시사 전체기사 [포토] 분수대 물놀이 즐기는 어린이 입력:2026-05-13 18:59 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 어린이들이 초여름 날씨를 보인 13일 서울 종로구 광화문광장 분수대에서 물을 맞으며 즐거워하고 있다. 기상청은 지난해보다 일찍 찾아온 더위가 당분간 이어질 것으로 내다봤다. 권현구 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 李 대통령 “김용범, 초과세수 국민배당 말해…음해성 가짜뉴스” 2 靑 “김용범 국민배당금 발언은 개인 의견” 3 金총리 “삼성전자, 어떤 경우에도 파업하지 않게 노사대화 지원” 4 김용범 “AI 초과세수 활용 국민배당금 제안” 5 눈에 멍 든 조국 “액땜했다더라”…유세 중 부상 사진 공개 해당분야별 기사 더보기 1 삼성전자 노사 마라톤 협상 결렬…21일 총파업 현실화 2 8000 앞 고꾸라진 코스피… “국민 배당금” 김용범 탓일까, 아닐까 3 씨티, 삼전 46만원·하이닉스 310만원으로 목표가 상향 4 돌반지 안 사요…헉 소리나는 금값에 확 달라진 소비 풍경 5 블룸버그 “코스피 급락은 김용범 AI 국민배당금 제안 때문” 해당분야별 기사 더보기 1 여의도공원서 10대 7명이 20대 지적장애인 옷 벗기고 폭행 2 주왕산에서 숨진 초등생 “발 헛디뎌 추락했을 가능성” 높아 3 “주왕산 초등생 부검하기로” 오늘 국과수 이송…1차 검시 “추락 손상” 4 BTS 정국 계좌서 84억 주식 탈취 시도… 중국인 총책 송환 5 ‘최태원 동거인’ 김희영, 가짜뉴스 유포 유튜버에 승소 해당분야별 기사 더보기 1 사망자와 같은 비행기 탔다가 증상… 한타바이러스 공포 확산 2 “얼굴 왜 저래”…수척한 푸틴에 온라인 술렁 3 안규백 국방장관 “호르무즈 단계적 기여 검토…전작권 전환, 美와 약간의 인식차” 4 “너무 무섭다” 자위대 마크 논란, 그 뒤엔 “강해보이고 싶다”는 욕망[이세계도쿄] 5 성모상 입에 담배…‘종교 모독’ 이스라엘 병사들 징역형 해당분야별 기사 더보기 1 이등병이 된 단종 오빠…박지훈 “부담 없이, 웃기고 귀엽게” 2 이춘재 사건 다룬 ‘허수아비’, 몰입감 높은 전개로 인기몰이 3 장민호·손태진·알리부터 슈퍼주니어까지…서원밸리, 역대급 ‘그린콘서트’ 라인업 공개 4 20년 연기 베테랑 김향기 “첫 코미디 도전, 참 좋은 기점” 5 나홍진 ‘호프’ 한국영화 희망 될까… 칸영화제 황금종려상 도전 해당분야별 기사 더보기 1 90세 신구·86세 박근형, 이번엔 ‘베니스의 상인’ 2 안성재, 논란 보름 만 사과…“사과로 디저트 와인 제공” 3 전기영화 ‘마이클’ 열기에… 마이클 잭슨 앨범 역주행 4 600년 전통의 ‘영산회상’을 서양 오케스트라로 듣는다 5 미리 ‘마커’ 표시, 암 안보여도 정확히 절제 가능 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “2년 전 파업과는 차원이 다르다… 삼성 피해 40조원대 달할 수도” 눈에 멍 든 조국 “액땜했다더라”…유세 중 부상 사진 공개 “韓 유치원 풍자, 최근 본 것 중 가장 충격”…美 유명 교수 경악한 이유 李 대통령 “김용범, 초과세수 국민배당 말해…음해성 가짜뉴스” “주왕산 초등생 부검하기로” 오늘 국과수 이송…1차 검시 “추락 손상” BTS 정국 계좌서 84억 주식 탈취 시도…중국인 총책 송환 삼성전자 노사 마라톤 협상 결렬…21일 총파업 현실화 여의도공원서 10대 7명이 20대 지적장애인 옷 벗기고 폭행 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요