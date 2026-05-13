시사 전체기사

[단독] 감찰위, 박상용에 질문은 하나뿐 “서민석 통화, 누가 먼저 걸었나”

입력:2026-05-13 18:45
수정:2026-05-13 18:46
공유하기
글자 크기 조정

핵심의혹 ‘연어·술 파티’ 질문 안해
검증·소명 부실한 요식행위’ 비판
인천지검, 대검 이어 朴 추가 감찰

연합뉴스

박상용(사진) 인천지검 부부장검사에 대한 징계를 논의한 대검찰청 감찰위원회 심의에서 핵심 의혹인 ‘연어·술 파티’ 관련 질문은 없었던 것으로 확인됐다. 의혹 소명을 위해 출석한 박 검사에게 감찰위원들이 던진 유일한 질문은 이화영 전 경기도 평화부지사 변호인이었던 서민석 변호사와 통화할 때 “누가 먼저 전화를 걸었느냐”였다고 한다. 검찰 내에서는 ‘정직’의 중징계가 청구된 사안에서 핵심 쟁점들에 대한 충분한 검증과 소명이 이뤄지지 않았다는 비판이 나온다.

13일 법조계에 따르면 감찰위원들은 지난 11일 징계 심의에서 박 검사를 불러 “서 변호사와의 통화는 누가 전화를 건 것인가”라고 물었다. 앞서 서 변호사는 박 검사와의 통화 녹취 일부를 공개하며 그가 이 전 부지사의 진술을 회유하려 했다는 의혹을 제기했는데, 당시 통화가 이뤄진 경위를 물은 것이다. 박 검사가 심의에 출석한 1시간 동안 다른 질문은 없었다고 한다.

박 검사는 이 질문에 “서 변호사가 먼저 (전화를) 할 때도 있고 제가 먼저 한 적도 있었다. 서 변호사가 검찰청 출석을 꺼려 자주 통화를 했다”고 답변한 것으로 전해졌다. 먼저 전화를 건 경위에 대해서는 “이 전 부지사를 보호하기 위한 측면이 있었다”고 설명했다고 한다. 쌍방울 대북송금 사건의 구조상 하급자인 이 전 부지사가 상급자였던 이재명 당시 경기지사에 대한 혐의를 제보하는 위치에 놓일 수밖에 없었기 때문이라는 이유에서다.


감찰위원들은 핵심 쟁점인 ‘연어·술 파티’에 관한 질문은 하지 않았다. 박 검사는 사건을 수사하던 2023년 5월 이 전 부지사와 김성태 전 쌍방울 회장 등 구속 피의자들에게 연어회덮밥과 술 등을 제공하며 이 대통령 관련 진술을 회유했다는 의혹을 받는다. 그러나 대검이 지난 12일 밝힌 징계 청구 사유는 ‘정당한 사유 없이 음식 및 편의 제공’이었다.

이와 관련해 박 검사는 국민일보 통화에서 “대기실에 준비된 다과 같은 것을 먹었나 본데, 저는 조사실에서 조사하고 있을 때였는지, 그런 걸 제공한 기억이 전혀 없다”고 말했다. 그러면서 “설령 그런 걸 먹었다고 해도 그렇게 큰 문제가 되는 것이냐”며 “옛 선배들이 ‘피의자가 오면 차 한잔 대접했다’ 하는 것도 모두 편의 제공이 되는 것이냐”고 토로했다.

검찰 내에서는 감찰위가 사실상 결론을 정해 놓고 진행된 요식적인 절차였다는 비판이 제기된다. 서울고검 인권침해점검 태스크포스(TF)의 감찰 조사부터 구자현 검찰총장 대행의 징계 청구 과정까지 박 검사의 소명 기회는 한 차례밖에 없었고, 감찰 보고서와 의견서에 의존해 결론을 내린 것 아니냐는 지적이다. 이런 가운데 박 검사가 현재 소속한 인천지검도 그에 대한 추가 감찰에 착수한 것으로 알려졌다.


감찰부서 경험이 있는 한 검찰 간부는 “감찰위는 부당하게 제기된 의혹으로부터 검사를 보호하는 역할도 있는데, 이제는 그 독립성마저 침해당한 것 같다”고 지적했다.

이서현 구자창 박재현 기자 hyeon@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
구자창 기자
정치부
구자창 기자
1299
좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“2년 전 파업과는 차원이 다르다… 삼성 피해 40조원대 달할 수도”
눈에 멍 든 조국 “액땜했다더라”…유세 중 부상 사진 공개
“韓 유치원 풍자, 최근 본 것 중 가장 충격”…美 유명 교수 경악한 이유
李 대통령 “김용범, 초과세수 국민배당 말해…음해성 가짜뉴스”
“주왕산 초등생 부검하기로” 오늘 국과수 이송…1차 검시 “추락 손상”
BTS 정국 계좌서 84억 주식 탈취 시도…중국인 총책 송환
삼성전자 노사 마라톤 협상 결렬…21일 총파업 현실화
여의도공원서 10대 7명이 20대 지적장애인 옷 벗기고 폭행
국민일보 신문구독