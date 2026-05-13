[단독] 데이터센터 갈등 소송전 비화… 구청, 주민 고소되자 뒷북중재
독산동 건립 공사 중단된 후 재개
시행사, 반대 주민 민·형사 압박
금천구청, 정치권 요청에 간담회
서울 금천구 독산동 데이터센터 건립을 둘러싼 갈등이 소송전으로까지 번졌다. 데이터센터를 짓는 시행사 측이 데이터센터 건립 반대 시위를 벌여온 주민들을 업무방해와 명예훼손 등 혐의로 고소하면서다. 그간 미온적 태도로 일관했던 금천구청은 지역 정치권으로부터 개입 요청이 이어지자 뒤늦게 중재에 나섰다.
서울 금천경찰서는 독산동 데이터센터 건립 시행사인 A사가 지난 3월 말 인근 주민 4명을 명예훼손과 업무방해 등 혐의로 고소한 사건을 수사하고 있다고 13일 밝혔다.
A사 측은 적법하게 건축 허가를 받아 진행 중이던 데이터센터 건립 공사가 주민들의 허위 사실 유포와 선동으로 인해 중대한 차질을 빚고 있다고 주장했다.
고소장에는 피고소인들이 비방 목적으로 지난 1월 21일부터 현재까지 카카오톡 오픈 채팅방을 개설해 허위 사실을 유포했으며, 3월 구청 관계자가 참석한 주민설명회에서 허위 사실이 포함된 발언을 해 공사에 차질을 초래했다는 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 당시 일부 설명회 참석자들은 ‘데이터센터에서 불이 나면 유독가스가 유출될 위험이 있고, 바로 옆 KTX 선로까지 화마가 덮치면 국가적 재난이 된다’는 등의 주장을 폈다.
금천구청은 “공사장 안전과 관련한 민원이 제기됨에 따라 공사장 안전점검을 실시하기 위해 공사 중단이 필요하다”며 지난 2월 12일부터 3월 말까지 해당 데이터센터 공사를 중단시켰다. 지난달부터 공사는 재개됐지만 그간 공사 일정에 상당한 차질이 빚어져 손해를 봤다는 게 A사 입장이다. A사는 주민들이 허가되지 않은 장소에 현수막을 설치한 것도 옥외광고물법 위반이라며 고소장에 포함했다고 한다.
A사는 여기에 그치지 않고 업무방해금지 가처분 신청서를 포함해 민사소송도 제기했다. 오는 22일 심문기일을 앞두고 주민들은 개별적으로 변호사를 선임하며 소송에 대응하고 있다.
금천구청 측은 금천구의회 의장과 지역 정치권에서 구청의 적극적 중재가 필요하다는 의견을 전달받은 뒤에야 지난주 시행사, 주민들과 간담회를 열고 시행사 측에 고소 취하를 요청했다. 주민들은 “구청 측이 고소 사실을 인지한 뒤 여태껏 미온적인 태도로 일관해 왔다”고 불만을 표했다.
A사로부터 고발당한 한 주민은 “집 근처에 유해시설이 될 수 있는 데이터센터가 생기는 데 대해 반대 의견을 내는 게 명예훼손이고 업무방해라면 주민의 권리는 누가 보장하냐”며 “주민 개개인에 대한 소송 제기는 ‘입막음용 협박’”이라고 주장했다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
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