10년 또 10년… 황금과 시간을 맞바꾼다면
[책과 길]
황금 주머니
미우 글·그림
노란상상, 52쪽, 1만8000원
바닷가 모래알처럼 많은 돈을 꿈꾸던 소년 ‘모아’ 앞에 황금 두꺼비가 나타난다. 두꺼비는 매일 황금 동전이 나오는 주머니를 건네는 대가로 모아의 시간 10년을 요구한다. 소년에게 시간은 가장 흔하고 값어치 없는 것이었기에 모아는 망설임 없이 거래에 응한다. 화려한 집과 값비싼 물건을 사들이고, 사람들의 시선과 마음까지 얻는 기쁨을 누리지만 찰나였다. 그렇게 10년, 또 10년. 어느덧 삶의 마지막 끝자락에 선 노인이 되어서야 모아는 깨닫는다. 손에 쥐려 했던 황금은 모래알처럼 빠져나가고, 정작 삶을 채워야 할 순간들은 한 번도 누리지 못했다는 사실을.
작가는 우리에게 “무엇을 위해 소중한 시간을 내어주고 있는가”라고 묻는다. 시간은 생명이나 마찬가지. 우리가 움켜쥐려 애쓰는 욕망 뒤편에서 속절없이 흘려보내고 있는 진정한 생명의 가치를 돌아보게 한다.
맹경환 선임기자
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