도스토옙스키 4대 장편 완역한 10년의 기록
[책과 길]
도스토옙스키 번역 일기
김정아 지음
샘터, 384쪽, 2만8000원
러시아의 대문호 표도르 도스토옙스키의 4대 장편 ‘죄와 벌’ ‘백치’ ‘악령’ ‘카라마조프가의 형제들’을 10년에 걸쳐 국내 최초로 완역한 김정아의 치열했던 과정을 담은 에세이. 세 아이를 키우는 엄마이자 낮에는 패션 기업 최고경영자(CEO)로, 새벽에는 도스토옙스키 번역가로 살아온 여정을 담았다.
저자의 번역 철학은 ‘물 흐르듯 읽히는 번역’이다. 고 이어령과의 만남에서 비롯됐다. 원문의 껄끄러움을 살릴지, 독자의 편의를 택할지 고민하던 저자에게 이어령은 “독자가 읽기 쉬운 게 좋은 번역이지”라는 명쾌한 대답을 내놨다고 한다. 독자들에게는 도스토옙스키 입문서로도 읽힐 수 있다. 책은 4대 장편을 관통하는 철학적 질문들을 던진다. 예컨대 저자는 ‘죄와 벌’은 초인 사상과 연민 사이에서 갈등하는 인간의 내면을 섬세하게 탐구한 작품으로, ‘악령’은 신의 영역을 두고 인간의 오만과 파괴적인 혁명의 광기를 다룬 작품으로 정리한다. 저자는 “만약 이 책을 통해 단 한 사람이라도 ‘아, 도스토옙스키를 한 번 읽어 볼까’ 이렇게 생각하게 된다면 나는 성공한 것”이라고 말한다.
맹경환 선임기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사