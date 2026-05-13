울산 찾은 李 “바다 접한 나라들, K조선 협력 원해” 기살리기

울산 찾은 李 “바다 접한 나라들, K조선 협력 원해” 기살리기
향후 튼튼한 산업생태계 구축 통해
사용자·노동자 상생 시스템 당부
이재명 대통령이 6·3 지방선거 접전지인 울산의 조선산업 현장을 찾아 튼튼한 산업생태계 구축을 통한 사용자와 노동자의 상생 시스템 마련을 당부했다.
이 대통령은 13일 오후 울산 라한호텔에서 ‘K조선, 모두의 힘으로 더 큰 미래로’라는 주제로 열린 ‘K조선 미래 비전 간담회’에서 조선산업 도약을 위한 미래 전략을 논의했다. 이 대통령은 모두발언에서 “‘마스가’(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)라는 미국 대규모 투자 사업의 핵심 아이템으로 조선산업이 선정돼 있다”면서 “대한민국과 미국 간 투자 협력의 가장 중요한 부분이 조선산업”이라고 말했다.
이 대통령은 조선산업을 ‘대한민국을 대표하는 주요 산업’이라고 평가하며 “다른 나라 행정 책임자, 수반을 만나다 보니 바다를 접하고 있는 나라 대부분 조선산업에 대해 대한민국과의 협력을 기대하고 있다. 여기 계신 여러분 노력으로 조선산업이 대한민국을 대표하는 주요 산업이 됐다”고 치하했다.
이 대통령은 “앞으로 튼튼한 생태계가 구축돼 성장 과실이 골고루 나눠지고 회사 내 사용자와 노동자가 함께 그 과실을 누릴 수 있는 시스템을 만드는 것도 중요한 일일 것 같다”며 “국가가 해야 할 많은 일이 있지만 중요한 일은 삶의 환경을 개선하는 것이다. 그러려면 산업과 기업의 일자리를 늘려야 한다”고 주문했다. 조선산업 성장 과실이 대형 조선사뿐만 아니라 중소 조선사, 협력업체, 기자재 업체, 노동자에게까지 골고루 돌아가는 구조를 만들어야 한다는 것이다.
이 대통령은 그러면서 조선산업의 구조적 불안정성도 거론했다. 이 대통령은 “조선산업이 가지는 특징 중 하나는 엄청나게 경기에 많이 노출된다는 것”이라며 “호황과 불황이 큰 그래프처럼 왔다 갔다 하다 보니 고용문제가 언제나 현안이 됐다”고 말했다. 그러면서 “불황기에는 견뎌내기 어렵고, 호황기에는 인력이 부족하다. 그러다 보니 산업 현장이 다층화되고 고용구조가 불안정해지는 문제점이 있는 것 같다”고 덧붙였다. 이어 “관련 기업, 하청업체나 협력사, 기자재 납품 업체도 큰 경기 변동에 노출되다 보니 다들 어려워지는 것 같다”며 “조선산업은 매우 중요한 산업인데 이런 위험에 노출돼 있기 때문에 정부의 역할과 노력도 중요하다”고 강조했다.
간담회에는 대·중·소형 조선사와 관련 사내외 협력사, 기자재 업체, 금융기관, 조선소 노동자 대표 등 조선산업 생태계 전반의 관계자가 참석했다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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