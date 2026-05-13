李, 美·中 경제수장 연쇄 접견… “양국 협력해야 전 세계 번영”

李, 美·中 경제수장 연쇄 접견… “양국 협력해야 전 세계 번영”
미중회담 전날 만나 중재자 역할
“회담 성사 다행… 미중 협력 잘돼”
한미·한중 협력 의지도 재확인
이재명 대통령은 미·중 정상회담을 하루 앞두고 한국에서 막판 고위급 협상을 벌이기 위해 방한한 양국 경제수장을 차례로 접견하고 전폭 지원을 약속했다. 글로벌 경제 불확실성을 야기한 중동전쟁의 출구가 마련될지 등에 전 세계 이목이 쏠린 상황에서 미·중 정상 간 만남 직전 중재자적 역할에 나선 것이다.
이 대통령은 13일 청와대에서 허리펑 중국 국무원 부총리와 스콧 베선트 미국 재무장관을 30분씩 차례로 접견했다. 두 인사는 중국 베이징에서 열리는 미·중 정상회담에 앞서 이날 인천국제공항에서 마지막 고위급 경제·무역 협의를 진행하기 위해 방한했다. 이 대통령은 허 부총리와 만나 “미·중 양국이 안정적 관계를 발전시켜 나가는 것은 우리나라를 포함해 전 세계 국가의 발전과 번영에 큰 도움이 될 것”이라고 평가했다. 허 부총리는 “미·중 정상회담 직전의 무역협상을 한국에서 마무리할 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 사의를 표했다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다. 이 대통령은 베선트 장관을 만나서도 “(미·중 회담이 성사돼) 다행이다. (양국 간) 협력이 잘되는 것 같다”고 언급한 것으로 알려졌다.
접견에선 한·미, 한·중 간 협력 의지도 재확인됐다. 이 대통령은 베선트 장관에게 “양국의 전략적 투자가 한·미 간 굳건한 신뢰를 바탕으로 전방위적 협력 강화로 이어져 양국 모두에 이익이 될 수 있게 노력해 달라”고 당부했다. 경제·기술·공급망·외환시장 분야 협력 강화 필요성도 강조했고, 베선트 장관은 공감을 표했다고 청와대는 밝혔다. 이 대통령은 허 부총리에겐 “경제·산업·통상·문화 등 분야에서 구체적·실질적 성과 도출을 위한 긴밀한 소통을 이어가야 한다”고 말했다. 허 부총리는 “정상 간 합의사항이 원활히 이행될 수 있도록 소임을 다하겠다”고 화답했다.
이날 접견에서 중동전쟁이나 대만·관세 문제 등 미·중 간 협상 사안, 북핵 문제에 대해서는 구체적 언급은 없었다고 한다. 이와 관련해 위성락 국가안보실장은 서울 프레스센터에서 열린 편집인협회 간담회에서 “미·중 정상회담은 양국 사이 당면한 현안 위주로 열릴 것”이라며 “북핵 문제는 지역 정세 차원에서 다뤄질 수 있으나 얼마나 중요할지 모르겠다”고 말했다. 그러면서 “북한이 상대적으로 남한에 대해 단절적 역할을 취하기에 남북보다는 미·북 회담이 (먼저) 시작돼도 개의치 않겠다”고 말했다.
위 실장은 호르무즈 해협에서 HMM 나무호를 피격한 비행체에 대해 “드론이라고 단정할 근거를 갖고 있지 않다. 미사일일 수도 있고, 여러 가능성이 열려 있다”고 밝혔다. 미국의 해양자유구상(MFC) 참여와 관련해선 “해협의 자유롭고 안전한 통항을 위해 연대하려는 국제적인 여러 형태를 검토하고 있다”며 “여러 단계에 군사적인 역할이 있을 수 있는데, 어디까지 할 수 있을지 검토 중”이라고 설명했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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