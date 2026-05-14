마흔 살 신라면, 누적매출 20조 돌파… 40%는 해외서 팔렸다
국민라면서 ‘세계인 매운맛’으로
2030년 매출 7조3000억원 목표
신라면 로제·팝업 스토어 등 계획
425억 봉. 출시 40년을 맞은 신라면이 지금까지 팔린 양이다. 면발을 일렬로 이으면 지구와 달을 2200번, 태양까지 6번 왕복하는 거리가 나온다. 농심은 이 숫자를 “수많은 사람들의 시간과 기억, 삶의 한 장면들”이라고 읽었다.
농심은 13일 서울 중구 소공동 롯데호텔에서 ‘신라면 40주년 기자간담회’를 열고 그간의 성과와 향후 계획을 발표했다. ‘국민라면’으로 자리 잡은 신라면을 앞세워 해외 시장 공략을 더욱 강화한다는 전략이다.
조용철 농심 대표이사는 “1986년 출시된 신라면은 1991년 국내 라면시장 정상에 올랐고 이후 단 한 번도 그 자리를 내준 적이 없다”며 “지난해 말에는 단일 제품 기준 누적매출 20조원이라는 전무후무한 기록을 달성했다”고 밝혔다.
이 같은 성과의 배경에는 해외 시장 확장이 있다. 조 대표는 “신라면은 한국을 넘어 세계를 울리는 매운맛이 됐다”며 “(농심은) 현재 해외 매출 비중이 40%에 달하고, 글로벌 라면시장 톱5 브랜드로 자리 잡았다”고 설명했다. 지난해 기준 북미·중국·일본 시장이 신라면 해외 매출의 절반 이상을 차지하며 성장세를 견인하고 있다.
농심은 1971년 미국 로스앤젤레스에 라면을 처음 수출하며 해외 시장에 진출했다. 이후 국내 기업 최초로 미국 월마트와 코스트코에 입점했고, 미국 시장 점유율 20%를 기록했다. 중국에서는 상하이(1996년), 칭다오(1998년), 선양(2000년)에 생산 기지를 구축하며 현지 생산 체제를 갖췄다. 최근에는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’와 글로벌 파트너십을 체결하고, 걸그룹 에스파를 글로벌 앰배서더로 선정하는 등 유럽 등 신규 시장 공략에도 속도를 내고 있다.
농심은 이날 ‘글로벌 누들 솔루션 프로바이더(Global Noodle Solution Provider)’를 새 비전으로 내걸고 해외 매출 비중 확대에 나서겠다고 밝혔다. 조 대표는 “2030년까지 해외 매출 비중을 60%까지 끌어올리고, 총매출 7조3000억원을 달성하겠다”며 “기존 유탕면 중심에서 건면으로, 국물면 중심에서 볶음면으로 제품 영역을 확대해 전 세계 소비자가 원하는 다양한 형태의 면 제품에 도전하겠다”고 말했다.
이날 볶음면 신제품인 ‘신라면 로제’도 처음 공개됐다. 토마토·크림 베이스의 로제 소스에 고추장을 더한 ‘K로제’ 트렌드에서 착안한 제품으로, 부드러운 크림 맛에 매콤함을 더한 것이 특징이다. 오는 18일 컵라면 형태로 한국과 일본에서 동시 출시되며, 다음 달에는 봉지면 제품도 선보일 예정이다.
농심은 오는 6월부터 연말까지 서울 성동구 성수동 ‘스테이지 엑스 성수 52’에서 팝업스토어 ‘신라면 분식’도 운영한다. 한국을 찾는 외국인 관광객과 국내 소비자들에게 브랜드 경험을 제공하고, 신제품 테스트 공간으로도 활용할 계획이다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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