔디나 우레탄이 깔린 곳도 있다. 양쪽 가장자리에는 다양한 형태의 철골 구조물이 즐비하다. 가운데 큰 타원이 그려져 있는 곳도 있다. 학교 운동장이다. 아이들은 이렇게 생긴 공간의 쓰임새에 대해 너무도 잘 알고 있다. 어떤 쇠 구조물에는 아이들이 매달려 낑낑대기도 하고, 또 어떤 아이들은 그 틈새로 공을 던지거나 발로 차 집어넣으려 애를 쓰기도 한다. 타원을 따라 달리는 아이들도 있다. 자기 페이스에 맞춰 뛰기도 하고 친구와 내기를 했는지 죽자 살자 덤비는 아이들도 있다. 의욕이 넘쳐 뛰놀다 다치기도 하고, 그사이 친구들과 싸움이 붙을 때도 있다. 하지만 이런 과정을 겪어 봐야만 아이들의 신체와 정신은 더 건강해질 수 있다. 우리 아이들은 생김새와 그것이 내포하고 있는 기능에 충실하게 이 공간을 활용해 왔다.
하지만 언제부터인지 한국의 운동장은 더 이상 그 폼에 맞는 기능을 제공하지 못하는, 이를테면 흔적 기관으로 전락한 느낌이다. 한국 교육 사회의 맹장이랄까. 또 달리 표현하자면 이곳이 이제야 제법 쓸 만한 공간으로 변모했음에도, 어떤 심술꾸러기가 모두를 밀어내고 빗장을 잠가버린 듯한 기이함과 분함이다. 청결하게 도축해 수입되는, 육즙 터지는 돼지고기이건만 현재로선 그 실질적 의미를 상실한 교리 때문에 맛을 볼 생각조차 하지 못하는 무슬림이 돼버린 느낌이랄까.
선생이 문제다. 아이들이 놀다가 조금 다칠 수도 있고 싸울 수도 있지, 그게 무슨 대수라고 이 좋은 운동장을 닫는다는 말인가. 금이야 옥이야 키운 아들딸들을 학교에 보내는 학부모들이야 민원을 제기할 수 있는 일 아닌가. 민원이나 소송 따위에 위축돼 아이들을 위한 커다란 자산을 놀리고 있다는 게 도무지 이해되지 않는다. “우리 애가 다쳤는데 왜 제대로 안 봤냐” “애들끼리 싸우는데 방치한 것 아니냐” “시끄러워서 쉴 수가 없다” “모래 먼지가 날려서 창문을 못 연다” “애들 옷과 신발이 너무 더러워진다” “오늘 미세먼지 수치가 높은데 왜 야외 체육을 하냐” 등 소수의 학부모들이 제기하는 민원이 어이없기도 하다. 그럼 부모의 과잉보호가 문제인가. 누구를 비난해야 할지 명확하지 않지만, 그럼에도 선명하게 떠오르는 것은 ‘선천성 지느러미 왜소 장애’를 갖고 태어난 니모에게 “네게 아무 일도 일어나지 않게 하겠다” 다짐하던 아빠 말린의 한편으론 짠하지만, 또 어찌 보면 나이브한 모습이다.
오늘 우리의 학교는 사고를 감수하며 아이를 성장시키는 공간이 아니라, 사고 자체가 발생해서는 안 되는 이상한 공간이 돼버렸다. 아이가 운동장에서 넘어져 무릎이라도 다치면 시설 관리 책임을 따지고, 친구와 몸싸움이라도 벌어지면 생활 지도의 부실 여부가 문제 된다. 미세먼지가 조금 높았던 날 야외 활동을 했다는 이유로 항의를 받기도 하고, 흙먼지 묻은 체육복 사진이 단체 채팅방에 올라오기도 한다. 물론 학부모 입장에서는 내 자식이 다치는 일이 억울하고 속상할 수 있다. 문제는 그 민원과 책임이 고스란히 교사 한 사람에게 집중된다는 점이다. 단 한 건의 악성 민원만 접수돼도 교사의 업무와 심리는 사실상 마비된다. 그러니 교사 입장에서 가장 안전한 선택은 명확하다. 애초에 문제가 될 상황 자체를 만들지 않는 것이다.
결국 우리는 아이들의 안전을 위해 아이들의 성장에 필요한 위험까지 제거하기 시작했다. 몸으로 부딪치고 서로 다투기도 하며, 성장에 필요한 신체적·사회적 자양분을 얻는 우리의 아이들에게 학교 운동장은 그 존재의 의미를 잃고 있다. 지금 한국 사회에 필요한 것은 아이들이 뛰놀다 생길 수밖에 없는 작은 위험과 불편을 수용하는 일이다. ‘모험과 상처가 동반되지 않는 성장’ 따위는 없다는 사회적 공감을 회복해야 할 때다.
광운대 미디어커뮤니케이션학부 교수
겸 한국문화데이터연구소 소장
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