올해 성장률 2.5%로 올린 KDI… “경기 확장 국면 진입”

‘반도체 호황’ 수출 4.6% 증가 전망

2390억弗 경상흑자 신기록 쓸 듯

증시 활황도 한몫… 소비 증대 효과

물가상승률 2.7%… 금리인상 제언

사진=윤웅 기자

한국개발연구원(KDI)이 올해 한국 경제성장률 전망치를 2.5%로 높였다. 미국·이란 전쟁 영향이 적지 않지만 반도체 활황이 가져올 수혜가 더 큰 것으로 전망하면서다. 코스피 활황에 따른 증시 효과 등이 맞물리며 소비가 늘고 있는 점도 긍정적으로 평가했다. 경제성장률이 내년까지 2년 연속 잠재성장률을 상회한다는 전망도 덧붙였다. 경기가 살아나는 확장 국면에 돌입했다는 진단이다.



KDI는 올해 한국 경제성장률을 지난 2월(1.9%) 전망치보다 0.6% 포인트 상향 조정한다고 13일 밝혔다. 이대로라면 한국 경제는 2년 만에 2%대 경제성장률을 회복하게 된다. 지난해 경제성장률은 1.0%였다.





KDI가 불과 3개월 만에 경제성장률 전망치를 올린 근거는 크게 두 가지다. 반도체 호황이 가져온 수출 호조와 침체했던 내수 반등이다. 결정적인 이유는 수출 증가다. KDI는 올해 총수출이 반도체 효과로 연간 4.6% 증가할 것으로 내다봤다. 반도체 효과는 경상수지 증대로 이어진다. 수출에서 수입을 뺀 상품수지를 반영한 올해 경상수지는 2390억 달러 ‘흑자’가 전망된다. 경상수지가 2000억 달러를 넘어선다면 최초 기록을 세우게 된다. 정규철 KDI 거시·금융정책부장은 “경상수지는 이례적 수준의 대규모 흑자가 될 전망”이라며 “반도체의 경제성장률 기여도가 0.3% 포인트 이상이다”고 말했다.



내수 개선세도 성장을 뒷받침하는 요인으로 꼽혔다. 올해 총소비는 지난해(1.8%)보다 0.8% 포인트 늘어난 2.6%로 전망된다. 이 중 2.2%가 민간 부문 소비 증대로 분류된다. 소득이 늘어나는 게 원인으로 지목된다. 정 부장은 “증시 활황도 소비 증대에 영향을 미쳤다”고 덧붙였다. 내수 영향이 큰 건설투자 회복도 긍정적인 요소다. 지난해 -9.8%를 기록했던 건설투자는 올해 0.1% 늘며 플러스로 전환할 전망이다.



내년 경제성장률은 1.7%로 예상했다. 올해보다 낮게 봤지만 잠재성장률을 상회하는 실적을 보일 것으로 전망했다. KDI는 한국의 잠재성장률을 올해와 내년 모두 1% 중반대로 추정했다. 정 부장은 “2년 연속 잠재성장률을 상회한다는 점에서 경기 확장 국면으로 해석할 수 있다”고 말했다.







전쟁 영향에 연간 물가상승률은 2.7%를 기록할 것으로 봤다. 다만 전쟁이 장기화할 경우 수급 차질과 생산비 증가로 이 수치는 더 뛰어오를 수 있다. 정 부장은 “물가 상승 압력이 발생하면 금리를 평소보다 좀 더 높여 대응해야 한다”고 권고했다.



세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한국개발연구원(KDI)이 올해 한국 경제성장률 전망치를 2.5%로 높였다. 미국·이란 전쟁 영향이 적지 않지만 반도체 활황이 가져올 수혜가 더 큰 것으로 전망하면서다. 코스피 활황에 따른 증시 효과 등이 맞물리며 소비가 늘고 있는 점도 긍정적으로 평가했다. 경제성장률이 내년까지 2년 연속 잠재성장률을 상회한다는 전망도 덧붙였다. 경기가 살아나는 확장 국면에 돌입했다는 진단이다.KDI는 올해 한국 경제성장률을 지난 2월(1.9%) 전망치보다 0.6% 포인트 상향 조정한다고 13일 밝혔다. 이대로라면 한국 경제는 2년 만에 2%대 경제성장률을 회복하게 된다. 지난해 경제성장률은 1.0%였다.KDI가 불과 3개월 만에 경제성장률 전망치를 올린 근거는 크게 두 가지다. 반도체 호황이 가져온 수출 호조와 침체했던 내수 반등이다. 결정적인 이유는 수출 증가다. KDI는 올해 총수출이 반도체 효과로 연간 4.6% 증가할 것으로 내다봤다. 반도체 효과는 경상수지 증대로 이어진다. 수출에서 수입을 뺀 상품수지를 반영한 올해 경상수지는 2390억 달러 ‘흑자’가 전망된다. 경상수지가 2000억 달러를 넘어선다면 최초 기록을 세우게 된다. 정규철 KDI 거시·금융정책부장은 “경상수지는 이례적 수준의 대규모 흑자가 될 전망”이라며 “반도체의 경제성장률 기여도가 0.3% 포인트 이상이다”고 말했다.내수 개선세도 성장을 뒷받침하는 요인으로 꼽혔다. 올해 총소비는 지난해(1.8%)보다 0.8% 포인트 늘어난 2.6%로 전망된다. 이 중 2.2%가 민간 부문 소비 증대로 분류된다. 소득이 늘어나는 게 원인으로 지목된다. 정 부장은 “증시 활황도 소비 증대에 영향을 미쳤다”고 덧붙였다. 내수 영향이 큰 건설투자 회복도 긍정적인 요소다. 지난해 -9.8%를 기록했던 건설투자는 올해 0.1% 늘며 플러스로 전환할 전망이다.내년 경제성장률은 1.7%로 예상했다. 올해보다 낮게 봤지만 잠재성장률을 상회하는 실적을 보일 것으로 전망했다. KDI는 한국의 잠재성장률을 올해와 내년 모두 1% 중반대로 추정했다. 정 부장은 “2년 연속 잠재성장률을 상회한다는 점에서 경기 확장 국면으로 해석할 수 있다”고 말했다.이번 전망은 올해 국제유가가 배럴당 91달러, 원·달러 환율은 1475원으로 설정해 전쟁 여파를 반영했다는 점에서 주목할 만하다. KDI는 전쟁이 경제성장률에 미치는 영향을 -0.5% 포인트로 추정했다. 정부가 추가경정예산 편성으로 0.2% 포인트를 상쇄했지만, 여전히 -0.3%포인트 효과가 반영됐다. 전쟁이 없었다면 산술적으로 2.8% 이상도 가능했던 셈이다.전쟁 영향에 연간 물가상승률은 2.7%를 기록할 것으로 봤다. 다만 전쟁이 장기화할 경우 수급 차질과 생산비 증가로 이 수치는 더 뛰어오를 수 있다. 정 부장은 “물가 상승 압력이 발생하면 금리를 평소보다 좀 더 높여 대응해야 한다”고 권고했다.세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지