이 대통령, 베선트에 한·미 통화스와프 제안
이재명 대통령은 13일 미·중 정상회담 고위급 실무 협의를 위해 방한한 스콧 베선트 미국 재무장관을 청와대에서 만나 한·미 통화스와프 체결을 제의했다. 중동전쟁으로 인한 고환율 상황에서 다음달 18일 한·미 전략투자공사 출범에 맞춰 대미 투자에 필요한 달러 수급을 안정화하려는 취지로 보인다. 환율이 약 1500원까지 치솟은 상황에서 연간 최대 200억 달러(약 30조원)가 유출되면 외환시장 불안이 불가피하다. 통화스와프를 체결하면 주식·채권시장에서 외국인 이탈도 방지할 수 있다.
이 대통령은 지난해 9월 뉴욕 유엔총회에서도 베선트 장관에 통화스와프 체결 필요성을 언급했다. 같은달 로이터 통신 인터뷰에서는 “통화스와프 없이 3500억 달러를 인출해 전액 현금으로 투자한다면 1997년 외환위기 같은 상황에 직면할 것”이라고 말했다. 한국은 2008년 금융위기(300억 달러), 2020년 코로나19 팬데믹(600억 달러) 당시 미국과 통화스와프를 체결했었다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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