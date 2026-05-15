[오늘 뭐 먹지] 어린 날의 토마토, 어른의 입맛으로 익다

햇빛을 먹고 완성되는 맛, 토마토

사진=윤웅 기자

채소인지 과일인지 늘 헷갈리는 토마토. 어린 시절 먹던 토마토는 언제나 달콤했던 기억이 남아 있다. 엄마가 빨갛게 잘 익은 토마토를 설탕에 듬뿍 재워 냉장고에 넣어두면, 한여름 그만한 간식도 없었다. 이 추억의 달달한 토마토 맛을 모르는 분은 거의 없을 것이다. 그래서인지 토마토는 오랫동안 과일 같은 후식의 이미지가 강했다. 어른이 된 지금은 토마토에 설탕을 뿌려 먹는 생각만 해도 ‘오싹’ 해질 때가 있다.



덜 익은 초록빛 토마토를 신문지 위에 올려두고 며칠씩 기다렸던 경험도 익숙하다. 단단했던 토마토가 햇빛을 받으며 천천히 붉어지고 손으로 만졌을 때 살짝 말랑해지는 순간을 기다렸다가 잘라 먹으면 채즙이 터지면서 단맛과 신맛이 절묘하게 어우러진다. 생각해보면 토마토는 시간으로 익는 재료다. 충분한 햇빛과 온도를 머금으면 천천히 단맛을 끌어올리고, 특유의 산미 또한 한결 부드러워진다. 그래서 토마토는 잘 익히는 것 자체가 맛있게 먹는 하나의 노하우가 된다.



하지만 토마토의 진짜 매력은 단순히 생으로 먹을 때만 드러나지 않는다. 불을 만나고 여기에 맛있는 올리브오일이 더해지는 순간, 그 맛은 훨씬 깊어진다. 팬 위에서 천천히 익어가는 토마토는 수분이 날아가며 단맛과 감칠맛이 최대한 응축되고 산미는 둥글고 부드럽게 변한다. 확실히 토마토는 조리해야 맛있어지는 채소다. 예전만 해도 토마토를 익혀 먹는 것 자체가 낯선 방식이었지만 토마토소스가 들어간 파스타와 피자에 익숙해지면서 이제는 엄연히 한국 사람도 즐겨 찾는 요리 재료가 됐다.



사진=윤웅 기자

토마토는 몸에도 유익한 식재료다. 붉은색의 라이코펜 성분은 대표적인 항산화 물질로 알려져 있고, 비타민 C와 식이섬유도 풍부하다. 특히 토마토를 올리브오일과 함께 익히면 라이코펜의 흡수율이 높아진다. 이탈리아에서는 이 둘의 조합을 신이 내린 최고의 궁합으로 꼽는다.



개인적으로는 볶음밥이나 카레, 특히 제육볶음 등에 토마토를 넣어 먹는 것을 좋아한다. 다소 이상하다고 생각할 수 있지만 다양한 볶음 요리에 토마토를 넣으면 별다른 양념 없이도 천연의 감칠맛이 더해져 맛이 한층 깊어진다. 의외로 한식과도 제법 잘 어울린다. 김치찌개에 토마토를 넣어 끓이면 깔끔한 산미가 더해져 색다른 맛으로 즐길 수 있다. 된장국에 토마토를 넣어 끓인 뒤, 차게 식혀 먹으면 건강하고 산뜻한 맛의 된장 수프가 된다.









토마토를 주인공으로 내세운 식당은 어디일까? 고민하다 찾은 곳은 요즘 토마토라멘(사진)으로 인기를 끌고 있는 서울 망원동의 ‘와가야노토마토’다. 이름 그대로 ‘우리 집의 토마토’라는 뜻이다. 생각해보면 훠궈에 토마토탕이 있을 정도로 토마토는 육수로도 매력적인데, 토마토로 일본식 라멘을 끓이면 어떤 맛일까 궁금해졌다.



이 곳은 돼지고기와 닭으로 우린 육수에 토마토의 산미를 더해 국물을 만든다. 라이코펜이 풍부한 완숙 토마토만 사용한다. 흑돼지 삼겹살과 앞다릿살을 넣고 시금치, 마늘, 양파 등 부재료의 구성도 다채롭다. 주문 즉시 한 그릇씩 만들기 때문에 약간의 기다림은 필수이지만, 국물을 한입 머금는 순간 토마토가 육수로도 충분히 매력적이라는 사실을 바로 느끼게 된다.



남은 국물에 밥을 넣어 리소토처럼 비벼 먹을 수 있도록 공깃밥이 함께 제공된다. 치즈가 더해져 풍미가 좋다. 진한 돈코츠라멘도 맛있지만 평소 토마토에 대한 거부감이 없고 색다른 라멘을 즐겨보고 싶은 사람에게 추천하는 곳이다. 쯔께멘처럼 찍어 먹는 스타일과 국물 가득한 라멘 두 가지 중 취향껏 골라 먹을 수 있다. ▶ 와가야노토마토 (서울 마포구 성미산로1길 4)



토마토로 만드는 요리로 토마토 된장국을 소개한다. 장담하건대 맛을 보면 분명 익숙하면서도 어딘가 생소한 맛이 매력이다. 밥에 곁들여 먹기보다 국물 자체를 즐기기에 좋다. 오히려 담백한 빵과 잘 어울린다. 잘 익은 완숙 토마토 한 개와 양파면 충분하다(레시피 참조).



토마토를 요리에 활용하는 게 익숙해지면 건강을 위해 억지로 챙겨 먹는 채소가 아니라 자연스럽게 손이 가는 식재료가 된다. 햇빛을 머금고 붉게 익어가는 토마토의 계절이 다시 오고 있다.





재료: 토마토 1개, 양파 1/2개, 물 400㎖

양념: 올리브오일 1큰술, 연두순 1큰술, 된장 1큰술



① 토마토는 4등분하고 양파는 채 썬다. ② 냄비에 올리브오일을 두르고 양파 먼저 볶는다. ③ 토마토를 함께 볶다가 연두순으로 간을 한다. ④ 물을 붓고 끓이다 재료 맛이 어우러지게 끓으면 된장을 풀어 마무리한다.



Tip. 된장을 푼 뒤 너무 오래 끓이면 국물이 탁해지고 맛이 떨어질 수 있다. 냉장고에 넣어 차게 식혀 먹어도 맛있다.







장은실 편집장은 요리책 전문 출판사 ‘맛있는 책방’을 운영하며 15년 넘게 푸드 관련 콘텐츠 기획을 해 왔습니다. 3월 13일부터 ‘오늘 뭐 먹지’ 코너를 통해 제철 재료를 이용해 쉽게 만들어 즐길 수 있는 ‘패스트 건강식’과 숨은 맛집 등을 소개합니다.



GoodNews paper ⓒ 채소인지 과일인지 늘 헷갈리는 토마토. 어린 시절 먹던 토마토는 언제나 달콤했던 기억이 남아 있다. 엄마가 빨갛게 잘 익은 토마토를 설탕에 듬뿍 재워 냉장고에 넣어두면, 한여름 그만한 간식도 없었다. 이 추억의 달달한 토마토 맛을 모르는 분은 거의 없을 것이다. 그래서인지 토마토는 오랫동안 과일 같은 후식의 이미지가 강했다. 어른이 된 지금은 토마토에 설탕을 뿌려 먹는 생각만 해도 ‘오싹’ 해질 때가 있다.덜 익은 초록빛 토마토를 신문지 위에 올려두고 며칠씩 기다렸던 경험도 익숙하다. 단단했던 토마토가 햇빛을 받으며 천천히 붉어지고 손으로 만졌을 때 살짝 말랑해지는 순간을 기다렸다가 잘라 먹으면 채즙이 터지면서 단맛과 신맛이 절묘하게 어우러진다. 생각해보면 토마토는 시간으로 익는 재료다. 충분한 햇빛과 온도를 머금으면 천천히 단맛을 끌어올리고, 특유의 산미 또한 한결 부드러워진다. 그래서 토마토는 잘 익히는 것 자체가 맛있게 먹는 하나의 노하우가 된다.하지만 토마토의 진짜 매력은 단순히 생으로 먹을 때만 드러나지 않는다. 불을 만나고 여기에 맛있는 올리브오일이 더해지는 순간, 그 맛은 훨씬 깊어진다. 팬 위에서 천천히 익어가는 토마토는 수분이 날아가며 단맛과 감칠맛이 최대한 응축되고 산미는 둥글고 부드럽게 변한다. 확실히 토마토는 조리해야 맛있어지는 채소다. 예전만 해도 토마토를 익혀 먹는 것 자체가 낯선 방식이었지만 토마토소스가 들어간 파스타와 피자에 익숙해지면서 이제는 엄연히 한국 사람도 즐겨 찾는 요리 재료가 됐다.토마토는 몸에도 유익한 식재료다. 붉은색의 라이코펜 성분은 대표적인 항산화 물질로 알려져 있고, 비타민 C와 식이섬유도 풍부하다. 특히 토마토를 올리브오일과 함께 익히면 라이코펜의 흡수율이 높아진다. 이탈리아에서는 이 둘의 조합을 신이 내린 최고의 궁합으로 꼽는다.개인적으로는 볶음밥이나 카레, 특히 제육볶음 등에 토마토를 넣어 먹는 것을 좋아한다. 다소 이상하다고 생각할 수 있지만 다양한 볶음 요리에 토마토를 넣으면 별다른 양념 없이도 천연의 감칠맛이 더해져 맛이 한층 깊어진다. 의외로 한식과도 제법 잘 어울린다. 김치찌개에 토마토를 넣어 끓이면 깔끔한 산미가 더해져 색다른 맛으로 즐길 수 있다. 된장국에 토마토를 넣어 끓인 뒤, 차게 식혀 먹으면 건강하고 산뜻한 맛의 된장 수프가 된다.토마토가 슬슬 나오는 늦봄부터 가을 초입까지 떨어지지 않게 사 두는 것이 좋다. 토마토를 보관할 때는 가능하면 실온 보관을 권한다. 냉장고에 들어간 토마토는 그 즉시 맛이 떨어지기 때문이다. 푸른 빛이 도는 덜 익은 토마토를 산 뒤 실온에서 천천히 익혀 먹는 것도 좋은 방법이다.토마토를 주인공으로 내세운 식당은 어디일까? 고민하다 찾은 곳은 요즘 토마토라멘()으로 인기를 끌고 있는 서울 망원동의 ‘와가야노토마토’다. 이름 그대로 ‘우리 집의 토마토’라는 뜻이다. 생각해보면 훠궈에 토마토탕이 있을 정도로 토마토는 육수로도 매력적인데, 토마토로 일본식 라멘을 끓이면 어떤 맛일까 궁금해졌다.이 곳은 돼지고기와 닭으로 우린 육수에 토마토의 산미를 더해 국물을 만든다. 라이코펜이 풍부한 완숙 토마토만 사용한다. 흑돼지 삼겹살과 앞다릿살을 넣고 시금치, 마늘, 양파 등 부재료의 구성도 다채롭다. 주문 즉시 한 그릇씩 만들기 때문에 약간의 기다림은 필수이지만, 국물을 한입 머금는 순간 토마토가 육수로도 충분히 매력적이라는 사실을 바로 느끼게 된다.남은 국물에 밥을 넣어 리소토처럼 비벼 먹을 수 있도록 공깃밥이 함께 제공된다. 치즈가 더해져 풍미가 좋다. 진한 돈코츠라멘도 맛있지만 평소 토마토에 대한 거부감이 없고 색다른 라멘을 즐겨보고 싶은 사람에게 추천하는 곳이다. 쯔께멘처럼 찍어 먹는 스타일과 국물 가득한 라멘 두 가지 중 취향껏 골라 먹을 수 있다. ▶ 와가야노토마토 (서울 마포구 성미산로1길 4)토마토로 만드는 요리로 토마토 된장국을 소개한다. 장담하건대 맛을 보면 분명 익숙하면서도 어딘가 생소한 맛이 매력이다. 밥에 곁들여 먹기보다 국물 자체를 즐기기에 좋다. 오히려 담백한 빵과 잘 어울린다. 잘 익은 완숙 토마토 한 개와 양파면 충분하다(레시피 참조).토마토를 요리에 활용하는 게 익숙해지면 건강을 위해 억지로 챙겨 먹는 채소가 아니라 자연스럽게 손이 가는 식재료가 된다. 햇빛을 머금고 붉게 익어가는 토마토의 계절이 다시 오고 있다.재료: 토마토 1개, 양파 1/2개, 물 400㎖양념: 올리브오일 1큰술, 연두순 1큰술, 된장 1큰술① 토마토는 4등분하고 양파는 채 썬다. ② 냄비에 올리브오일을 두르고 양파 먼저 볶는다. ③ 토마토를 함께 볶다가 연두순으로 간을 한다. ④ 물을 붓고 끓이다 재료 맛이 어우러지게 끓으면 된장을 풀어 마무리한다.Tip. 된장을 푼 뒤 너무 오래 끓이면 국물이 탁해지고 맛이 떨어질 수 있다. 냉장고에 넣어 차게 식혀 먹어도 맛있다.장은실 맛있는 책방 편집장은 요리책 전문 출판사 ‘맛있는 책방’을 운영하며 15년 넘게 푸드 관련 콘텐츠 기획을 해 왔습니다. 3월 13일부터 ‘오늘 뭐 먹지’ 코너를 통해 제철 재료를 이용해 쉽게 만들어 즐길 수 있는 ‘패스트 건강식’과 숨은 맛집 등을 소개합니다.GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지