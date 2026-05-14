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이빨 빠진 르브론?

입력:2026-05-14 01:25
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4강 시리즈 스윕패로 시즌 마감
41세 나이 부담… 은퇴 가능성 낮아

르브론 제임스. AP연합뉴스

‘킹’ 르브론 제임스(LA 레이커스)가 자신의 미국프로농구(NBA) 23번째 시즌을 마쳤다. 그가 다음 시즌에도 코트에 설지 관심이 쏠린다.

만 41세의 제임스는 올 시즌을 씁쓸하게 마감했다. 디펜딩 챔피언 오클라호마시티 썬더와의 서부 콘퍼런스 4강 시리즈에서 단 한 번도 이기지 못하고 탈락했다. 올 시즌 초호화 군단을 꾸린 레이커스는 루카 돈치치와 오스틴 리브스의 부상 여파로 제대로 힘도 쓰지 못한 채 무너졌다.

제임스는 지난 12일(한국시간) 4강 4차전에서 패한 뒤 “미래가 어떻게 될지 솔직히 모르겠다. 가족과 이야기를 나눌 것이고 때가 오면 내가 무엇을 결정했는지 알게 될 것”이라고 말했다. 이어 “모든 것을 해 봤고 모든 것을 봤다. 이 리그에서 더 이상 보여줄 것이 없다”면서 “그래서 경쟁하고 우승을 노리는 것이 동기 부여가 될 것”이라고 덧붙였다.


2003년 클리블랜드 캐벌리어스 유니폼을 입고 데뷔한 제임스는 그동안 네 차례 챔피언 반지를 꼈다. 챔피언결정전 최우수선수(MVP) 4회, 정규리그 MVP 4회, 22년 연속 올스타 선정 등 숱한 기록을 남겼다. NBA 역사상 최다인 23번째 시즌에도 제임스는 나이가 믿기지 않는 활약을 펼쳤다. 올 시즌 정규리그 60경기에 나서 평균 33.2분을 뛰며 평균 20.9득점 6.1리바운드 7.2어시스트를 올렸다.

2018년부터 레이커스에서 뛴 제임스는 이번 시즌을 끝으로 계약이 끝난다. 그의 은퇴 가능성은 낮게 점쳐진다. 현역 연장을 택할 경우 레이커스 잔류뿐만 아니라 여러 행선지가 거론되고 있다. 친정팀인 클리블랜드에 복귀하거나 골든스테이트 워리어스에서 스테픈 커리와 함께 뛸 것이란 전망도 나온다.

제임스는 올 시즌을 돌아보며 “실망스럽다곤 절대 생각하지 않는다”고 말했다. 그러면서 “내 커리어에서 한 번도 해 보지 않았던 역할을 맡았다. 나는 평생 3옵션이었던 적이 없었다”며 “그 역할을 잘 해냈고 다시 익숙했던 역할로 돌아와서도 마찬가지였다”고 덧붙였다.


정신영 기자 spirit@kmib.co.kr

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