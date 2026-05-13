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이스란 “고립된 이들 위한 연결 플랫폼 만들 것”

입력:2026-05-13 18:36
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“사회적 연결의 날 등 캠페인 검토”

초대 ‘고립 전담 차관’으로 지정된 이스란 보건복지부 1차관이 13일 서울 중구 서울스퀘어에서 국민일보와 인터뷰하고 있다. 윤웅 기자

사회적 고립 전담 차관으로 지정된 이스란 보건복지부 1차관은 ‘연결사회’를 강조했다. 특히 일자리 문제 등 사회구조적인 문제로 고립된 청년에 대해서는 국가가 적극 나서야 한다고 말했다.

이 차관은 13일 서울 중구 서울스퀘어에서 국민일보와 인터뷰를 갖고 “모든 서비스를 새롭게 만들기보다는 기존에 하고 있던 것들을 실제 연결해주는 플랫폼이 중요하다”며 “고립된 이들이 세상으로 나오고 교류할 수 있도록 서비스를 한자리에 담아내는 플랫폼을 만들 것”이라고 말했다. 2023년 기준 33%인 ‘사회적 고립도’ 지표를 낮추겠다는 목표도 제시했다.

전담 차관을 지정하는 것 자체로 고립된 이들에게는 손을 내밀어줄 사람이 있다는 메시지를 줄 수 있다고도 말했다. 이 차관은 “당장 오늘이 힘든 사람 입장에서는 고립 전담 차관을 새롭게 지정했다고 해서 하루아침에 ‘내 삶이 달라질 수 있다’고 인식할 순 없다”면서 “다만 개인이 나약해서 고립을 겪는 게 아니라 국가가 함께 고민해주고 들여다봐야 하는 문제라는 메시지를 줄 수 있다”고 말했다.


사회적 고립은 개별 복지 서비스만으로는 해결하기 어렵다. 일자리 문제부터 사회적 관계 회복 등 해법이 다양하기 때문이다. 범정부적 과제로 대응해야 하고 부처 간 협력이 필수적이다. 정부는 고독사 예방법을 ‘사회적 고립예방법’(가칭)으로 개정해 정책 영역을 넓히고 예방 위주의 정책을 추진한다는 계획이다.

이 차관은 특히 인공지능(AI)의 고도화, 경력직 위주의 채용 문화가 확산하면서 직장을 잃고 고립 위기에 놓인 사람이 늘어날 수 있다고 봤다. 그는 “사회 변화로 직장을 잃고 위기를 겪는 게 개인의 문제는 아니다”며 “고립 위험군의 특성이나 욕구가 각각 다르기 때문에 실태조사를 통해 기본계획을 수립하겠다”고 말했다.

다만 심리적 외로움을 느낀다고 해서 반드시 정책 대상이 되는 것은 아니라고 선을 그었다. 이 차관은 “단순히 혼자 거주하거나 대인 접촉 횟수가 적다는 외형적 조건만을 의미하는 게 아니라 관계의 양과 질, 사회적 참여 수준, 지원체계와의 연결 정도 등을 종합적으로 고려해야 한다”고 말했다.


사회적 고립에 대한 부정적인 편견이나 선입견이 사라져야 한다고도 강조했다. 이 차관은 “고립에 처한 사람들이 사회의 문을 두드릴 수 있도록 하려면 인식 개선이 우선돼야 한다”며 “‘사회적 연결의 날’을 지정하는 등 캠페인을 검토할 것”이라고 말했다.

김유나 기자 spring@kmib.co.kr

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