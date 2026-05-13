트럼프 “이란전쟁 도움 필요치 않아… 중국 개방 요구할 것”
도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 무역 문제를 우선적으로 논의하고 중국의 시장 개방을 요구하겠다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 13일 밤 중국 베이징에 도착해 2박3일간 방중 일정을 시작했다.
트럼프 대통령은 12일(현지시간) 중국으로 출발하기 전 백악관에서 기자들을 만나 “(시 주석과) 논의할 것이 많다”며 “무엇보다 무역이 (논의 대상이) 될 것”이라고 말했다. 이란 전쟁 관련 질문에는 “우리는 그것에 대해 장시간 대화를 할 것”이라며 “그는 내 친구고 좋은 일이 많이 일어날 것”이라고 답했다.
하지만 잠시 후 “솔직히 말하면 이란이 논의 대상 중 하나라고는 하지 않겠다. 이란은 우리가 잘 관리하고 있고 우리가 합의를 하거나 그들이 말살당할 것”이라며 “중국의 도움은 필요하지 않다”고 부연했다. 이란 전쟁 문제로 중국과의 협상력이 약해지는 상황을 경계한 것으로 풀이된다. 이란을 향해선 “메시지는 매우 간단하다. 이란은 핵무기를 가질 수 없으며 결코 갖지 못할 것”이라고 강조했다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 올린 글에서 테슬라의 일론 머스크, 엔비디아의 젠슨 황, 애플의 팀 쿡 등 동행하는 기업 경영자들을 열거하며 “시 주석에게 중국을 개방해 달라고 요구할 것”이라고 밝혔다.
중국 외교부는 대변인 브리핑에서 관련 질문이 나오자 “양국 정상은 중·미 관계와 세계 평화·발전 관련 중대한 문제에 대해 심도 있게 의견을 교환할 것”이라고 답했다. 중국은 양국 정상이 방문할 톈탄공원 등을 폐쇄하고 시내 주요 도로에서 검문검색을 실시하는 등 경계를 대폭 강화했다. 공항에서 시내로 진입하는 도로 등에는 미국 성조기와 중국 오성홍기를 나란히 내걸어 환영 분위기를 연출했다.
이란은 중국에 미국과의 정상회담에서 자국 입장을 대변해 줄 것을 요청했다. 이란 관영 IRNA통신에 따르면 압둘레자 라흐마니 파즐리 주중 이란대사는 “이란이 중국에 전달한 메시지는 전쟁의 영구적 종식, 안정적인 휴전체제 수립, 봉쇄 해제, 이란의 정당한 권리 존중”이라며 “중국은 이란의 메시지를 효과적으로 대변할 수 있는 위치에 있다”고 밝혔다.
미 국무부는 마코 루비오 장관이 지난달 왕이 중국 외교부장과의 통화에서 호르무즈 해협 통행료 부과에 반대하기로 합의했다는 사실을 이날 공개했다. 주미 중국대사관도 이를 부인하지 않고 호르무즈 해협에서 정상적인 통행을 보장해야 한다고 촉구했다.
베이징=송세영 특파원,워싱턴=임성수 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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