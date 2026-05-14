서울시금고가 뭐길래… 은행권 총력전에 ‘신한 승’

신한은행, 51조 서울시금고 수성

104년 독점 우리은행, TF에도 고배

‘땡겨요’ 등 市 협력 실적도 영향



신한은행이 약 51조원 규모의 서울시 차기 금고 수주전에서 최고점을 받으며 1·2금고 운영권을 모두 지켜냈다. 과거 100년 넘게 서울시금고를 맡았던 우리은행은 탈환전에 사활을 걸었으나 결국 고배를 마셨다. 신한은행은 서울시금고 수성을 계기로 공공금융 분야의 디지털 경쟁력을 한층 끌어올리겠다는 방침이다.



13일 서울시에 따르면 신한은행은 지난 12일 열린 금고지정심의위원회에서 1·2금고 운영권을 거머쥐었다. 신한은행은 2027년부터 2030년까지 4년간 서울시 자금을 관리하게 된다. 서울시의 올해 예산은 51조4778억원에 달한다. 이번 선정으로 신한은행은 1금고를 12년 연속, 2금고를 8년 연속 맡게 됐다.



서울시 1금고 입찰에는 신한은행과 우리은행이 맞붙었다. 1금고는 서울시 일반회계와 특별회계 등을 담당한다. 관리 자금만 약 47조원이다. 2금고 입찰에는 신한·우리은행에 KB국민은행과 하나은행까지 뛰어들며 4파전이 벌어졌다. 그 결과 신한은행은 1금고에서 총점 973.904점, 2금고에서 925.760점을 받아 모두 1위를 차지했다. 서울시는 금융기관의 신용도와 재무구조 안정성 등을 종합 평가했다.



서울시금고는 서울시가 보유한 현금을 관리하고 세입금 수납과 이체, 세출금 지급을 담당하는 핵심 금융 인프라다. 자금을 보관하는 역할을 넘어 서울시의 재정 집행 전반을 뒷받침하는 기능을 맡는다. 수도 서울의 금고를 운영한다는 상징성이 큰 데다, 공공기관 대상 기관영업에서 유리한 고지를 점할 수 있다는 점에서 은행권에서는 ‘최대어’로 꼽힌다. 신한은행은 서울시금고를 맡은 이후 서울시의 여러 정책사업 운영 파트너로 선정되며 공공금융 영역에서 입지를 넓혀왔다.



이번 입찰의 최대 관심사는 우리은행의 서울시금고 탈환 여부였다. 우리은행은 대한천일은행 시절인 1915년 3월 경성부금고, 현재의 서울시금고 업무를 맡은 뒤 2018년까지 약 104년간 서울시금고를 사실상 독점 운영했다. 그러나 2018년 입찰에서 신한은행이 1금고를 가져가며 장기 독점 체제가 깨졌다. 이후 신한은행은 2금고까지 차지했고, 2023년부터는 서울시 1·2금고를 모두 운영하는 독점 체제를 이어왔다.







우리은행은 지난해 하반기부터 자체 태스크포스(TF)를 꾸리는 등 서울시금고 탈환에 총력을 기울였지만, 다음을 기약하게 됐다. 은행권 관계자는 “자금 관리 능력뿐만 아니라 디지털 역량과 공공 플랫폼 협업 능력까지 종합적으로 평가받는 분위기다. 신한은행을 뛰어넘으려면 눈에 띄는 차별화 전략이 필요해 보인다”고 말했다.



박성영 기자 psy@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 신한은행이 약 51조원 규모의 서울시 차기 금고 수주전에서 최고점을 받으며 1·2금고 운영권을 모두 지켜냈다. 과거 100년 넘게 서울시금고를 맡았던 우리은행은 탈환전에 사활을 걸었으나 결국 고배를 마셨다. 신한은행은 서울시금고 수성을 계기로 공공금융 분야의 디지털 경쟁력을 한층 끌어올리겠다는 방침이다.13일 서울시에 따르면 신한은행은 지난 12일 열린 금고지정심의위원회에서 1·2금고 운영권을 거머쥐었다. 신한은행은 2027년부터 2030년까지 4년간 서울시 자금을 관리하게 된다. 서울시의 올해 예산은 51조4778억원에 달한다. 이번 선정으로 신한은행은 1금고를 12년 연속, 2금고를 8년 연속 맡게 됐다.서울시 1금고 입찰에는 신한은행과 우리은행이 맞붙었다. 1금고는 서울시 일반회계와 특별회계 등을 담당한다. 관리 자금만 약 47조원이다. 2금고 입찰에는 신한·우리은행에 KB국민은행과 하나은행까지 뛰어들며 4파전이 벌어졌다. 그 결과 신한은행은 1금고에서 총점 973.904점, 2금고에서 925.760점을 받아 모두 1위를 차지했다. 서울시는 금융기관의 신용도와 재무구조 안정성 등을 종합 평가했다.서울시금고는 서울시가 보유한 현금을 관리하고 세입금 수납과 이체, 세출금 지급을 담당하는 핵심 금융 인프라다. 자금을 보관하는 역할을 넘어 서울시의 재정 집행 전반을 뒷받침하는 기능을 맡는다. 수도 서울의 금고를 운영한다는 상징성이 큰 데다, 공공기관 대상 기관영업에서 유리한 고지를 점할 수 있다는 점에서 은행권에서는 ‘최대어’로 꼽힌다. 신한은행은 서울시금고를 맡은 이후 서울시의 여러 정책사업 운영 파트너로 선정되며 공공금융 영역에서 입지를 넓혀왔다.이번 입찰의 최대 관심사는 우리은행의 서울시금고 탈환 여부였다. 우리은행은 대한천일은행 시절인 1915년 3월 경성부금고, 현재의 서울시금고 업무를 맡은 뒤 2018년까지 약 104년간 서울시금고를 사실상 독점 운영했다. 그러나 2018년 입찰에서 신한은행이 1금고를 가져가며 장기 독점 체제가 깨졌다. 이후 신한은행은 2금고까지 차지했고, 2023년부터는 서울시 1·2금고를 모두 운영하는 독점 체제를 이어왔다.심사에서는 신한은행이 서울시 공공배달앱 ‘땡겨요’ 협약을 통해 소상공인 지원에 나서는 등 협력사업 실적이 긍정적으로 작용한 것으로 전해졌다. 서울시금고 선정이 자금 관리 능력을 넘어 공공금융 파트너십까지 종합적으로 따지는 경쟁으로 바뀌고 있다는 의미로 풀이된다.우리은행은 지난해 하반기부터 자체 태스크포스(TF)를 꾸리는 등 서울시금고 탈환에 총력을 기울였지만, 다음을 기약하게 됐다. 은행권 관계자는 “자금 관리 능력뿐만 아니라 디지털 역량과 공공 플랫폼 협업 능력까지 종합적으로 평가받는 분위기다. 신한은행을 뛰어넘으려면 눈에 띄는 차별화 전략이 필요해 보인다”고 말했다.박성영 기자 psy@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지