헌혈하면 아이돌 포토카드 준다… 혈액관리 체계 손질
가능 연령 상향·기념품 선택지 확대
ALT검사 없애 혈액 폐기 줄이기로
정부가 16년 만에 헌혈 가능 연령을 높인다. 저출산으로 인해 헌혈 비중이 높은 10, 20대 인구가 줄어드는 데 따른 조치다. 정부는 또 이들의 헌혈을 독려하기 위해 글로벌 동영상 스트리밍(OTT) 구독권 등 기념품도 만들 예정이다.
보건복지부는 13일 서울 강서구 대한적십자사 서울중앙혈액원에서 혈액관리위원회를 열고 이런 내용의 ‘제2차 혈액관리 기본계획(2026~2030년)’을 심의, 확정했다.
정부는 건강수명이 증가하는 상황을 고려해 헌혈 가능 나이를 올릴 계획이다. 현재 전혈·혈장 성분 채혈은 16~69세, 혈소판 성분 채혈은 17~59세로 2010년에 마지막으로 변경됐다.
첫 헌혈 기준 호주는 75세까지 가능하고, 미국은 상한 연령이 없다는 점을 고려하면 비교적 낮은 편이다. 이에 복지부는 연구 용역을 통해 헌혈 가능 연령을 5세 정도 상향하는 방안을 논의 중이다.
2024년 기준 한국의 헌혈률은 5.6%로 일본(4.0%), 프랑스(3.9%) 등보다 높다. 그러나 저출산·고령화 영향으로 전체 헌혈자의 55%를 차지하는 10, 20대 인구가 줄고 혈액을 가장 많이 사용하는 50대 이상 수혈자가 빠르게 늘면서 연령 상향이 불가피해졌다.
김희선 복지부 혈액장기정책과장은 “절대 인구가 많지는 않지만 60세 이상 헌혈자는 2020년 3만7000명에서 지난해 6만7000명으로 늘었다”며 “연말까지 연령을 논의하고 내년 안에 시행할 계획”이라고 말했다.
이와 함께 헌혈 비중이 가장 높은 10, 20대가 꾸준히 유입될 수 있도록 OTT 구독권과 문화상품권, 커피 교환권, 아이돌 포토카드 등도 제공할 방침이다.
정부는 혈액 낭비 요인으로 꼽히는 헌혈 간기능 검사(ALT 검사)를 폐지하고, 헌혈을 제한하는 말라리아 검사 방식도 재검토해 헌혈 인구를 늘릴 계획이다. ALT 검사는 1990년 간염 예방 목적으로 도입됐지만 이후 신규 검사법이 도입되면서 필요성이 크게 줄었다. 실제 2020~2025년 약 6684만cc의 혈액이 ALT 검사를 이유로 폐기됐다.
이밖에 병원별 혈액 재고량을 기준으로 혈액 공급 우선순위를 정하는 방안을 시범 적용하는 등 의료기관의 혈액 사용 관리를 강화하는 방안도 추진된다.
유경진 기자 ykj@kmib.co.kr
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