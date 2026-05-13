鄭 “무소득 1주택 재산세 감면” 吳 “팔다리 부러뜨리고 반창고”

정원오, 최대 쟁점에 승부수

만 60세 기준… 7월 환급 검토



오세훈 ‘부동산지옥 대책회의’

“이지경 만들고 생색만…” 혹평

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 13일 국회에서 기자회견을 열고 무소득 1주택자들에 대한 재산세 감면 공약을 발표하고 있다(왼쪽 사진). 오세훈 국민의힘 후보는 서울 강동구 주택가에서 ‘부동산지옥 시민대책회의’를 열고 이재명정부 부동산 대책을 규탄했다. 이병주 기자, 뉴시스

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 무소득 1주택자의 재산세 감면 공약을 내놓았다. 서울 집값 상승으로 부동산이 선거 최대 쟁점으로 떠오르자 승부수를 띄운 것이다. 오세훈 국민의힘 후보는 “팔다리를 부러뜨려 놓고 반창고를 붙여주겠다는 미봉책”이라며 평가절하했다.



정 후보는 13일 국회 기자회견에서 “공시가격 상승으로 올해 늘어난 재산세 증가분을 한시적으로 감면하는 조치를 서울시 25개 구청장 후보들과 함께 추진하겠다”고 밝혔다. 대상은 일정 연령 이상 1주택자 중 사업·근로소득이 없는 시민이다. 연령 기준은 종합부동산세 고령자 세액공제 기준인 만 60세를 참고해 정할 계획이며, 금융소득 기준은 추후 논의한다.



9월 부과 재산세에 올해 증가분 감면을 반영하되 여건에 따라 7월분은 환급하는 방안도 검토한다. 지방자치단체는 지방세특례제한법 제4조에 따라 조례로 재산세를 한시 감면할 수 있다. 임기 시작과 동시에 구별 조례 개정을 추진할 방침이다. 정 후보는 “투기 목적의 다주택자가 아니라 평생 살아온 집 한 채를 지키는 은퇴세대의 재산세 부담을 덜어드리겠다는 것”이라며 “공시가격은 올랐는데 소득은 줄거나 끊긴 시민 현실을 가볍게 봐선 안 된다”고 강조했다. 이어 “집을 보유하고 있다는 이유로 고유가 피해지원금 대상에서 제외되는 경우도 있어 형평성 문제가 제기된다”며 “실제 소득은 없는데도 세금 부담은 늘고, 지원에서는 배제되는 이중 부담이 발생하는 것”이라고 덧붙였다. 정 후보는 “서울은 실거주 목적의 1세대 1주택 고령층 비중이 높은 도시”라며 “현행 제도는 보유 여부 중심으로 설계돼 있어 실제 생활 형편과의 괴리가 있다는 지적도 있다”고 말했다.



오 후보는 서울 강동구에서 ‘부동산지옥 시민대책회의’를 열고 정 후보의 공약을 정조준했다. 그는 “재산세를 인상할 환경을 만들어 놓고 극히 일부 시민의 재산세만 감면하겠다는 것”이라며 “소득 없는 1주택자로 한정하고 연령 제한도 있는데, 해당하지 않는 시민은 어떻게 할 것이냐”고 지적했다. 오 후보는 이재명정부의 10·15대책 이후 전월세 매물 잠김이 더 심화할 것이라고도 전망했다. 그는 “전세 매물은 찾기 힘들고 월세는 부르는 게 가격이 될 정도로 올랐다”며 “보유세가 오르고 양도세가 부담되고 대출 제한까지 겹쳐 집을 갖고 있어도, 팔려고 해도, 사려고 해도 불안한 진퇴양난의 상황”이라고 비판했다.



오 후보는 서울 종로구 선거사무소에서 역대 최대 규모인 3조원의 소상공인 정책자금을 투입하겠다는 공약을 발표했다. 창업부터 성장·위기·폐업·재도전까지 단계별 지원을 강화하겠다는 구상이다. 자영업 시장이 배달앱·온라인 중심으로 급변하는 상황에서 디지털 환경에 익숙하지 않은 중장년층 소상공인을 대상으로 디지털 전환 관련 교육을 제공하고, 전문가와 연결해 업종·매장 상황에 맞는 온라인 전략 수립을 도울 방침이다.







GoodNews paper ⓒ 정치부 정우진 기자 uzi@kmib.co.kr 676 응원 하기 국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다. 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 무소득 1주택자의 재산세 감면 공약을 내놓았다. 서울 집값 상승으로 부동산이 선거 최대 쟁점으로 떠오르자 승부수를 띄운 것이다. 오세훈 국민의힘 후보는 “팔다리를 부러뜨려 놓고 반창고를 붙여주겠다는 미봉책”이라며 평가절하했다.정 후보는 13일 국회 기자회견에서 “공시가격 상승으로 올해 늘어난 재산세 증가분을 한시적으로 감면하는 조치를 서울시 25개 구청장 후보들과 함께 추진하겠다”고 밝혔다. 대상은 일정 연령 이상 1주택자 중 사업·근로소득이 없는 시민이다. 연령 기준은 종합부동산세 고령자 세액공제 기준인 만 60세를 참고해 정할 계획이며, 금융소득 기준은 추후 논의한다.9월 부과 재산세에 올해 증가분 감면을 반영하되 여건에 따라 7월분은 환급하는 방안도 검토한다. 지방자치단체는 지방세특례제한법 제4조에 따라 조례로 재산세를 한시 감면할 수 있다. 임기 시작과 동시에 구별 조례 개정을 추진할 방침이다. 정 후보는 “투기 목적의 다주택자가 아니라 평생 살아온 집 한 채를 지키는 은퇴세대의 재산세 부담을 덜어드리겠다는 것”이라며 “공시가격은 올랐는데 소득은 줄거나 끊긴 시민 현실을 가볍게 봐선 안 된다”고 강조했다. 이어 “집을 보유하고 있다는 이유로 고유가 피해지원금 대상에서 제외되는 경우도 있어 형평성 문제가 제기된다”며 “실제 소득은 없는데도 세금 부담은 늘고, 지원에서는 배제되는 이중 부담이 발생하는 것”이라고 덧붙였다. 정 후보는 “서울은 실거주 목적의 1세대 1주택 고령층 비중이 높은 도시”라며 “현행 제도는 보유 여부 중심으로 설계돼 있어 실제 생활 형편과의 괴리가 있다는 지적도 있다”고 말했다.오 후보는 서울 강동구에서 ‘부동산지옥 시민대책회의’를 열고 정 후보의 공약을 정조준했다. 그는 “재산세를 인상할 환경을 만들어 놓고 극히 일부 시민의 재산세만 감면하겠다는 것”이라며 “소득 없는 1주택자로 한정하고 연령 제한도 있는데, 해당하지 않는 시민은 어떻게 할 것이냐”고 지적했다. 오 후보는 이재명정부의 10·15대책 이후 전월세 매물 잠김이 더 심화할 것이라고도 전망했다. 그는 “전세 매물은 찾기 힘들고 월세는 부르는 게 가격이 될 정도로 올랐다”며 “보유세가 오르고 양도세가 부담되고 대출 제한까지 겹쳐 집을 갖고 있어도, 팔려고 해도, 사려고 해도 불안한 진퇴양난의 상황”이라고 비판했다.오 후보는 서울 종로구 선거사무소에서 역대 최대 규모인 3조원의 소상공인 정책자금을 투입하겠다는 공약을 발표했다. 창업부터 성장·위기·폐업·재도전까지 단계별 지원을 강화하겠다는 구상이다. 자영업 시장이 배달앱·온라인 중심으로 급변하는 상황에서 디지털 환경에 익숙하지 않은 중장년층 소상공인을 대상으로 디지털 전환 관련 교육을 제공하고, 전문가와 연결해 업종·매장 상황에 맞는 온라인 전략 수립을 도울 방침이다.오주환 정우진 기자 johnny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지