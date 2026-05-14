차기 국회의장 사실상 조정식… 친명 중심 권력구도 재확인

1차 투표 김태년·박지원에 승리

“12월 국정과제 입법 모두 처리”

이제 시선은 8월 당권경쟁으로

여야 부의장 4선 남인순·박덕흠

더불어민주당 의원총회에서 13일 22대 후반기 국회의장 후보로 선출된 6선 조정식(왼쪽) 의원과 부의장 후보로 선출된 4선 남인순 의원이 손을 맞잡고 기념촬영을 하고 있다. 국회의장과 국회부의장은 국회 본회의 표결을 거쳐 정식 선출된다. 이병주 기자

제22대 국회 후반기 국회의장으로 더불어민주당 최다선(6선)이자 친명(친이재명) 핵심 조정식 의원이 사실상 확정됐다. 조 의원은 정청래 대표가 6·3 지방선거 ‘착붙공약’ 지휘를 맡겼던 김태년 의원, 당내 두루 관계를 맺어온 박지원 의원과 맞붙으면서 차기 당권 구도의 전초전으로 주목받았다. 투표 결과 이른바 ‘명심(明心)’ 중심의 권력 구도가 재확인되면서 당내 관심은 자연스럽게 오는 8월 예정된 전당대회로 옮겨가고 있다.



조 의원은 13일 국회에서 열린 민주당 의원총회에서 각각 5선인 박지원·김태년 의원을 제치고 후반기 국회의장 후보로 선출됐다. 민주당은 권리당원 온라인 투표(20%)와 의원 현장 투표(80%)를 합산한 결과 과반 득표로 조 의원을 국회의장 후보로 확정했다고 밝혔다. 조 의원은 “일 잘하는 이재명정부와 함께 대한민국의 대전환과 도약을 국회도 함께 책임지겠다”며 “6월 내 원 구성을 신속히 완료하고 12월에 국정과제 입법을 모두 처리하겠다”고 밝혔다.



민주당 몫 부의장 후보에는 4선 남인순 의원이 과반 득표로 당선됐다. 국민의힘 몫 부의장 선거에서는 4선 박덕흠 의원이 후보로 선출됐다. 박 의원은 총 101표 중 59표를 얻어 6선 조경태 의원(25표)과 5선 조배숙 의원(17표)을 눌렀다. 이날 뽑힌 국회의장과 부의장은 국회 본회의 표결을 거쳐 정식으로 선출된다. 민주당은 20일 본회의를 열 계획이나 국민의힘이 반대하고 있어 협상 난항이 예상된다.



국민의힘은 4선 박덕흠 의원을 야당 몫 국회부의장으로 선출했다. 이병주 기자

당내 최다선으로 6선 중진인 조 의원은 이재명 대통령 당대표 시절 당 사무총장을 지냈다. 이후 대통령 정무특별보좌관으로 활동하다 지난 3일 사퇴하고 국회의장 경선에 출마했다. 이 대통령은 전날 자신의 엑스(X)에 선호투표제를 설명하는 글과 함께 조 의원 이름이 담긴 이미지를 게시했다. 청와대는 특정 후보 지원 의도는 아니라고 설명했지만 당 안팎에선 사실상 조 의원에게 힘을 실어준 것 아니냐는 해석도 나왔다.



민주당은 이번 의장 경선에 처음으로 권리당원 투표를 반영했다. 지난해 22대 국회 전반기 국회의장 후보 경선에서 추미애 후보가 우원식 후보에게 패배한 뒤 “당심이 제대로 반영되지 않았다”는 불만이 제기되자 당헌·당규를 개정해 국회의장 후보·원내대표 선출 시 권리당원 투표를 도입했다.







조 의원은 서울 출생으로 연세대 건축공학과를 졸업하고 도시·지방행정학 석사학위를 받았다. 2004년 17대 총선에서 경기 시흥을에서 당선돼 22대 총선까지 내리 6선에 성공했다. 국회 국토교통위원장과 예산결산특별위원회 간사, 당 정책위의장과 사무총장 등을 두루 지내며 예산·정책 분야의 ‘정책통’으로 평가받는다. 정책위의장 시절에는 지역화폐 국비 지원과 코로나19 당시 전 국민 재난지원금 지급을 관철했고, 사무총장으로서 총선 공천 실무를 총괄했다. 22대 국회 들어서는 한미의원연맹 공동회장과 민주당 외교안보통일자문회의 의장을 맡았다.



김혜원 윤예솔 천양우 기자 kime@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 제22대 국회 후반기 국회의장으로 더불어민주당 최다선(6선)이자 친명(친이재명) 핵심 조정식 의원이 사실상 확정됐다. 조 의원은 정청래 대표가 6·3 지방선거 ‘착붙공약’ 지휘를 맡겼던 김태년 의원, 당내 두루 관계를 맺어온 박지원 의원과 맞붙으면서 차기 당권 구도의 전초전으로 주목받았다. 투표 결과 이른바 ‘명심(明心)’ 중심의 권력 구도가 재확인되면서 당내 관심은 자연스럽게 오는 8월 예정된 전당대회로 옮겨가고 있다.조 의원은 13일 국회에서 열린 민주당 의원총회에서 각각 5선인 박지원·김태년 의원을 제치고 후반기 국회의장 후보로 선출됐다. 민주당은 권리당원 온라인 투표(20%)와 의원 현장 투표(80%)를 합산한 결과 과반 득표로 조 의원을 국회의장 후보로 확정했다고 밝혔다. 조 의원은 “일 잘하는 이재명정부와 함께 대한민국의 대전환과 도약을 국회도 함께 책임지겠다”며 “6월 내 원 구성을 신속히 완료하고 12월에 국정과제 입법을 모두 처리하겠다”고 밝혔다.민주당 몫 부의장 후보에는 4선 남인순 의원이 과반 득표로 당선됐다. 국민의힘 몫 부의장 선거에서는 4선 박덕흠 의원이 후보로 선출됐다. 박 의원은 총 101표 중 59표를 얻어 6선 조경태 의원(25표)과 5선 조배숙 의원(17표)을 눌렀다. 이날 뽑힌 국회의장과 부의장은 국회 본회의 표결을 거쳐 정식으로 선출된다. 민주당은 20일 본회의를 열 계획이나 국민의힘이 반대하고 있어 협상 난항이 예상된다.당내 최다선으로 6선 중진인 조 의원은 이재명 대통령 당대표 시절 당 사무총장을 지냈다. 이후 대통령 정무특별보좌관으로 활동하다 지난 3일 사퇴하고 국회의장 경선에 출마했다. 이 대통령은 전날 자신의 엑스(X)에 선호투표제를 설명하는 글과 함께 조 의원 이름이 담긴 이미지를 게시했다. 청와대는 특정 후보 지원 의도는 아니라고 설명했지만 당 안팎에선 사실상 조 의원에게 힘을 실어준 것 아니냐는 해석도 나왔다.민주당은 이번 의장 경선에 처음으로 권리당원 투표를 반영했다. 지난해 22대 국회 전반기 국회의장 후보 경선에서 추미애 후보가 우원식 후보에게 패배한 뒤 “당심이 제대로 반영되지 않았다”는 불만이 제기되자 당헌·당규를 개정해 국회의장 후보·원내대표 선출 시 권리당원 투표를 도입했다.이제 당 안팎의 시선은 8월 전당대회로 향하고 있다. 친명계의 조직력과 당 장악력이 재차 확인됐다는 평가가 나오면서 정 대표의 연임 여부와 차기 지도부 구도에 관심이 쏠린다. 당대표 선출에는 권리당원 표가 큰 비중을 반영하는 만큼 강성 당원 지지층과 이 대통령의 의중이 당권 경쟁의 핵심 변수로 작용할 것으로 보인다.조 의원은 서울 출생으로 연세대 건축공학과를 졸업하고 도시·지방행정학 석사학위를 받았다. 2004년 17대 총선에서 경기 시흥을에서 당선돼 22대 총선까지 내리 6선에 성공했다. 국회 국토교통위원장과 예산결산특별위원회 간사, 당 정책위의장과 사무총장 등을 두루 지내며 예산·정책 분야의 ‘정책통’으로 평가받는다. 정책위의장 시절에는 지역화폐 국비 지원과 코로나19 당시 전 국민 재난지원금 지급을 관철했고, 사무총장으로서 총선 공천 실무를 총괄했다. 22대 국회 들어서는 한미의원연맹 공동회장과 민주당 외교안보통일자문회의 의장을 맡았다.김혜원 윤예솔 천양우 기자 kime@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지