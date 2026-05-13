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[포토] 분수대 물놀이 즐기는 어린이

입력:2026-05-13 18:59
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어린이들이 초여름 날씨를 보인 13일 서울 종로구 광화문광장 분수대에서 물을 맞으며 즐거워하고 있다. 기상청은 지난해보다 일찍 찾아온 더위가 당분간 이어질 것으로 내다봤다. 권현구 기자

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