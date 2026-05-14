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[포토] 경복궁 야간 개장 첫날

입력:2026-05-14 00:04
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‘2026 경복궁 야간관람’ 첫날인 13일 시민들이 조명을 밝힌 근정전을 관람하고 있다. 경복궁 야간관람은 다음 달 14일까지(월·화요일 제외) 인터넷 사전예매 방식으로 운영된다. 뉴시스

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