‘美는 쇠퇴하는 제국’… NYT “중국 인식 바뀌었다”
스스로 ‘서구 능가할 초강대국’ 규정
트럼프가 몰락 가속화… 관망 유리
중국이 존경과 부러움 섞인 시선으로 보던 미국을 이제는 ‘쇠퇴하는 제국’으로 여긴다는 분석이 나왔다.
미국 뉴욕타임스(NYT)는 12일(현지시간) 중국이 ‘서구를 따라잡으려고 애쓰는 쇠락한 문명’이 아니라 ‘서구를 능가할 초강대국’으로 스스로를 규정하고 있다면서 이같이 전했다. 이런 인식 변화는 도널드 트럼프 미국 대통령의 두 번째 집권 이후 더욱 뚜렷해졌다. 트럼프 대통령의 미국이 ‘동양의 부상과 서양의 몰락’이라는 시진핑 국가주석의 세계관을 뒷받침한다는 주장도 나온다.
중국 인민대학 부설 싱크탱크는 지난 1월 ‘트럼프에게 감사하다’는 제목의 보고서를 내고 트럼프 대통령의 관세 부과, 동맹 공격, 반이민정책, 국내 정치권에 대한 공격이 의도치 않게 중국을 강화하고 미국을 약화시켰다고 주장했다. 트럼프 대통령을 ‘미국 정치 퇴보의 가속화 요인’으로 지목하고 미국이 양극화, 제도적 기능 장애, 남미식 불안정으로 치닫고 있다고 짚었다. 이어 “역사의 전환점에서 우리가 듣는 것은 제국의 저녁을 알리는 무겁고 애절한 종소리”라고 꼬집었다.
미국 싱크탱크 브루킹스연구소의 연구에서도 지난해 중국 공식 자료에서 ‘미국의 쇠퇴’ 관련 용어 사용 빈도가 이전보다 두 배 가까이 증가한 것으로 나타났다.
NYT는 미국의 쇠퇴에 대한 믿음이 중국의 공격적인 외교 정책으로 이어지지는 않았다고 짚었다. 중국은 미국의 동맹국을 압박하고 대만 주변에서 군사활동을 확대하며 트럼프 행정부의 관세 부과에 맞서 희토류 수출을 제한했지만, 미국과 정면으로 맞서는 것은 경계하고 있다.
이유로는 중국의 전략가들이 트럼프 행정부가 우왕좌왕하는 동안 관망하는 게 더 유리하다고 여긴다는 점, 불안정하고 혼란스러운 미국이 더욱 예측 불가능해질 수 있다는 점을 들었다.
미국외교협회(CFR)의 경제학자 종위안 조이 류는 “수출 의존적인 중국 경제가 기능하려면 안정적인 국제질서가 필수적인데 예측 불가능하고 변덕스러운 미국은 그 안정성을 위협하기 때문”이라고 NYT에 말했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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