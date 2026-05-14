시사 전체기사 [포토] 경복궁 야간 개장 첫날 입력:2026-05-14 00:04 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 ‘2026 경복궁 야간관람’ 첫날인 13일 시민들이 조명을 밝힌 근정전을 관람하고 있다. 경복궁 야간관람은 다음 달 14일까지(월·화요일 제외) 인터넷 사전예매 방식으로 운영된다. 뉴시스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 눈에 멍 든 조국 “액땜했다더라”…유세 중 부상 사진 공개 2 [속보] 李 대통령 “김용범, 초과세수 국민배당 말해…음해성 가짜뉴스” 3 국민배당·부동산·특검법… 지선 3대뇌관 불붙이는 국힘 4 李, 美·中 경제수장 연쇄 접견… “양국 협력해야 전 세계 번영” 5 ‘노무현의 사위’ 곽상언, “고인 조롱·혐오물 형사 고소” 해당분야별 기사 더보기 1 “2년 전 파업과는 차원이 다르다… 삼성 피해 40조원대 달할 수도” 2 8000 앞 고꾸라진 코스피… “국민 배당금” 김용범 탓일까, 아닐까 3 삼성전자 노사 마라톤 협상 결렬…21일 총파업 현실화 4 ‘아시아나’ 사라진다… 12월 17일 대한항공 통합 출범 5 환율 한달 만에 최고치…한·미 통화스와프 안하나 못하나 해당분야별 기사 더보기 1 “韓 유치원 풍자, 최근 본 것 중 가장 충격”…美 유명 교수 경악한 이유 2 이이경, 세무조사로 세금 추징…“고의 누락·탈루 아냐” 3 여의도공원서 10대 7명이 20대 지적장애인 옷 벗기고 폭행 4 “주왕산 초등생 부검하기로” 오늘 국과수 이송…1차 검시 “추락 손상” 5 BTS 정국 계좌서 84억 주식 탈취 시도… 중국인 총책 송환 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] “트럼프, 中베이징 도착… 시진핑 만남은 내일” 2 명단에 없던 젠슨 황 막판 합류… 애플·테슬라·보잉 CEO 총출동 3 트럼프·시진핑 ‘14일 담판’… ‘베이징 빅딜’ 성사 주목 4 ‘美는 쇠퇴하는 제국’… NYT “중국 인식 바뀌었다” 5 사망자와 같은 비행기 탔다가 증상… 한타바이러스 공포 확산 해당분야별 기사 더보기 1 ‘살목지’ 300만 돌파… ‘곤지암’ 넘어 역대 공포영화 흥행 2위 등극 2 칸 심사위원장 박찬욱 “예술성 없는 정치적 주장은 프로파간다” 3 마이클 잭슨이 되살아나 노래하는 듯… 영화 ‘마이클’ 4 재탕이면 어때? ‘꽃청춘’의 편안한 케미…나영석 예능이 다시 살아난 이유 5 이춘재 사건 다룬 ‘허수아비’, 몰입감 높은 전개로 인기몰이 해당분야별 기사 더보기 1 600년 전통의 ‘영산회상’을 서양 오케스트라로 듣는다 2 90세 신구·86세 박근형, 이번엔 ‘베니스의 상인’ 3 자연·풍경·음식… 국내 체류 외국인 70% 국내여행 4 “의료 AI가 인간 돕는 도구로 작용하도록 나침반 마련” 5 전기영화 ‘마이클’ 열기에… 마이클 잭슨 앨범 역주행 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “2년 전 파업과는 차원이 다르다… 삼성 피해 40조원대 달할 수도” 눈에 멍 든 조국 “액땜했다더라”…유세 중 부상 사진 공개 “韓 유치원 풍자, 최근 본 것 중 가장 충격”…美 유명 교수 경악한 이유 李 대통령 “김용범, 초과세수 국민배당 말해…음해성 가짜뉴스” “주왕산 초등생 부검하기로” 오늘 국과수 이송…1차 검시 “추락 손상” BTS 정국 계좌서 84억 주식 탈취 시도…중국인 총책 송환 삼성전자 노사 마라톤 협상 결렬…21일 총파업 현실화 여의도공원서 10대 7명이 20대 지적장애인 옷 벗기고 폭행 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요