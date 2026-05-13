이스란 “고립된 이들 위한 연결 플랫폼 만들 것”
“사회적 연결의 날 등 캠페인 검토”
사회적 고립 전담 차관으로 지정된 이스란 보건복지부 1차관은 ‘연결사회’를 강조했다. 특히 일자리 문제 등 사회구조적인 문제로 고립된 청년에 대해서는 국가가 적극 나서야 한다고 말했다.
이 차관은 13일 서울 중구 서울스퀘어에서 국민일보와 인터뷰를 갖고 “모든 서비스를 새롭게 만들기보다는 기존에 하고 있던 것들을 실제 연결해주는 플랫폼이 중요하다”며 “고립된 이들이 세상으로 나오고 교류할 수 있도록 서비스를 한자리에 담아내는 플랫폼을 만들 것”이라고 말했다. 2023년 기준 33%인 ‘사회적 고립도’ 지표를 낮추겠다는 목표도 제시했다.
전담 차관을 지정하는 것 자체로 고립된 이들에게는 손을 내밀어줄 사람이 있다는 메시지를 줄 수 있다고도 말했다. 이 차관은 “당장 오늘이 힘든 사람 입장에서는 고립 전담 차관을 새롭게 지정했다고 해서 하루아침에 ‘내 삶이 달라질 수 있다’고 인식할 순 없다”면서 “다만 개인이 나약해서 고립을 겪는 게 아니라 국가가 함께 고민해주고 들여다봐야 하는 문제라는 메시지를 줄 수 있다”고 말했다.
사회적 고립은 개별 복지 서비스만으로는 해결하기 어렵다. 일자리 문제부터 사회적 관계 회복 등 해법이 다양하기 때문이다. 범정부적 과제로 대응해야 하고 부처 간 협력이 필수적이다. 정부는 고독사 예방법을 ‘사회적 고립예방법’(가칭)으로 개정해 정책 영역을 넓히고 예방 위주의 정책을 추진한다는 계획이다.
이 차관은 특히 인공지능(AI)의 고도화, 경력직 위주의 채용 문화가 확산하면서 직장을 잃고 고립 위기에 놓인 사람이 늘어날 수 있다고 봤다. 그는 “사회 변화로 직장을 잃고 위기를 겪는 게 개인의 문제는 아니다”며 “고립 위험군의 특성이나 욕구가 각각 다르기 때문에 실태조사를 통해 기본계획을 수립하겠다”고 말했다.
다만 심리적 외로움을 느낀다고 해서 반드시 정책 대상이 되는 것은 아니라고 선을 그었다. 이 차관은 “단순히 혼자 거주하거나 대인 접촉 횟수가 적다는 외형적 조건만을 의미하는 게 아니라 관계의 양과 질, 사회적 참여 수준, 지원체계와의 연결 정도 등을 종합적으로 고려해야 한다”고 말했다.
사회적 고립에 대한 부정적인 편견이나 선입견이 사라져야 한다고도 강조했다. 이 차관은 “고립에 처한 사람들이 사회의 문을 두드릴 수 있도록 하려면 인식 개선이 우선돼야 한다”며 “‘사회적 연결의 날’을 지정하는 등 캠페인을 검토할 것”이라고 말했다.
김유나 기자 spring@kmib.co.kr
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