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KCC ‘0%의 기적’ 다시 썼다

입력:2026-05-14 01:13
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[And 스포츠]

정규리그 6위 팀 최초 챔프전 우승
2년 전에도 5위 팀 최초 우승 일궈
베스트5 모두 두 자릿수 득점 활약
허훈, 아버지·형 이어 MVP 진기록

부산 KCC 선수들이 13일 고양 소노 아레나에서 2025-2026 KBL 챔피언결정전 5차전에서 소노를 격파한 뒤 우승 트로피를 들고 기뻐하고 있다. 연합뉴스

프로농구 부산 KCC가 ‘0%의 신화’를 썼다. 정규리그 6위 팀 최초로 챔피언에 올랐다. 내로라하는 슈퍼스타들이 헌신적인 플레이를 자처하면서 우승을 이끌었다.

KCC는 13일 고양 소노 아레나에서 열린 2025-2026 KBL 챔피언결정전(7전 4승제) 5차전에서 소노를 76대 68로 완파했다. 앞서 1~3차전을 내리 잡으며 3승을 선점했던 KCC는 적지에서 시리즈를 끝냈다. 팀 통산 7번째 우승으로 울산 현대모비스와 함께 역대 최다 기록을 썼다. 특히 6위 팀이 챔프전에 올라 우승까지 차지한 건 처음이다. KCC는 2년 전에도 5위의 성적으로 같은 기록을 썼었다.

이미 양 팀의 전술이 다 나온 상황에서 5차전은 사실상 정신력 싸움이었다. 이날도 KCC의 베스트5는 모두가 두 자릿수 득점을 올리며 고른 활약을 보여줬다. KCC는 초반부터 두 자릿수 격차를 만들며 치고 나갔다. 수비에선 소노의 에이스 이정현을 전반 2점 2어시스트로 꽁꽁 묶었다. 후반 들어 소노가 추격에 나섰지만 KCC가 여유롭게 우승 축포를 터뜨렸다.


올 시즌 KCC는 리그 최정상급 스타 선수들을 모아 ‘슈퍼팀’을 꾸렸다. 기대와 달리 시즌 내내 부상 악재가 잇따라 한 명이 들어오면 한 명이 나가는 일이 반복됐다. 6위로 간신히 봄 농구에 올라서야 완전체의 위용이 드러났다. 큰 경기 경험이 많은 선수들은 마치 이기는 법을 아는 듯 기세를 올렸다.

KCC는 공격의 팀이었다. 정규리그 평균 83.1득점으로 1위를 달렸다. 실점도 마찬가지로 가장 많은 게 흠이었다. 하지만 봄 농구 들어서자 공격 성향이 강한 선수들이 방패를 자처했다. 이들이 수비에 적극 가담하면서 포지션별 완벽한 분업화가 이뤄졌다.

가장 빛난 건 허훈이었다. 기자단 투표 98표 중 79표의 압도적 지지를 받으며 플레이오프 최우수선수(MVP)로 선정됐다. 아버지 허재, 팀에서 함께 뛰고 있는 형 허웅에 이어 삼부자가 모두 챔프전 MVP를 수상하는 진기록을 세웠다. 올 시즌 우승 반지를 끼기 위해 KCC 유니폼을 입은 허훈은 “상대 에이스를 끈질기게 따라다니는 게 내 목표였다. 팀원들을 잘 살려주려고 노력했다”고 돌아봤다.


5위로 창단 첫 챔프전을 치른 소노는 아쉽게 시즌을 마무리했다. 4위 서울 SK와 1위 창원 LG를 모두 3연승으로 잡았지만 KCC의 벽은 높았다. 4차전 한 점 차 승리로 간신히 안방으로 돌아온 소노는 사상 첫 ‘리버스 스윕’을 노렸지만 끝내 체급 차를 극복하지 못했다. 손창환 소노 감독은 “이제 1막이 끝났다. 2막을 준비하겠다”고 말했다.

고양=정신영 기자 spirit@kmib.co.kr

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