파업 치닫는 삼전 노조… 靑 “끝까지 설득”
‘45조 성과급’ 노사협상 결렬
총리·부총리나서 “파업만은 안돼”
‘긴급조정권’ 발동 신중 모드 유지
삼성전자의 사상 최대 총파업이 현실화될 가능성이 커지자 청와대와 국무총리, 부총리까지 모두 나서서 “파업만은 안 된다”며 노사 간 대화를 통한 해결을 거듭 촉구했다. 정부는 이번 사태를 개별 기업 문제를 넘어 국가 경제 전반을 흔들 수 있는 핵심 리스크로 판단하고 대응 수위를 높이는 모습이다. 노조 측은 교섭 결렬 선언과 함께 “추가 대화는 없다”고 못 박았지만, 사측은 “최악의 사태를 막기 위한 노력을 지속할 것”이라고 밝혔다.
강유정 청와대 수석대변인은 13일 춘추관 브리핑에서 “(삼성전자 노조의) 파업 예고일 전까지 노사가 대화로 해결할 수 있도록 정부는 적극 지원할 생각”이라고 밝혔다. 강 대변인은 “사후조정이 (성과 없이) 종료되긴 했지만 아직 시간이 남아 있다”며 “대화로 문제를 풀 수 있게끔 지원하겠다”고 말했다. 파업 예고일인 21일까지 남은 시간 동안 협상의 불씨를 되살리기 위한 설득과 중재에 총력을 기울이겠다는 뜻으로 풀이된다.
앞서 김민석 국무총리는 정부서울청사에서 삼성전자 파업 관련 긴급 관계장관회의를 소집하고 정부 대응 방향을 논의했다. 김 총리는 “국민 경제에 미치는 파급효과의 중대성을 고려해 정부 차원에서 상황을 면밀히 관리하라”며 “어떠한 경우에도 파업으로 이어지지 않게끔 노사 대화가 지속적으로 이뤄지도록 적극 지원하라”고 당부했다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 소셜미디어를 통해 “현재의 경영 상황과 국민 경제에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하면 (삼성전자) 파업은 절대 있어선 안 된다”고 강조했다.
삼성전자 노사는 지난 11~12일 중앙노동위원회 사후조정 절차에 따라 마라톤협상을 진행했지만 성과급 산정 방식을 두고 끝내 이견을 좁히지 못했다. 최승호 삼성그룹 초기업노조 삼성전자지부 위원장은 “5개월 교섭에도 회사 안건이 전혀 진전되지 않았다”며 “회사와 추가적인 대화는 파업 종료까지 고려하지 않는다”고 말했다. 삼성전자 측도 “노조가 (성과급 상한 폐지 등의) 경직된 제도화만을 시종 고수하고 있다”며 유감을 표했다. 다만 “마지막까지 진정성 있는 대화를 계속할 것”이라며 ‘물밑 협상’ 가능성을 열어뒀다.
노조는 이번 총파업에 최대 5만명이 참여할 것이라고 주장한다. 파업 참여 인원은 대부분 반도체 부문(DS) 소속 조합원으로 예상된다. 반도체는 한국 수출의 35%를 차지하는 핵심 산업으로, 총파업으로 인한 생산 차질이 국내 산업 전반에 연쇄 충격을 미칠 거라는 우려가 크다.
이에 따라 정부가 최후의 카드로 긴급조정권을 발동할 가능성도 제기된다. 정부는 헌법상의 노동 3권 침해 논란과 노동계의 반발을 고려해 신중한 태도를 유지하고 있다. 여기에 수원지법이 사측의 ‘위법 쟁의행위 금지 가처분’ 신청을 파업 돌입 전 결론짓겠다는 방침이라 법원 판단이 파업 규모와 범위 등을 가르는 분수령이 될 수 있다.
박상은 최예슬 이동환 이주은 기자 pse0212@kmib.co.kr
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