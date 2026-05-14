아시아나 품은 ‘통합 대한항공’ 12월 17일 이륙

이사회 열고 정식 출범일자 확정

LCC도 내년부터 ‘통합 진에어’로

마일리지 통합안은 당국과 협의

조원태 한진그룹 회장이 12일(현지시간) 미국 캘리포니아 과학 센터 대한항공 항공 전시관에서 열린 항공기 공개 기념식에서 기념사를 하고 있다. 대한항공 제공

대한항공이 오는 12월 17일 ‘통합 대한항공’으로 정식 출범한다. 아시아나항공은 이날을 기점으로 역사 속으로 퇴장한다. 두 회사 산하 저비용항공사(LCC)인 진에어와 에어부산·에어서울도 올해 협의를 거쳐 내년부터 ‘통합 진에어’로 재출발할 예정이다.



대한항공과 아시아나항공은 13일 각각 정기 이사회를 열고 통합 대한항공 정식 출범 일자를 12월 17일로 확정했다. 합병계약 체결도 공식 승인했다. 양사는 14일 합병 계약을 정식 체결한다. 2020년 11월 대한항공의 아시아나항공 인수 발표 이후 5년 6개월, 경쟁 당국 등의 승인을 마친 2024년 11월 이후 1년 반 만이다.





대한항공은 인수·합병 과정에서 아시아나항공의 재무구조 개선과 경영 정상화를 통해 아시아나항공이 받은 3조6000억원의 공적자금을 전액 상환했다. 이번 합병으로 대한항공은 아시아나항공의 자산·부채·권리·의무를 모두 승계한다. 합병비율은 대한항공 1대 아시아나항공 0.2736432로 산정됐다. 자본시장법령에 의한 기준시가에 따른 것이다. 합병 이후 대한항공의 자본금은 약 1017억원 증가할 것으로 예상된다.



양사는 국토교통부 합병 인가와 운영기준 변경 등을 거쳐 통합 절차를 마무리한다는 방침이다. 대한항공은 14일 국토교통부에 합병 인가를 신청하고, 다음달 중 통합 운항체계 구축을 위한 운영기준 변경 인가 절차에 착수한다. 아시아나항공은 오는 8월 임시 주주총회를 열어 합병을 결의할 계획이다. 대한항공은 소규모 합병 요건을 충족해 이사회 결의로 주주총회를 갈음한다.



대한항공과 아시아나항공의 합병은 코로나19 이후 정부 주도의 항공업 구조조정 과정에서 추진됐다. 당시 정부와 채권단은 경영난에 빠진 아시아나항공 정상화를 위해 총 3조6000억원 규모의 정책자금을 지원했다.







항공 안전을 위한 조치도 마련하고 있다. 양사 운항승무원 훈련 프로그램을 표준화해 통합 항공사 출범 직후 발생할 수 있는 혼란을 최소화할 수 있도록 했다. 엔진 테스트 셀(ETC), 신 엔진 정비 공장, 인천국제공항 인근 정비 격납고 등 대규모 항공기 정비 시설도 확장하거나 신축 중이다.



통합 이후 늘어나는 기단과 노선에 대비한 투자도 확대 중이다. 대한항공은 서울 강서구 본사 종합통제센터(OCC)와 객실훈련센터 등을 리모델링했다. 대한항공은 “통합 항공사 출범을 통해 대한민국 항공 산업 경쟁력을 한 단계 끌어올리고, 인천국제공항의 허브 기능도 강화할 것”이라고 밝혔다.



이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 대한항공이 오는 12월 17일 ‘통합 대한항공’으로 정식 출범한다. 아시아나항공은 이날을 기점으로 역사 속으로 퇴장한다. 두 회사 산하 저비용항공사(LCC)인 진에어와 에어부산·에어서울도 올해 협의를 거쳐 내년부터 ‘통합 진에어’로 재출발할 예정이다.대한항공과 아시아나항공은 13일 각각 정기 이사회를 열고 통합 대한항공 정식 출범 일자를 12월 17일로 확정했다. 합병계약 체결도 공식 승인했다. 양사는 14일 합병 계약을 정식 체결한다. 2020년 11월 대한항공의 아시아나항공 인수 발표 이후 5년 6개월, 경쟁 당국 등의 승인을 마친 2024년 11월 이후 1년 반 만이다.대한항공은 인수·합병 과정에서 아시아나항공의 재무구조 개선과 경영 정상화를 통해 아시아나항공이 받은 3조6000억원의 공적자금을 전액 상환했다. 이번 합병으로 대한항공은 아시아나항공의 자산·부채·권리·의무를 모두 승계한다. 합병비율은 대한항공 1대 아시아나항공 0.2736432로 산정됐다. 자본시장법령에 의한 기준시가에 따른 것이다. 합병 이후 대한항공의 자본금은 약 1017억원 증가할 것으로 예상된다.양사는 국토교통부 합병 인가와 운영기준 변경 등을 거쳐 통합 절차를 마무리한다는 방침이다. 대한항공은 14일 국토교통부에 합병 인가를 신청하고, 다음달 중 통합 운항체계 구축을 위한 운영기준 변경 인가 절차에 착수한다. 아시아나항공은 오는 8월 임시 주주총회를 열어 합병을 결의할 계획이다. 대한항공은 소규모 합병 요건을 충족해 이사회 결의로 주주총회를 갈음한다.대한항공과 아시아나항공의 합병은 코로나19 이후 정부 주도의 항공업 구조조정 과정에서 추진됐다. 당시 정부와 채권단은 경영난에 빠진 아시아나항공 정상화를 위해 총 3조6000억원 규모의 정책자금을 지원했다.대한항공은 통합 이후 세계적인 초대형 항공사들과 경쟁할 수 있는 기반을 마련하기 위해 안전 운항과 서비스 향상에 대한 지속적인 투자를 진행한다고 밝혔다. 중복 노선 재배치, 신규 노선 확대, 공항 라운지 개편, 기내식 개선 등을 추진하며 글로벌 항공시장 경쟁력 강화에 나선다는 계획이다. 양사 마일리지 통합안은 공정거래위원회 등 관계 당국과 협의를 진행 중이다.항공 안전을 위한 조치도 마련하고 있다. 양사 운항승무원 훈련 프로그램을 표준화해 통합 항공사 출범 직후 발생할 수 있는 혼란을 최소화할 수 있도록 했다. 엔진 테스트 셀(ETC), 신 엔진 정비 공장, 인천국제공항 인근 정비 격납고 등 대규모 항공기 정비 시설도 확장하거나 신축 중이다.통합 이후 늘어나는 기단과 노선에 대비한 투자도 확대 중이다. 대한항공은 서울 강서구 본사 종합통제센터(OCC)와 객실훈련센터 등을 리모델링했다. 대한항공은 “통합 항공사 출범을 통해 대한민국 항공 산업 경쟁력을 한 단계 끌어올리고, 인천국제공항의 허브 기능도 강화할 것”이라고 밝혔다.이용상 기자 sotong203@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지