‘가두면 사라지고 놓아주면 빛난다’
[책과 길]
고블린, 다 가지면 행복해?
프랜시스 스티클리 글·스테파노 마르티누즈 그림, 서남희 옮김
국민서관, 40쪽, 1만6000원
늪지대 깊은 그늘, 온갖 잡동사니를 뒤져 제 몸집보다 큰 ‘물건 산’을 쌓는 괴물이 있다. 바로 욕심쟁이 ‘고블린’이다. 고장 난 시계부터 찌그러진 양동이까지 고블린은 무엇이든 내 것으로 만들어야 직성이 풀린다. 하지만 창고가 비좁아질수록 마음 한구석에 난 구멍은 점점 더 커져만 간다. 아무리 모아도 채워지지 않는 허기에 시달리던 어느 날, 고블린은 환하게 빛나는 반딧불이를 발견하고는 그 빛마저 병 속에 가둬 버린다. 병에 갇힌 반딧불이가 빛을 잃는 것은 당연지사. “빛을 병에 가두면 더는 반짝이지 않아”라는 친구들의 말에 생각의 틀도 바뀐다. ‘가두면 사라지고 놓아주면 빛난다’는 진리를 깨닫는다.
고블린은 잡동사니를 치우고 그 자리에 ‘모두를 위한 도서관’을 세운다. 내 것만 담으려 했던 창고는 어느새 ‘우리의 것’이 된다. 진정한 보물은 손에 쥐는 물건이 아니라 타인과의 ‘연결’이다.
맹경환 선임기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사