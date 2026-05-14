국민배당·부동산·특검법… 지선 3대뇌관 불붙이는 국힘

중도층 예민한 쟁점 집중 이슈화

강성·실책 부각 정권 견제 유도

張 “특검은 독재로 가는 빌드업”

국민의힘 장동혁(앞줄 왼쪽 두 번째) 대표가 13일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 ‘국민 무시 심판, 공소취소 저지 국민선대위’ 출범식에서 손팻말을 들고 있다. 권현구 기자

국민의힘이 국민배당금제, 조작기소 특검법, 부동산 정책을 6·3 지방선거 3대 쟁점으로 띄우며 총공세에 나섰다. 중도층 정서와 어긋나거나 국민 반감을 사는 정부·여당의 강성 행보와 실책을 부각해 정권 견제 표심을 자극하겠다는 전략이다.



장동혁 국민의힘 대표는 13일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 중앙선거대책위원회 출범식에서 김용범 청와대 정책실장의 국민배당금제 제안에 대해 “철저히 준비된 발언”이라며 “삼성전자와 SK하이닉스의 돈을 뺏는 일로 시작해 결국 열심히 일하는 모든 국민 재산을 약탈할 것”이라고 주장했다.



장 대표는 민주당이 추진 중인 조작기소 특검을 ‘이재명 대통령 공소취소 특검’이라 부르며 “독재로 가기 위한 빌드업”이라고 규정했다. 또 “이재명정부 부동산 정책의 마지막 결정타는 결국 보유세 인상과 장기보유특별공제(장특공) 폐지가 될 것”이라며 “이번 선거는 우리 국민의 집과 재산을 지키는 선거”라고 말했다. 지도부 관계자는 “수도권은 부동산, 전국적으론 특검법과 국민배당금제를 중심으로 공세를 이어나갈 예정”이라고 말했다. 부동산 이슈는 여권의 최대 아킬레스건으로 꼽힌다. 공소취소 문제는 국민 반감을 우려한 여권이 스스로 지선 이후로 속도조절에 나선 사안이다. 본래 보수의 강점이었던 경제·안보·사법 이슈를 수면 위로 끌어올려 주도권을 탈환하겠다는 게 국민의힘의 복안이다. 원내 지도부 관계자는 “경제와 안보는 보수 정당의 전공 분야라는 인식이 있었지만, 그간 주도권을 놓치고 위상도 잃어 왔다”며 “수권정당으로 복귀하려면 그 인식부터 회복해야 한다. 부동산·국민배당금제·공소취소는 선거 끝나고도 길게 끌고 가야 할 전장으로 보고 있다”고 말했다.



국민의힘은 영남권을 중심으로 여권에 대한 중도층 이탈이 수치로 나타나고 있다고 본다. 한국갤럽이 뉴스1 의뢰로 지난 10~11일 부산 18세 이상 유권자 801명을 대상으로 실시해 이날 공개한 여론조사에서 국민의힘 정당 지지율은 40%로 민주당(38%)을 오차범위 내 앞섰다. 조작기소 특검법에 대해선 ‘적절하지 않다’는 응답이 47%로 ‘적절하다’(30%)를 크게 웃돌았다(그 밖의 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조). 박동원 폴리컴 대표는 “부산은 전통적 보수층에 더해 중도층 비중도 상당한 지역”이라며 “조작기소 특검법 추진 등이 중도층 표심에 크게 영향을 미쳤고, 지지율 역전으로 나타난 것”이라고 분석했다.



중앙당은 물론 야권 후보 역시 날을 세우고 있다. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 국민배당금제에 대해 “국민과 기업이 피땀 흘려 만든 혁신의 결실을 약탈정권이 정치적 전리품 취급하며 쌈짓돈처럼 쓰겠다는 얘기”라고 비판했다. 무소속 한동훈 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보도 하정우 민주당 후보에게 “AI기업 이윤을 국민에게 배분하겠다는 김 실장 생각에 동의하느냐”며 입장 표명을 압박했다.







GoodNews paper ⓒ 국민의힘이 국민배당금제, 조작기소 특검법, 부동산 정책을 6·3 지방선거 3대 쟁점으로 띄우며 총공세에 나섰다. 중도층 정서와 어긋나거나 국민 반감을 사는 정부·여당의 강성 행보와 실책을 부각해 정권 견제 표심을 자극하겠다는 전략이다.장동혁 국민의힘 대표는 13일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 중앙선거대책위원회 출범식에서 김용범 청와대 정책실장의 국민배당금제 제안에 대해 “철저히 준비된 발언”이라며 “삼성전자와 SK하이닉스의 돈을 뺏는 일로 시작해 결국 열심히 일하는 모든 국민 재산을 약탈할 것”이라고 주장했다.장 대표는 민주당이 추진 중인 조작기소 특검을 ‘이재명 대통령 공소취소 특검’이라 부르며 “독재로 가기 위한 빌드업”이라고 규정했다. 또 “이재명정부 부동산 정책의 마지막 결정타는 결국 보유세 인상과 장기보유특별공제(장특공) 폐지가 될 것”이라며 “이번 선거는 우리 국민의 집과 재산을 지키는 선거”라고 말했다. 지도부 관계자는 “수도권은 부동산, 전국적으론 특검법과 국민배당금제를 중심으로 공세를 이어나갈 예정”이라고 말했다. 부동산 이슈는 여권의 최대 아킬레스건으로 꼽힌다. 공소취소 문제는 국민 반감을 우려한 여권이 스스로 지선 이후로 속도조절에 나선 사안이다. 본래 보수의 강점이었던 경제·안보·사법 이슈를 수면 위로 끌어올려 주도권을 탈환하겠다는 게 국민의힘의 복안이다. 원내 지도부 관계자는 “경제와 안보는 보수 정당의 전공 분야라는 인식이 있었지만, 그간 주도권을 놓치고 위상도 잃어 왔다”며 “수권정당으로 복귀하려면 그 인식부터 회복해야 한다. 부동산·국민배당금제·공소취소는 선거 끝나고도 길게 끌고 가야 할 전장으로 보고 있다”고 말했다.국민의힘은 영남권을 중심으로 여권에 대한 중도층 이탈이 수치로 나타나고 있다고 본다. 한국갤럽이 뉴스1 의뢰로 지난 10~11일 부산 18세 이상 유권자 801명을 대상으로 실시해 이날 공개한 여론조사에서 국민의힘 정당 지지율은 40%로 민주당(38%)을 오차범위 내 앞섰다. 조작기소 특검법에 대해선 ‘적절하지 않다’는 응답이 47%로 ‘적절하다’(30%)를 크게 웃돌았다(그 밖의 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조). 박동원 폴리컴 대표는 “부산은 전통적 보수층에 더해 중도층 비중도 상당한 지역”이라며 “조작기소 특검법 추진 등이 중도층 표심에 크게 영향을 미쳤고, 지지율 역전으로 나타난 것”이라고 분석했다.중앙당은 물론 야권 후보 역시 날을 세우고 있다. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 국민배당금제에 대해 “국민과 기업이 피땀 흘려 만든 혁신의 결실을 약탈정권이 정치적 전리품 취급하며 쌈짓돈처럼 쓰겠다는 얘기”라고 비판했다. 무소속 한동훈 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보도 하정우 민주당 후보에게 “AI기업 이윤을 국민에게 배분하겠다는 김 실장 생각에 동의하느냐”며 입장 표명을 압박했다.최수진 이형민 기자 orca@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지