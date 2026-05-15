노비와 맞담배… 성리학 조선이 ‘요초’ 에 침묵한 이유

[And 책과 길]

이 담배 열풍을 어찌할꼬?

신경미 지음

푸른역사, 132쪽, 1만3900원

김홍도의 ‘단원풍속도첩’ 중 ‘타작’. 오른쪽 상단에 갓을 쓰고 비스듬히 누워 일꾼을 감시하는 이가 보인다. 담배를 피우며 보이는 이런 ‘건방진 태도’는 비판의 대상이었다. 국립중앙박물관 홈페이지

저자는 박사 학위 논문 주제로 조선 후기 담배 문화를 선택한 후 관련 기록을 뒤적이다 놀라운 사실을 발견하게 됐다고 한다. 오늘날 흡연자들의 변명과 그 변명을 향한 대응과 비판이 수백 년에 걸친 오랜 역사가 있었고, 담배를 둘러싼 논쟁은 이미 조선에도 벌어지고 있었다는 것이다.



17세기 초 일본으로부터 유입된 담배. 한편에선 근심을 위로하는 남쪽 나라에서 온 신령스러운 풀이라는 뜻의 ‘남령초(南靈草)’로 불렸는가 하면, 다른 한편에선 조선의 성리학적 근간을 뒤흔드는 요망한 ‘요초(妖草)’여서 반드시 솎아내야 할 대상이기도 했다. 책은 조선 후기 남령초이자 요초였던 담배의 사회·경제적 의미를 짚는다.





처음 담배는 ‘담파괴(痰破傀)’ 또는 ‘담파고(痰破古)’라고 불렸다고 한다. 가래(痰)를 없애준다는 의미로 약초로 인식됐음을 알 수 있다. 평소 가래와 배앓이가 있던 사람이 담파괴를 먹고 씻은 듯이 나았다는 이야기가 퍼지면서 담배는 대유행하게 된다. 조선에 표류했던 네덜란드인 하멜은 담배가 조선에 들어온 지 5~6년이 되지 않았음에도 불구하고 4~5세 즈음의 어린이조차 담배를 피운다고 기록했을 정도다. 저자는 “굶주림과 질병이 만연했던 당시 조선에서 담배는 단순한 기호품을 넘어 생존을 위한 희망과 같은 존재였을지도 모른다”고 말한다. 만병통치약이 아니라는 것이 드러났음에도 담배의 인기는 식을 줄 몰랐다. 조선 중기의 문신 장유는 ‘남령초’라는 시에서 담배를 두고 “누구나 한 번만 써도 신약(神藥)임을 알게 될 것”이라고 평했다. 개혁 군주 정조는 궁궐 안에서 직접 담배를 재배할 정도로 지독한 애연가였다. 차(茶) 못지않게 담배도 사랑했던 다산 정약용은 “담파(담배)가 지금 새로 나와서 귀양살이하는 자에게 제일이네”라고 썼다. 그에게 담배는 귀양살이의 시름을 잊게 하는 충실한 벗이었다.



담배 연기가 짙어질수록 사회적 비판도 거세졌다. 성호 이익은 담배의 해악을 조목조목 비판했다. 담배의 독한 냄새는 맑고 정갈한 몸과 마음으로 행해야 할 유교적 의례를 훼손하는 불순물이었고, 사대부의 절제를 무너뜨리는 ‘사회적 독’이었다. 고부가가치 상품인 담배의 경작지가 늘어나면서 쌀을 심어야 할 전국의 옥토가 담배밭으로 변해 갔다. 실학자 이덕리는 담배로 인해 사라지는 재화를 ‘1260만냥’이라는 구체적인 수치로 제시했다. 모든 백성이 금연한다면 이 돈을 절약할 수 있고 그 돈은 흉년에 온 나라를 구제할 수 있다고 주장했다. 게다가 상하, 노소, 남녀가 구별 없이 맞담배를 피우고 노비가 주인의 꾸지람 중에도 담뱃대를 놓지 않는 풍경에 성리학적 위계질서를 무너뜨린다는 한탄의 목소리가 터져 나왔다.



게티이미지뱅크

중국과 일본은 담배의 폐해를 직시하고 강력한 금연령을 선포했지만 조선은 달랐다. 영조는 삼남 지방의 비옥한 토지에서 담배 재배를 금지하라는 명령을 내리기는 했지만 빗발치는 상소에 억지로 떠밀려 내린 선언에 불과했다. 저자는 조선이 침묵한 이유를 “외교적 현실과 백성들의 생존 사이에서의 오래된 망설임”으로 해석했다. 17세기 초, 청나라는 대부분의 담배를 조선에서 수입했다. 귀한 대접을 받던 조선의 담배는 양국의 외교 관계에서 윤활유나 다름없었다. 심양에 볼모로 잡혀간 소현세자는 청의 관리들에게 담배를 선물하며 인맥을 쌓고 거추장스러운 문제들을 해결했다고 한다. 또한 두 차례의 호란(胡亂) 이후 청으로 끌려간 조선 백성을 돈을 주고 찾아오는 과정에서도 담배는 요긴한 역할을 했다. 농토가 담배밭으로 변해가는 상황에서도 조선 조정이 망설였던 또 다른 이유는 담배가 이미 백성들의 생존 수단이자 화폐로 자리 잡았기 때문이다. 길가에서 노숙하는 빈민들은 담뱃잎을 잘라 판매해서 목숨을 유지했고, 척박한 땅에 사는 백성들은 담배를 재배해 곡물과 교환하며 삶을 이어갔다. 저자는 “조선이 담배 금지에 실패한 것이 아니라 금지를 선택한 적이 없다고 해야 옳을 것”이라고 말한다. “눈앞의 폐단을 막기 위해 금연을 강요하기보다는 백성 스스로 깨닫고 절제하도록 이끄는 것, 그것이 이상적인 통치 방식이라고 여겼을지도 모른다.”







GoodNews paper ⓒ 저자는 박사 학위 논문 주제로 조선 후기 담배 문화를 선택한 후 관련 기록을 뒤적이다 놀라운 사실을 발견하게 됐다고 한다. 오늘날 흡연자들의 변명과 그 변명을 향한 대응과 비판이 수백 년에 걸친 오랜 역사가 있었고, 담배를 둘러싼 논쟁은 이미 조선에도 벌어지고 있었다는 것이다.17세기 초 일본으로부터 유입된 담배. 한편에선 근심을 위로하는 남쪽 나라에서 온 신령스러운 풀이라는 뜻의 ‘남령초(南靈草)’로 불렸는가 하면, 다른 한편에선 조선의 성리학적 근간을 뒤흔드는 요망한 ‘요초(妖草)’여서 반드시 솎아내야 할 대상이기도 했다. 책은 조선 후기 남령초이자 요초였던 담배의 사회·경제적 의미를 짚는다.처음 담배는 ‘담파괴(痰破傀)’ 또는 ‘담파고(痰破古)’라고 불렸다고 한다. 가래(痰)를 없애준다는 의미로 약초로 인식됐음을 알 수 있다. 평소 가래와 배앓이가 있던 사람이 담파괴를 먹고 씻은 듯이 나았다는 이야기가 퍼지면서 담배는 대유행하게 된다. 조선에 표류했던 네덜란드인 하멜은 담배가 조선에 들어온 지 5~6년이 되지 않았음에도 불구하고 4~5세 즈음의 어린이조차 담배를 피운다고 기록했을 정도다. 저자는 “굶주림과 질병이 만연했던 당시 조선에서 담배는 단순한 기호품을 넘어 생존을 위한 희망과 같은 존재였을지도 모른다”고 말한다. 만병통치약이 아니라는 것이 드러났음에도 담배의 인기는 식을 줄 몰랐다. 조선 중기의 문신 장유는 ‘남령초’라는 시에서 담배를 두고 “누구나 한 번만 써도 신약(神藥)임을 알게 될 것”이라고 평했다. 개혁 군주 정조는 궁궐 안에서 직접 담배를 재배할 정도로 지독한 애연가였다. 차(茶) 못지않게 담배도 사랑했던 다산 정약용은 “담파(담배)가 지금 새로 나와서 귀양살이하는 자에게 제일이네”라고 썼다. 그에게 담배는 귀양살이의 시름을 잊게 하는 충실한 벗이었다.담배 연기가 짙어질수록 사회적 비판도 거세졌다. 성호 이익은 담배의 해악을 조목조목 비판했다. 담배의 독한 냄새는 맑고 정갈한 몸과 마음으로 행해야 할 유교적 의례를 훼손하는 불순물이었고, 사대부의 절제를 무너뜨리는 ‘사회적 독’이었다. 고부가가치 상품인 담배의 경작지가 늘어나면서 쌀을 심어야 할 전국의 옥토가 담배밭으로 변해 갔다. 실학자 이덕리는 담배로 인해 사라지는 재화를 ‘1260만냥’이라는 구체적인 수치로 제시했다. 모든 백성이 금연한다면 이 돈을 절약할 수 있고 그 돈은 흉년에 온 나라를 구제할 수 있다고 주장했다. 게다가 상하, 노소, 남녀가 구별 없이 맞담배를 피우고 노비가 주인의 꾸지람 중에도 담뱃대를 놓지 않는 풍경에 성리학적 위계질서를 무너뜨린다는 한탄의 목소리가 터져 나왔다.중국과 일본은 담배의 폐해를 직시하고 강력한 금연령을 선포했지만 조선은 달랐다. 영조는 삼남 지방의 비옥한 토지에서 담배 재배를 금지하라는 명령을 내리기는 했지만 빗발치는 상소에 억지로 떠밀려 내린 선언에 불과했다. 저자는 조선이 침묵한 이유를 “외교적 현실과 백성들의 생존 사이에서의 오래된 망설임”으로 해석했다. 17세기 초, 청나라는 대부분의 담배를 조선에서 수입했다. 귀한 대접을 받던 조선의 담배는 양국의 외교 관계에서 윤활유나 다름없었다. 심양에 볼모로 잡혀간 소현세자는 청의 관리들에게 담배를 선물하며 인맥을 쌓고 거추장스러운 문제들을 해결했다고 한다. 또한 두 차례의 호란(胡亂) 이후 청으로 끌려간 조선 백성을 돈을 주고 찾아오는 과정에서도 담배는 요긴한 역할을 했다. 농토가 담배밭으로 변해가는 상황에서도 조선 조정이 망설였던 또 다른 이유는 담배가 이미 백성들의 생존 수단이자 화폐로 자리 잡았기 때문이다. 길가에서 노숙하는 빈민들은 담뱃잎을 잘라 판매해서 목숨을 유지했고, 척박한 땅에 사는 백성들은 담배를 재배해 곡물과 교환하며 삶을 이어갔다. 저자는 “조선이 담배 금지에 실패한 것이 아니라 금지를 선택한 적이 없다고 해야 옳을 것”이라고 말한다. “눈앞의 폐단을 막기 위해 금연을 강요하기보다는 백성 스스로 깨닫고 절제하도록 이끄는 것, 그것이 이상적인 통치 방식이라고 여겼을지도 모른다.”맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지