트럼프 “미국인 경제 상황 고려 안 해”… 3년 만의 최고 물가에 ‘기름’
백악관 “핵 보유 막아야 안전” 해명
휘발유·소고기 등 장바구니 부담
이란 전쟁으로 미국 소비자물가 상승률이 3년 만에 최고를 기록했지만 도널드 트럼프 대통령이 “미국인의 경제 상황을 생각하지 않는다”고 발언해 논란이 일고 있다.
로이터통신은 트럼프 대통령이 12일(현지시간) 종전을 서두르는데 미국인들의 경제적 부담이 영향을 주느냐는 질문에 “전혀 아니다(Not even a little bit)”라고 답했다고 보도했다. 그는 “이란이 핵무기를 가질 수 없게 해야 한다는 것만 생각한다”며 “내게 유일한 동기부여”라고 말하기도 했다.
발언이 알려진 후 비판 목소리가 나오자 백악관은 진화에 나섰다. 스티븐 청 백악관 공보국장은 “미국인의 안전과 안정이 궁극적 목표라는 뜻”이라며 “이란이 핵을 가지면 미국인 모두에게 위협이 된다는 의미”라고 해명했다.
전쟁 여파로 인한 물가 상승은 미국인에게 이미 큰 부담으로 작용하고 있다. 미 노동부에 따르면 지난달 소비자물가는 전년 동기 대비 3.8% 상승했다. 2023 년 5월 이후 가장 큰 상승 폭이다. 휘발유 가격이 한 달 새 5.4% 올랐다. 지난해 같은 기간과 비교하면 약 30% 급등했다. 토마토는 지난해보다 약 40%, 소고기는 약 15% 비싸졌다. 워싱턴포스트(WP)는 “전쟁으로 인한 위기의 여파가 슈퍼마켓 진열대에도 나타나기 시작했다”며 “경제학자들은 이러한 영향이 앞으로 몇 달 동안, 심지어 내년에도 더욱 뚜렷해질 것으로 전망하고 있다”고 전했다.
물가 불안은 금융시장으로 번지고 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 “상승한 인플레이션 기대치가 주요 지수 최고치 경신에 걸림돌이 될 수 있어 투자자들을 불안하게 만들고 있다”고 짚었다. 트럼프 대통령이 금리 인하를 기대하며 지명한 케빈 워시 연방준비제도(Fed) 의장 후보자의 운명도 물가에 달렸다는 분석이 나온다. 올리버 앨런 판테온 매크로이코노믹스의 수석 경제학자는 “성장을 뒷받침하고자 한다 하더라도 근원 물가 상승률이 3%에 육박하고 이를 넘어설 조짐을 보이는 상황에서 (금리 인하를) 정당화하기는 어렵다”고 CNN에 말했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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