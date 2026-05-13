사우디·UAE, 이란 비밀 공습… 휴전 깨지면 중동전 확전 우려
쿠웨이트선 혁수대와 총격 4명 체포
“휴전 깨지면 UAE 이란 공격 대상”
이란, 파키스탄·이라크와 호르무즈 협정
미국과 이란이 불안한 휴전을 이어가는 가운데 걸프국이 대(對)이란 군사행동에 가담한 정황이 잇따라 드러나고 있다. 아랍에미리트(UAE)에 이어 사우디아라비아까지 이란 본토를 비밀리에 공습한 것으로 전해졌고, 쿠웨이트에서는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 침투조와 무력 충돌이 발생했다. 휴전이 깨질 경우 걸프국이 참전하는 중동 지역전으로 번질 수 있다는 우려가 커지고 있다.
로이터통신은 12일(현지시간) 서방 및 이란 당국자들을 인용해 사우디가 지난 3월 말 이란 영토를 상대로 여러 차례 비공개 공습을 실시했다고 보도했다. 한 당국자는 “사우디가 공격받은 데 대한 맞대응 차원의 보복 공격이었다”고 전했다. 이는 사우디가 이란 본토를 직접 공격한 첫 사례로 알려졌다.
앞서 UAE도 이란에 대한 군사행동에 나선 것으로 알려졌다. 블룸버그통신은 이날 사안을 잘 아는 복수의 소식통을 인용해 UAE가 휴전 전후 여러 차례 이란을 공격했다고 전했다. 이 중 하나는 지난달 이란의 UAE 보루주 석유화학시설 공격에 대한 보복 차원에서 이스라엘과 공조해 진행한 작전이었다. 전날 월스트리트저널(WSJ)은 휴전 논의가 진행되던 4월 초 UAE가 페르시아만의 이란령 라반섬 정유시설을 공격했다고 보도했다.
쿠웨이트에선 이란 군인 4명이 총격전 끝에 체포됐다. 이날 알자지라에 따르면 쿠웨이트 내무부는 IRGC 소속으로 추정되는 남성 4명을 체포했다고 밝혔다. 이들이 어선을 통해 전략적 요충지인 부비얀섬 침투를 시도했으며, 교전 과정에서 쿠웨이트 군인 1명이 부상을 입었다고 내무부는 설명했다. 쿠웨이트는 명백한 주권 침해라며 이란 대사를 초치했으나 이란은 “항법장치 고장으로 쿠웨이트 해역에 들어간 것”이라며 즉각적인 석방을 요구했다.
이란과 걸프국 간 상호 충돌은 휴전 붕괴 가능성과 맞물려 긴장을 더욱 고조시키고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 “휴전은 심각한 생명유지 장치에 의존하고 있다”고 말했다. 가디언은 이날 일부 걸프국이 이란과의 직접 전쟁에 휘말릴 위험성이 커졌다고 분석했다. 특히 휴전이 깨질 경우 이란에 대해 강경 노선을 취하는 UAE가 가장 먼저 이란의 공격 대상이 될 가능성이 높다고 짚었다.
이란은 호르무즈 해협 통제권을 제도화하며 주변국 압박 수위를 끌어올리고 있다. 로이터는 이날 이라크와 파키스탄이 각각 이란과 별도 협정을 맺고 원유 및 액화천연가스(LNG) 수송 허가를 받아냈다고 보도했다. 대신 이란군 감독 아래 지정 항로를 이용해야 하는 조건이 붙었다.
이를 두고 호르무즈 해협을 통한 에너지 흐름을 사실상 이란이 통제할 수 있음을 과시한 사례라는 평가가 나온다. 옥스퍼드 에너지연구소의 클라우디오 슈투어 연구원은 “이란은 이제 호르무즈 봉쇄에서 접근 통제로 전략을 전환했다”며 “호르무즈는 더 이상 중립적인 항로가 아니라 통제되는 해상 통로가 됐다”고 분석했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
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