일자리 시장은 한파… 청년 고용률 2년째 감소
청년층 취업자 19만4000명 감소
중동發 내수업종 타격… AI 영향도
구직단념자 35만명… 1만5000명↑
지난달 취업자 수 증가 폭이 7만명대로 떨어지며 16개월 만에 최소치를 기록했다. 청년층 고용 부진 흐름은 글로벌 금융위기 이후 가장 길게 이어지고 있다. 중동전쟁에 따른 유가 상승과 소비심리 위축이라는 악재까지 겹치면서 내수 시장의 일자리 동력마저 빠르게 식어가고 있다. 본격적인 ‘고용위기’ 국면에 진입했다는 우려가 나온다.
국가데이터처가 13일 발표한 ‘4월 고용동향’을 보면 취업자 수 증가폭이 낮아진 게 눈에 띈다. 지난달 15세 이상 취업자는 2896만1000명으로 지난해 같은 달보다 7만4000명(0.3%) 증가했으나, 증가폭은 2024년 12월(-5만2000명) 이후 가장 작았다.
청년층(15~29세) 고용 수치는 더 나쁘다. 청년층 취업자는 1년 전보다 19만4000명 감소했다. 고용률 역시 43.7%로 1.6% 포인트 하락했다. 고용률은 2024년 2월 이후 2년째 뒷걸음질하고 있다. 이는 글로벌 금융위기 여파로 청년 고용이 장기간 부진했던 2005년 9월~2009년 11월까지 51개월 하락한 이후 가장 긴 감소 흐름이다. 청년층 고용 여건이 좀처럼 나아지지 않는 모습이다.
일할 의사와 능력은 있지만 취업이 어렵다고 판단해 구직을 포기한 구직단념자는 35만3000명으로 1년 전보다 1만5000명 증가했다. 지난해 12월 이후 5개월 만에 증가세로 돌아섰다.
15~64세 고용률은 70.0%로 4월 기준 역대 최고를 기록했지만 연령·산업별로는 온도 차가 뚜렷했다. 내수와 밀접한 도소매업(-5만2000명)과 숙박·음식점업(-2만9000명)은 취업자 수가 크게 줄었다. 각각 14개월, 9개월 만에 최대 감소 폭이다. 인공지능(AI) 대체 가능성이 거론되는 전문·과학 및 기술서비스업(-11만5000명)은 2013년 산업분류 개편 이후 가장 큰 폭으로 감소했다. 최근 4년 이상 증가세가 이어진 데 따른 기저효과와 건축기술·엔지니어링 업황 부진 복합적으로 작용했다는 설명이다.
중동전쟁 여파도 감지된다. 운수·창고업 취업자는 1만8000명 증가했지만 전월(7만5000명)보다 증가 폭은 크게 축소됐다. 빈현준 데이터처 사회통계국장은 “운수·창고는 택배, 배달이 포함돼 유가 상승 영향이 있었다. 수출·수입 물량 자체가 지난해보다 줄었다”며 “도소매와 숙박·음식점업 등 내수 업종도 소비심리 위축의 영향을 받은 것으로 보인다”고 말했다.
정부는 추가경정예산 집행이 본격화하면 고용 흐름이 개선될 것으로 기대하고 있다. 이형일 재정경제부 1차관은 이날 일자리 전담반 회의에서 “5월 이후 고유가피해지원금, 청년뉴딜 등 추경 사업 집행이 본격화하면서 고용지표도 개선될 것으로 전망된다”면서도 “중동전쟁 영향 장기화 등 하방 요인도 병존하고 있다”고 진단했다. 국책연구기관인 한국개발연구원(KDI)은 “취업자 수는 내수 회복세로 올해와 내년에 각각 17만명 증가하며 완만한 고용 개선세를 유지할 것”이라고 내다봤다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
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