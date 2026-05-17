도보권 내 초중고·차량 10분대 동탄역 입지 우수
LH ‘화성동탄2 택지개발지구 공공분양 C27’
한국토지주택공사(LH)는 오는 29일 화성동탄2 택지개발지구 공공분양 C27블록 입주자모집공고를 시행한다.
C27블록은 화성동탄2 지구 내에서 지난 2019년 12월 화성동탄2A104블록 공급 이후 7년 만에 이뤄지는 공공분양주택 공급이다. 해당 블록은 공공분양주택 473세대, 오피스텔 90호로 이뤄진 혼합단지로, 그중 공공분양주택 473세대가 이번에 공급된다.
C27블록은 공원과 학교를 품은 쾌적한 자연환경, 초중고가 도보권인우수한 통학환경뿐만 아니라, 편리한 교통 편의성을 갖춘 것이 특징이다.
해당 블록이 위치한 신동 일대는 동탄2지구 내에서도 공원과 녹지비율이 높은 지역으로, 다올공원 등 근린공원이 단지와 인접해있어 대규모 녹지공간을 가까이서 편리하게 누릴 수 있다.
광역교통 접근성도 우수하다. 차량 10분대 거리에 GTX-A, SRT가 지나는 동탄역이 있는데, 2028년 GTX-A 전 구간 개통 시 삼성역 등 주요 도심까지의 이동시간이 줄어 서울 접근성이 크게 개선될 전망이다. 또한, 신리IC 등을 통해 경부고속도로 및 수도권 제2순환고속도로 진입이 용이해 서울 및 인근 도시로의 차량 이동이 편리하다. 인덕원-동탄 복선전철 및 트램 등 추가 교통망 구축도 예정돼 있다.
또한 도보권 내 초중고가 위치해 안전하고 편리한 통학환경을 제공한다. 학원가 등 교육시설 접근성도 양호해 교육여건 측면에서도 경쟁력을 갖춘 입지로 평가된다. 단지 여건도 우수하다. 단지 중앙에 어린이집, 경로당 시설이 갖춰지며, 키즈스테이션, 북카페, 피트니스센터, 골프연습장 등 다양한 커뮤니티 시설이 마련될 예정이다.
청약접수는 6월 9일부터 10일까지 특별공급이 우선 진행되고, 이어 6월 11일부터 6월 12일까지 일반공급이 진행된다. 당첨자 발표는 6월 25일이며, 입주는 2029년 상반기로 예정돼 있다.
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