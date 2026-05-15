[미각 아카이브] 들기름, 막국수를 다시 쓰다
들기름이 흐르고, 파와 깨가 흩어지는 순간. 메밀 향 가득한 면 위에 김 가루를 더하면, 그것만으로도 충분한 한 끼가 된다.
막국수는 강원도의 대표적인 향토음식 중 하나다. 고원지대가 많아 메밀 재배가 활발했던 강원도에서는 메밀을 빻아 면을 만들고 국수로 즐겼다. 막국수의 ‘막’은 메밀면이 금방 불기 때문에 만들어 바로 먹는 음식이라는 뜻으로 보기도 하고, 그만큼 격식을 따지지 않는다 의미로 해석하기도 한다.
강원도 사람들은 메밀면에 동치미 육수나 김칫국물을 더해 물막국수로 먹기도 하고, 고춧가루 양념장을 더해 비빔막국수로 즐기기도 했다. 살얼음 띄운 시원한 국물 덕분에 흔히 여름 음식으로 여기지만, 메밀 특유의 향은 오히려 겨울에 더 살아난다. 가을에 거둔 메밀은 향이 짙고, 동치미 국물 또한 겨울을 지나며 맛이 한층 무르익기 때문이다. 막국수는 들기름을 만나며 계절을 덜 타는 음식이 됐다. 어느 계절이든 담백하고 고소한 맛이 생각날 때 자연스럽게 떠오르는 한 그릇이기도 하다.
최근 들기름 막국수가 하나의 유행처럼 소비되고 있지만, 들기름의 고소함 자체는 결코 낯선 맛이 아니다. 한국인이 들기름을 먹기 시작한 시점을 한 줄로 말하기는 어렵지만, 들깨는 신석기·청동기 유적에서도 흔적이 확인될 만큼 오래 이용된 작물이다. 조선 시대 문헌에도 이미 들기름을 뜻하는 표현이 등장한다. 나물을 볶을 때나 김을 구울 때 들기름을 발라 먹었다는 기록을 보면 들기름은 어느 날 새롭게 등장한 맛이 아니라 오래전부터 우리 식탁에 천천히 스며 있던 향에 가깝다.
들기름 막국수의 맛은 요란하지 않다. 메밀면에 들기름과 간장, 김 가루와 깨를 얹고, 때로는 송송 썬 파를 곁들인다. 양념을 더하기보다 덜어내고, 그 대신 고소한 향으로 다가오는 음식이다. 맵고 짠맛이 넘치는 시대에 슴슴하면서도 담백한 맛은 오히려 새로운 매력으로 느껴진다.
한국 사람들은 “고소하다”는 말을 자주 쓰지만, 이 맛은 외국어로 옮기기 어려운 표현이다. 기름의 향이면서도 곡식의 온기 같고, 담백한데도 오랫동안 남는 맛이기 때문이다. 어떤 맛은 아우성치지 않는다. 뜨겁지도, 맵지도 않은데 입안에 오래 머물며 조용히 다시 생각나게 한다. 들기름 막국수는 오래된 향으로 만든, 의외로 아주 현대적인 음식이다.
김지훈 음식 사진가
김지훈 사진가는 2008년 음식 전문 스튜디오 ‘토라이 리퍼블릭’을 설립한 푸드포토그래퍼입니다. 18년간 다양한 브랜드와 함께 음식의 맛과 멋을 기록해 왔습니다. 3월 13일부터 한 접시 위에 놓인 시대의 흐름과 문화의 결을 사진과 글로 기록하는 ‘미각 아카이브’를 연재합니다.
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