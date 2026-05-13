[단독] 감찰위, 박상용에 질문은 하나뿐 “서민석 통화, 누가 먼저 걸었나”
핵심의혹 ‘연어·술 파티’ 질문 안해
검증·소명 부실한 요식행위’ 비판
인천지검, 대검 이어 朴 추가 감찰
박상용(사진) 인천지검 부부장검사에 대한 징계를 논의한 대검찰청 감찰위원회 심의에서 핵심 의혹인 ‘연어·술 파티’ 관련 질문은 없었던 것으로 확인됐다. 의혹 소명을 위해 출석한 박 검사에게 감찰위원들이 던진 유일한 질문은 이화영 전 경기도 평화부지사 변호인이었던 서민석 변호사와 통화할 때 “누가 먼저 전화를 걸었느냐”였다고 한다. 검찰 내에서는 ‘정직’의 중징계가 청구된 사안에서 핵심 쟁점들에 대한 충분한 검증과 소명이 이뤄지지 않았다는 비판이 나온다.
13일 법조계에 따르면 감찰위원들은 지난 11일 징계 심의에서 박 검사를 불러 “서 변호사와의 통화는 누가 전화를 건 것인가”라고 물었다. 앞서 서 변호사는 박 검사와의 통화 녹취 일부를 공개하며 그가 이 전 부지사의 진술을 회유하려 했다는 의혹을 제기했는데, 당시 통화가 이뤄진 경위를 물은 것이다. 박 검사가 심의에 출석한 1시간 동안 다른 질문은 없었다고 한다.
박 검사는 이 질문에 “서 변호사가 먼저 (전화를) 할 때도 있고 제가 먼저 한 적도 있었다. 서 변호사가 검찰청 출석을 꺼려 자주 통화를 했다”고 답변한 것으로 전해졌다. 먼저 전화를 건 경위에 대해서는 “이 전 부지사를 보호하기 위한 측면이 있었다”고 설명했다고 한다. 쌍방울 대북송금 사건의 구조상 하급자인 이 전 부지사가 상급자였던 이재명 당시 경기지사에 대한 혐의를 제보하는 위치에 놓일 수밖에 없었기 때문이라는 이유에서다.
감찰위원들은 핵심 쟁점인 ‘연어·술 파티’에 관한 질문은 하지 않았다. 박 검사는 사건을 수사하던 2023년 5월 이 전 부지사와 김성태 전 쌍방울 회장 등 구속 피의자들에게 연어회덮밥과 술 등을 제공하며 이 대통령 관련 진술을 회유했다는 의혹을 받는다. 그러나 대검이 지난 12일 밝힌 징계 청구 사유는 ‘정당한 사유 없이 음식 및 편의 제공’이었다.
이와 관련해 박 검사는 국민일보 통화에서 “대기실에 준비된 다과 같은 것을 먹었나 본데, 저는 조사실에서 조사하고 있을 때였는지, 그런 걸 제공한 기억이 전혀 없다”고 말했다. 그러면서 “설령 그런 걸 먹었다고 해도 그렇게 큰 문제가 되는 것이냐”며 “옛 선배들이 ‘피의자가 오면 차 한잔 대접했다’ 하는 것도 모두 편의 제공이 되는 것이냐”고 토로했다.
검찰 내에서는 감찰위가 사실상 결론을 정해 놓고 진행된 요식적인 절차였다는 비판이 제기된다. 서울고검 인권침해점검 태스크포스(TF)의 감찰 조사부터 구자현 검찰총장 대행의 징계 청구 과정까지 박 검사의 소명 기회는 한 차례밖에 없었고, 감찰 보고서와 의견서에 의존해 결론을 내린 것 아니냐는 지적이다. 이런 가운데 박 검사가 현재 소속한 인천지검도 그에 대한 추가 감찰에 착수한 것으로 알려졌다.
감찰부서 경험이 있는 한 검찰 간부는 “감찰위는 부당하게 제기된 의혹으로부터 검사를 보호하는 역할도 있는데, 이제는 그 독립성마저 침해당한 것 같다”고 지적했다.
이서현 구자창 박재현 기자 hyeon@kmib.co.kr
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