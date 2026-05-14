한국을 공식 방문한 볼커 튀르크 유엔 인권최고대표가 우크라이나군에 붙잡힌 북한군 포로 2명의 신병 처리와 관련해 강제송환 금지 원칙이 적용돼야 한다고 밝혔다.
튀르크 대표는 13일 서울글로벌센터에서 기자회견을 갖고 “북한의 전쟁포로는 당연히 국제인도주의법, 국제인권법의 적용을 받아야 한다”고 말했다. 강제송환 금지 원칙은 박해받을 위험이 있는 사람을 생명·자유가 위협받을 국가로 송환하지 말아야 한다는 국제법상 원칙이다. 전세계 인권 보호·증진을 담당하는 유엔 인권최고대표가 우크라이나의 북한군 포로와 관련해 이 원칙 적용을 언급한 것은 이번이 처음이다. 북한 내 인권 상황과 관련해서는 “심각한 인권 침해가 지금도 계속되고 있다”며 “중대한 인권침해에 대해 책임 규명이 필요하다”고 강조했다.
튀르크 대표는 12~14일 2박3일 일정으로 한국을 찾았다. 오스트리아 출신의 국제인권법 전문가인 그는 2022년 임기를 시작했다. 유엔 인권최고대표의 공식 방한은 2015년 자이드 알 후세인 최고대표 이후 11년 만이다.
그는 이날 김민석 국무총리, 조현 외교부·정동영 통일부 장관을 잇달아 접견했다. 튀르크 대표는 김 총리를 만난 자리에서 이산가족, 납북·억류자 문제 등 북한 인권 문제에 관해 관심을 표명하고, 유엔 인권최고대표사무소 차원에서도 필요한 역할을 해나가겠다고 밝혔다. 조 장관과 접견에서도 “북한 인권 개선을 위해 대화·관여 노력이 지속돼야 한다”고 촉구했다. 정 장관에게는 “인권을 통한 남북 간 신뢰구축이 필요하다”고 언급했다. 튀르크 대표는 14일 광주 세계인권도시포럼에 참석한다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
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“북한군 포로 2인, 강제송환 안돼”… 튀르크 유엔 인권최고대표 첫 언급
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